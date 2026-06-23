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Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να εισέρχεται σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.06.2026, 11:11
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, διορθώνοντας ελεγχόμενα προς ώρας, μετά την αναρρίχησή του στον μεγάλο στόχο των 2.500 μονάδων, αν και δεν λείπουν οι αγοραστές που κινούνται ακόμη αρκετά επιλεκτικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,78% στις 2.481,57 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 23,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,88% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.302,54 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,56% στις 2.840,85 μονάδες.

Η ώρα της κατοχύρωσης κερδών

Μετά την επίτευξη του ορόσημου των 2.500 μονάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να εισέρχεται σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση των σημαντικών κερδών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Παρά το γενικευμένο αρνητικό πρόσημο της σημερινής συνεδρίασης, οι αγοραστές συνεχίζουν να εμφανίζονται επιλεκτικά σε αρκετούς τίτλους, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει εκλείψει αλλά μετατοπίζεται μεταξύ κλάδων και μετοχών.

Η εναλλαγή αυτή του ενδιαφέροντος αποτελεί θετική ένδειξη για την αγορά, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός απορρόφησης των πιέσεων και να συμβάλει στη διατήρηση του Γενικού Δείκτη κοντά στα πρόσφατα υψηλά επίπεδά του, χωρίς να διαταραχθεί η ευρύτερη ανοδική τάση.

Στο διεθνές περιβάλλον, πάντως, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται περισσότερο από έντονες δηλώσεις και διπλωματικές διεργασίες παρά από οριστικές αποφάσεις, διατηρώντας τους επενδυτές σε στάση αναμονής.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις, επιστρέφοντας σήμερα σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι αμερικανικές αγορές κατέγραψαν σημαντικές απώλειες. Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να στραφεί εκ νέου στα μακροοικονομικά στοιχεία.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημειώνει απώλειες 4,58%, καθώς η αγορά «αναζητά» την τιμή του placement των 6 εκατ. μετοχών που πραγματοποιήθηκε χτες. Στο -2,24% και η ΕΥΔΑΠ, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Alpha Bank, Optima, Βιοχάλκο, Τιτάν, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Κύπρου και Aegean.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Credia, Motor Oil, Jumbo, Helleniq Energy, Aktor, Λάμδα και ΟΤΕ, ενώ ήπια ανοδικά οι Allwyn και Metlen. Η ΕΛΧΑ κερδίζει 1,05%, με την Coca Cola να είναι στο +1,33%.

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