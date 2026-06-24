Ρωσία: Πράσινο φως σε φορολογικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της έλλειψης καυσίμων

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Το κοινοβούλιο στη Ρωσία ενέκρινε την Τετάρτη τροποποιήσεις του Φορολογικού Κώδικα με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης έλλειψης καυσίμων που οφείλεται στις επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ παράλληλα προβλέπει επιδοτήσεις για τις εισαγωγές καυσίμων, οι οποίες συνδέονται με τα έξοδα παράδοσης και τις τιμές στην Ινδία.

Μία από τις φορολογικές τροποποιήσεις επιτρέπει τη χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας για την ανάμειξη βενζίνης πρώτης απόσταξης με άλλα συστατικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοινοβουλίου

Οι περιφέρειες της χώρας αντιμετωπίζουν έλλειψη βενζίνης και ντίζελ τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ορισμένες αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και σε μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Μία από τις φορολογικές τροποποιήσεις επιτρέπει τη χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας για την ανάμειξη βενζίνης πρώτης απόσταξης με άλλα συστατικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.

«Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό νόμο. Στόχος του είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης στην εγχώρια αγορά και η αύξηση της προσφοράς καυσίμων κινητήρων, τόσο μέσω της εγχώριας παραγωγής όσο και μέσω των εισαγωγών», δήλωσε στους βουλευτές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Αλεξέι Σαζάνοφ.

«Τελικά, ο κορεσμός της αγοράς με καύσιμα κινητήρων θα οδηγήσει στη σταθερότητα των τιμών», πρόσθεσε.

Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν την αναβολή ορισμένων εργασιών εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού στα διυλιστήρια, με παράλληλη διατήρηση ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Στο τραπέζι και το μπλόκο σε εξαγωγές ντίζελ στη Ρωσία

Η Ρωσία εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, όπως δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Η Ρωσία έχει ήδη απαγορεύσει τις εξαγωγές βενζίνης και καυσίμου αεροσκαφών.

Η παραγωγή βενζίνης της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα ήταν περίπου 90.000 μετρικοί τόνοι την ημέρα, σημειώνοντας πτώση περίπου 25% σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο του Ιουνίου του 2025, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και πηγές της αγοράς, οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων δια θαλάσσης μειώθηκαν κατά περίπου 15% το πρώτο μισό του Ιουνίου σε σύγκριση με το πρώτο μισό του Μαΐου, λόγω μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με drones.

Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η Ρωσία επρόκειτο να εισαγάγει καύσιμα δια θαλάσσης τον Ιούνιο, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει την έλλειψη βενζίνης.