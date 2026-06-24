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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άντεξαν οι αγορές την πτώση του DAX

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,08% στις 635 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 24.06.2026, 19:18
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άντεξαν οι αγορές την πτώση του DAX
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Υπό τον κλοιό των πιέσεων της αμυντικής βιομηχανίας βρέθηκε σήμερα ο γερμανικός DAX, μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι Financial Times ότι η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει το πρόγραμμα κατασκευής έξι φρεγατών τύπου F126. Εντούτοις, οι υπόλοιπες ευρωαγορές άντεξαν στις πιέσεις της Γερμανίας, κλείνοντας με μικρά κέρδη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,08% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 10.461 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,62% στις 24.740 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,54% στις 8.385 μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα κατασκευής έξι φρεγατών τύπου F126 εγκαταλείπεται λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίησή του, προβλεπόμενων υπερβάσεων κόστους και των κινδύνων που θα συνεπαγόταν η αλλαγή του βασικού αναδόχου του έργου. Όπως ανέφερε το υπουργείο, η αντικατάσταση του κύριου εργολάβου θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση, ενώ παράλληλα το γερμανικό δημόσιο θα έπρεπε να παραιτηθεί συμβατικά από ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημιώσεων έναντι του προηγούμενου αναδόχου.

Η έκπληξη

Η εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη στους αναλυτές, καθώς η Rheinmetall εμφανιζόταν μέχρι πρόσφατα ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι θα εξασφάλιζε οριστικά τη σύμβαση πριν από το καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα ήταν η μετοχή της Rheinmetall να καταγράψει ισχυρές απώλειες, οι οποίες ενδοσυνεδριακά έφτασαν έως και το -17%.

Παρόλα αυτά, το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία συνέχισε να βελτιώνεται τον Ιούνιο, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,7 μονάδες, ενώ διαμορφώθηκε στις 85,6 μονάδες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ενισχύθηκε κατά 0,9 μονάδες, φτάνοντας στις 87 μονάδες και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αντίθετα, ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε μόλις κατά 0,3 μονάδες, στις 84,1 μονάδες, διαμορφούμενος χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Οι οικονομικοί δείκτες

Πέραν αυτών όμως, οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν ενισχυθεί από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται επιπλέον από την πολιτική αβεβαιότητα. Εκτός από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη και τη στάση αναμονής που τηρεί η Τράπεζα της Αγγλίας ως προς τα επιτόκια, οι αγορές αξιολογούν πλέον και τις επιπτώσεις της αιφνίδιας παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

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