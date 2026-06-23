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ΤτΕ: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και ταχύτερη πτώση πληθωρισμού μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει ταχύτερη μείωση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου

Economy 23.06.2026, 12:30
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ΤτΕ: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και ταχύτερη πτώση πληθωρισμού μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και ταχύτερη πτώση του πληθωρισμού προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Αυτό επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2026 που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Η ανάπτυξη αναμένεται να στηριχθεί κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Αναλυτικότερα, με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, στηρίζοντας τη διαδικασία σύγκλισης των πραγματικών εισοδημάτων.

Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται σε 1,9% το 2026 και το 2027, ενώ θα ενισχυθεί οριακά σε 2,0% το 2028.

Η ανάπτυξη αναμένεται να στηριχθεί κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Από την άλλη, η ΤτΕ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ, μετά την πρόσκαιρη ενίσχυσή του λόγω των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων και των πληθωριστικών πιέσεων, θα αποκλιμακωθεί σταδιακά κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,8% το 2026, από 2,9% το 2025, και στη συνέχεια να υποχωρήσει σε 2,6% το 2027 και 2,3% το 2028, καθώς αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής.

Το ευνοϊκό σενάριο

Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας τονίζει στην ίδια έκθεση πως εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, θα ενισχυθούν οι πιθανότητες ευνοϊκότερων εξελίξεων για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, με βάση το πιο αισιόδοξο σενάριο, ο πληθωρισμός επηρεάζεται ελαφρώς πτωτικά και τα μακροοικονομικά μεγέθη σε πραγματικές τιμές βελτιώνονται σε σύγκριση με τις παραπάνω προβλέψεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει ταχύτερη μείωση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου.

Ως αποτέλεσμα, προβλέπεται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας θα είναι 2,0% το 2026, 2,1% το 2027 και 2,1% το 2028, ενώ ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ θα διαμορφωθεί σε 3,7% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,2% το 2028.

Οι προκλήσεις

Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενισχύοντας τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική της σταθερότητα και προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Ωστόσο, σημειώνει η εγχώρια νομισματική αρχή, εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, η αργή μεταβολή του παραγωγικού προτύπου, οι δημογραφικές πιέσεις, οι ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού, η περιορισμένη διάχυση της καινοτομίας, η χαμηλή αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή στέγη.

Παράλληλα, αναφέρει πως η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που συνδέονται με την ενεργειακή εξάρτηση, το επίμονα υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις χρόνιες θεσμικές αδυναμίες στη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, καθώς και το ακόμη υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Οι προτάσεις πολιτικής

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η οικονομική πολιτική των επόμενων ετών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο παραγωγικό, εξωστρεφές, καινοτόμο, πράσινο και ανθεκτικό αναπτυξιακό πρότυπο, μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, όπως αναλύονται στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, είναι οι εξής:

Βραχυπρόθεσμα, απαιτείται η άσκηση συνετής οικονομικής πολιτικής που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, χωρίς να ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι όποιες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι στοχευμένες, προσωρινές και δημοσιονομικά βιώσιμες, ενώ παράλληλα απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στις αγορές.

Μεσοπρόθεσμα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της άρσης κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη συγκράτηση των πιέσεων στις τιμές και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου και η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ελκυστικότητα της χώρας για επενδύσεις.

Παράλληλα, απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, πλήρης ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και συστηματική αξιολόγηση των κανονιστικών παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των επενδύσεων.

Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε τομείς που ενισχύουν μόνιμα το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η έρευνα και ανάπτυξη, οι ενεργειακές υποδομές, τα logistics, η αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία, οι εξωστρεφείς υπηρεσίες και οι τεχνολογίες αιχμής.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επενδύσεις σε άυλο κεφάλαιο, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων της μετά RRF περιόδου, δηλαδή των πόρων του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Παράλληλα, απαιτείται μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την καινοτομία.

Η βελτίωση της διακυβέρνησης του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και η ταχύτερη υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγικότητα.

Η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αποτελεί επίσης κρίσιμη προτεραιότητα.

Η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της ΕΑΤ, του Ομίλου ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου, η διεύρυνση της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και η προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης μπορούν να περιορίσουν το χρηματοδοτικό κενό, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η συνέχιση της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και η ταχύτερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας προϋποθέτει την επιτάχυνση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, δίκτυα και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, απαιτούνται επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές, πολιτική προστασία και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω έργων ύδρευσης και εξοικονόμησης υδάτων, βελτίωσης της διαχείρισης αποβλήτων, ενίσχυσης της ανακύκλωσης και προώθησης της κυκλικής οικονομίας.

Στην αγορά εργασίας απαιτούνται πολιτικές που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή γυναικών, νέων, ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτων ομάδων. Η επέκταση των δομών παιδικής μέριμνας και μακροχρόνιας φροντίδας, η προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας και η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης.

Παράλληλα, η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου προϋποθέτει βελτίωση της εκπαίδευσης, ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ισχυρότερη σύνδεση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω ταχύτερων αδειοδοτήσεων, αξιοποίησης αδρανών ακινήτων, ενίσχυσης των επενδύσεων σε κατοικίες και ανάπτυξης πολιτικών προσιτής και κοινωνικής στέγασης.

Παράλληλα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προϋποθέτει αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Τέλος, η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απαιτεί τη συνέχιση της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων και τη διατήρηση της καθοδικής πορείας του δημόσιου χρέους, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η Ελλάδα εισέρχεται στην επόμενη περίοδο από σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής.

Όπως αναφέρει, «καθοριστικός παράγοντας αυτής της πορείας υπήρξε η πολιτική σταθερότητα, η οποία επέτρεψε τη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη επενδυτών και αγορών και συνέβαλε στην αποτελεσματική διαχείριση διαδοχικών κρίσεων».

Κατά τον ίδιο, «η διατήρηση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό, εξωστρεφές και ανθεκτικό αναπτυξιακό πρότυπο».

Ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι προκλήσεις της ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας, καθώς και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αναδεικνύουν την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεργασία και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

«Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η βάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ολοκλήρωση πρωτοβουλιών όπως η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων μπορούν να στηρίξουν τις αναγκαίες επενδύσεις, να περιορίσουν τον χρηματοπιστωτικό κατακερματισμό και να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις», σημειώνει ο κεντρικός τραπεζίτης.

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Λόγων του αυξημένου ενδιαφέροντος και της υψηλής ανταπόκρισης των συλλογικών σχημάτων ο προϋπολογισμός υπερκαλύφθηκε, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συγκρατούν το profit taking στο ΧΑ οι Coca Cola και ΕΛΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να εισέρχεται σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την ΑΜΚ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Στην Πρίζα»

Καύσιμα: Γιατί αργούν να πέσουν οι τιμές στη βενζίνη [πίνακας]
Economy

Γιατί αργούν να πέσουν οι τιμές στη βενζίνη [πίνακας]

Η «φωτιά» στη Μέση Ανατολή σβήνει όχι όμως και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα

KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI
Business

Από την ενέργεια στο AI και τη ρομποτική: Το οικοσύστημα της KIEFER

Με παρουσία στην ενέργεια, ιδιόκτητη υπολογιστική υποδομή, ελληνικά μοντέλα AI  και εφαρμογές Physical AI, η KIEFER παρουσίασε ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα με επίκεντρο τα δεδομένα στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παραμένουν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Metlen: Αρχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών – Έως 600 εκατ. ευρώ
Business

Metlen: Αρχίζει η επαναγορά ιδίων μετοχών - Έως 600 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα, 23 Ιουνίου 2026 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Heineken: Ποιος είναι ο Ολιβέιρα που θέλει να τα αλλάξει όλα
World

Από τον καφέ στη μπίρα: Ο νέος CEO που θα αλλάξει τη Heineken

Ο Ολιβέιρα έρχεται στη θέση του Ντολφ Βαν Ντεν Μπρινκ - Πρόκληση η μείωση πωλήσεων της Heineken

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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