Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης του ομίλου Mitsis Hotels στο ιστορικό Μέγαρο Σλήμαν – Μελά, στην καρδιά της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Η απόφαση αφορά τόσο την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη, όσο και τη μετατροπή του σε ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων.

Παράλληλα εγκρίνονται, υπό συγκεκριμένους όρους, η ανακατασκευή του ιστορικού κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ σε χαμηλότερη στάθμη, η δημιουργία νέας πτέρυγας ξενοδοχείου, η κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και εστιατορίου στο δώμα, καθώς και η ανακατασκευή των κτηρίων επί της οδού Φειδίου.

Η επένδυση ύψους 36 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασία

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού έθεσαν σειρά προϋποθέσεων για την προστασία του μνημειακού συνόλου. Μεταξύ άλλων ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της μορφολογίας των νέων όψεων και των συνοδών κτηρίων, ειδικά μέτρα προστασίας των γειτονικών μνημείων κατά τις εκσκαφές των τεσσάρων υπογείων, βελτίωση της λειτουργικής διασύνδεσης των διαφορετικών επιπέδων του εσωτερικού υπαίθριου χώρου και επανεξέταση των γυάλινων κατακόρυφων επιφανειών πίσω από το κτήριο του εκδοτικού οίκου, με στόχο τη μείωση του όγκου και του ύψους τους.

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας. Ο όμιλος Mitsis Hotels έχει εξασφαλίσει τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ για 35 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία δεκαετία, έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε το 2023.

Το εμβληματικό κτήριο, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ernst Ziller στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά μνημεία της Πανεπιστημίου. Η επένδυση φιλοδοξεί να διατηρήσει τον ιστορικό του χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα να του προσδώσει νέα δυναμική μέσω της ξενοδοχειακής χρήσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο μέλλον του κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ, ο οποίος προβλέπεται να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί, αποκτώντας παράλληλα δυνατότητα φιλοξενίας θεατρικών και συνεδριακών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου, η λειτουργία του χώρου θα ανατεθεί σε φορέα διεθνούς εμβέλειας από τον χώρο του θεάματος, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής παρουσίας του στο κέντρο της Αθήνας.

Η έγκριση της προμελέτης δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ωστόσο αποτελεί κομβικό βήμα για την ωρίμανση ενός έργου που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα ενός από τα πιο ιστορικά οικοδομικά τετράγωνα της πρωτεύουσας, συνδέοντας την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του ποιοτικού αστικού τουρισμού.