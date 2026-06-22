Cenergy: Καλύφθηκε το placement του 3%

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Καλύφθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ η δευτερογενής επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης (accelerated bookbuilding) περίπου 6 εκατ. υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings.

Το πακέτο αντιστοιχεί σε περίπου 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης και απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

Η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια ούτε θα έχει έσοδα από τη διάθεση των μετοχών. H Viohalco θα εξακολουθήσει να διατηρεί την πλειοψηφική συμμετοχή της στην εταιρεία, καθώς σήμερα ελέγχει περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο βασικός στόχος της Cenergy από το placement

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασικός στόχος της διάθεσης ήταν η διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float) της Cenergy και η κάλυψη της ισχυρής ζήτησης που καταγράφεται από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.

Παράλληλα, η Viohalco έχει δεσμευτεί έναντι της Goldman Sachs, η οποία ενεργεί ως Sole Global Coordinator της συναλλαγής, ότι δεν θα διαθέσει επιπλέον μετοχές της Cenergy για διάστημα 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση του placement, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.

Η τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσω της διαδικασίας του accelerated bookbuilding, η οποία ξεκίνησε άμεσα, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η τελική τιμή θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως Joint Bookrunners η Goldman Sachs και η BofA Securities, ενώ η Piraeus Securities έχει τον ρόλο του Co-Lead Manager.

Τι λέει η NBG Securites για την Cenergy Holdings

Σύμφωνα με ανάλυση της NBG Securities, η αξία της Cenergy Holdings αναδεικνύεται σταδιακά καθώς το εκτεταμένο επενδυτικό της πρόγραμμα (CapEx) ωριμάζει, ενώ οι παγκόσμιες μακροπρόθεσμες τάσεις στις αγορές καλωδίων και χαλύβδινων σωλήνων παραμένουν ισχυρές.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι συνθήκες στον κλάδο των ενεργειακών υποδομών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες από τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις. Αντίθετα, οι εξελίξεις αυτές λειτουργούν ως καταλύτης, επιταχύνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών και της γεωγραφικής προέλευσης της ενέργειας, κυρίως στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινη ενέργεια ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα στον κλάδο, μέσω επενδύσεων στο φυσικό αέριο, στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) και στο υδρογόνο.

Η NBG Securities επισημαίνει επίσης ότι η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI), η δημιουργία νέων data centers και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού παγκοσμίως αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές.

Ειδικά για την Ελλάδα, σημειώνει ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ηλεκτροκίνησης και της AI, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την υψηλότερη κατανάλωση λόγω οικονομικής ανάπτυξης, τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση και την ενίσχυση των εξαγωγών ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν στις διασυνδέσεις των νησιών, στην ενίσχυση του ηπειρωτικού δικτύου και στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις.