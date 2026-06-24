 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τόνισε μιλώντας στο Growthfund Investor Summit, ότι τα δίκτυα αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη στην εποχή της AI

Τηλεπικοινωνίες 24.06.2026, 22:30
Σχολιάστε
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον καθοριστικό ρόλο των δικτυακών υποδομών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Growthfund Investor Summit 2026. Όπως σημείωσε, τα δίκτυα αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της οικονομίας, καθώς πάνω τους «τρέχουν όλες οι εφαρμογές» της νέας ψηφιακής εποχής.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ανάγκες των εφαρμογών AI πολλαπλασιάζονται και απαιτούν χαμηλό latency, αυξημένες δυνατότητες upload, δυναμικό slicing, υψηλή ασφάλεια και μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι ο ΟΤΕ επενδύει ώστε η χώρα να διαθέτει τη συνδεσιμότητα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα.

Επενδύσεις σε 5G και οπτικές ίνες

Ο Κώστας Νεμπής αναφέρθηκε και στις επιδόσεις του ΟΤΕ στα δίκτυα κινητής και σταθερής, επισημαίνοντας ότι η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G δικτύου ξεπερνά το 99% και του 5G SA το 82%. Σύμφωνα με όσα είπε, η Ελλάδα, χάρη σε αυτό το 5G SA δίκτυο, αναδείχθηκε πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο ως προς τις ταχύτητες download, με βάση πρόσφατη ανάλυση της Ookla.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επενδύσεις του Ομίλου στην οπτική ίνα ανεβάζουν την Ελλάδα ψηλότερα στον ψηφιακό χάρτη. Αναφέρθηκε και σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 2025 τα δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν με ρυθμό τετραπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, καλύπτοντας πάνω από 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

AI στην καθημερινότητα

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί νέα ανακάλυψη για τον Όμιλο, καθώς χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια και πλέον έχει μετατραπεί σε πυλώνα της στρατηγικής του. Στόχος, όπως είπε, είναι η εξέλιξη του ΟΤΕ σε digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το AI έχει ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων και των πελατών του Ομίλου. Ο ΟΤΕ αναπτύσσει AI Assistants σε διαφορετικές λειτουργίες, αξιοποιεί Conversational AI στην εξυπηρέτηση πελατών και διαθέτει τον AskT, έναν AI βοηθό βασισμένο στην τεχνολογία της OpenAI. Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, πάνω από το 25% των διαδικασιών της εταιρείας είναι ήδη AI augmented, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 40% έως το τέλος της χρονιάς.

Λύσεις για επιχειρήσεις

Ο ΟΤΕ μεταφέρει επίσης την τεχνογνωσία που αποκτά από τον δικό του μετασχηματισμό στους πελάτες του, με έμφαση στις επιχειρήσεις. Με τη συνδρομή της μητρικής Telekom, χτίζει ένα χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων λύσεων για διαφορετικές ανάγκες, ενώ έχει ήδη λανσάρει νέες υποδομές Data Center για υπηρεσίες Business Cloud.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λύσεις GPU-as-a-Service για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, που δίνουν στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε υψηλή υπολογιστική ισχύ χωρίς να απαιτείται η δημιουργία δικών τους υποδομών από το μηδέν. Η προσέγγιση αυτή, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κ. Νεμπή, εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του ΟΤΕ να λειτουργεί ως μοχλός ψηφιακού εκσυγχρονισμού της αγοράς.

Εκδημοκρατισμός του AI

Για το ευρύ κοινό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, μίλησε για «εκδημοκρατισμό του AI». Όπως ανέφερε, μέσα από το Magenta AI που είναι διαθέσιμο στο Cosmote Telekom app, ο ΟΤΕ προσφέρει κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως Perplexity, ElevenLabs και Picsart, με στόχο να φέρει το AI στα χέρια όλων.

Η συνολική εικόνα που περιέγραψε ο κ. Νεμπής είναι ενός ομίλου που δεν αντιμετωπίζει την AI ως μελλοντική προοπτική, αλλά ως ήδη ενεργό στοιχείο λειτουργίας και ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, έθεσε το ζήτημα των υποδομών στο κέντρο της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Χωρίς συνδεσιμότητα δεν υπάρχει ψηφιακή ανάπτυξη
ICEYE: Επένδυση στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμη προοπτική
Business

Η ICEYE χτίζει στην Ελλάδα τον επόμενο διαστημικό της κόμβο
Edison: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alter Ego Media με τιμή-στόχο 7,1 ευρώ ανά μετοχή
Business

Edison: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alter Ego Media με τιμή-στόχο 7,1 ευρώ ανά μετοχή
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή
Ικτίνος: Ανοδος 8% για τις πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο
Business

Ανοδος πωλήσεων 8% για την Ικτίνος στο πρώτο τρίμηνο
Στουρνάρας: Ορκίστηκε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Τράπεζες

Ορκίστηκε διοικητής της ΤτΕ ο Γ. Στουρνάρας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού - Τα στοιχήματα της Lamda Development

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΑΔΜΗΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή διάσταση της ΑΜΚ
Business

Η κεφαλαιαγορά στηρίζει τα έργα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Πρεμιέρα σήμερα για τις νέες μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Euronext Athens

Χρήστος Κολώνας
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein
World

Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein

Γιατί η Βρετανία ελέγχει τις μάρκες μόδας - Οι πιθανώς παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback των 600 εκατ. ευρώ ενισχύει τη μετοχή
Business

Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback ενισχύει τη μετοχή

Citi και Morgan Stanley αξιολογούν θετικά νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Metlen

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Atlantic SEE LNG Trade: Σάρκα και οστά η κοινοπραξία με αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ.
Φυσικό αέριο

Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο από Atlantic SEE

Η Atlantic SEE LNG Trade με Εξάρχου και Ξιφαρά παρουσίασαν τη συμφωνία για αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ. – Ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Χρήστος Κολώνας
ΦΑΓΕ: Από ζημίες σε κέρδη – Στο +18,1% η άνοδος για το 2025
Business

Η επιστροφή στα κέρδη για την ΦΑΓΕ και μια.. αθόρυβη αλλαγή

Πού στοχεύει η εσωτερική αναδιάρθρωση της ΦΑΓΕ Ελλάδας - Οι εξαγωγές και οι πωλήσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Τηλεπικοινωνίες
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Χωρίς συνδεσιμότητα δεν υπάρχει ψηφιακή ανάπτυξη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τόνισε μιλώντας στο Growthfund Investor Summit, ότι τα δίκτυα αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη στην εποχή της AI

Edison: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alter Ego Media με τιμή-στόχο 7,1 ευρώ ανά μετοχή
Business

Edison: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alter Ego Media με τιμή-στόχο 7,1 ευρώ ανά μετοχή

Η Edison ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της Alter Ego Media – Θέτει ως τιμή-στόχο τα 7,1 ευρώ ανά μετοχή – Σημαντικά τα περιθώρια ανόδου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή

Ποσό ύψους 41,37 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ικτίνος: Ανοδος 8% για τις πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο
Business

Ανοδος πωλήσεων 8% για την Ικτίνος στο πρώτο τρίμηνο

Η Ικτίνος διατήρησε κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ το 2025 παρά τις απαιτητικές συνθήκες όπως η κρίση στον κατασκευαστικο κλάδο της Κίνας

Στουρνάρας: Ορκίστηκε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Τράπεζες

Ορκίστηκε διοικητής της ΤτΕ ο Γ. Στουρνάρας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ

H διαδικασία πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών της Premia Properties ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Δρομέας: Αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση εξαγωγών
Business

Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση εξαγωγών για το Dromea

Επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρω ετησίως για την παραγωγη και την ανάπτυξη προϊόντων - Επιπλέον επενδύσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Latest News
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Χωρίς συνδεσιμότητα δεν υπάρχει ψηφιακή ανάπτυξη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τόνισε μιλώντας στο Growthfund Investor Summit, ότι τα δίκτυα αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη στην εποχή της AI

Λειψυδρία: 10 έργα αντιμετώπισης από το ΥΠΕΝ ύψους 15 εκ. ευρώ
Green

Δέκα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας ύψους 15 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων»

ΗΠΑ: Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του
Κόσμος

ΗΠΑ: Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του

Η δημοτικότητα Τραμπ έχει αγγίξει το πιο χαμηλό σημείο της θητείας του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Κεντρικές τράπεζες: Η εποχή του υπερήρωα των κεντρικών τραπεζιτών δεν υπάρχει πια
World

Τέλος εποχής για τον υπερήρωα κεντρικό τραπεζίτη;

Για δεκαετίες οι κεντρικοί τραπεζίτες κυριαρχούσαν στη χάραξη οικονομικής πολιτικής- Οι προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Ευρώπη επιστρέφουν την εξουσία στις κυβερνήσεις

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών
Economy

Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών

Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για την οικονομία κατατάσσει τους Έλληνες στους πλέον απαισιόδοξους στην Ευρώπη. Το 54% θεωρεί ότι τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Greek Six-Month T-Bill Auction Sees Slight Uptick in Yield
English Edition

Greek Six-Month T-Bill Auction Sees Slight Uptick in Yield

Greece’s latest six-month T-bill auction drew strong demand, with bids 2.7 times the amount offered, while the yield edged up to 2.24% from 2.21%

SEC: Τι διερευνά στην ιδιωτική πίστωση
World

Τι διερευνά στην ιδιωτική πίστωση η SEC

Ένας δημοφιλής τύπος fund στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της SEC, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters

Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη
Πολιτική

Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της μεταλλουργίας ως προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Paramount: Πωλητήριο στην κοινοπραξία με Universal Pictures
World

Πωλητήριο στην κοινοπραξία Paramount - Universal Pictures

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά της Paramount την περασμένη εβδομάδα

Edison Initiates Alter Ego Media Coverage With €7.1 Price Target
English Edition

Edison Initiates Alter Ego Media Coverage With €7.1 Price Target

Research house cites strong upside potential as it launches coverage of the Greek media group’s stock

Γερμανία: Ακύρωσε φρεγάτες και οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κατέρρευσαν
World

Μετοχές άμυνας κατέρρευσαν λόγω Γερμανίας

Η ανακοίνωση προκάλεσε πώση μετοχών αμυντικών εταιρειών στη Γερμανία, αλλά και όλη την Ευρώπη

Αεροπορικές: Ανοδος μετοχών καθώς το πετρέλαιο πέφτει στα προπολεμικά επίπεδα
World

Μετά τη βουτιά του πετρελαίου, άλμα στις μετοχές των αεροπορικών

Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισ.δολάρια σε επιπλέον κόστος

Hyundai: Εργαζόμενοι ψηφίζουν για απεργία λόγω φόβων ότι τα ρομπότ θα τους αντικαταστήσουν
World

Εργαζόμενοι της Hyundai ψηφίζουν για απεργία λόγω ρομπότ

Το συνδικάτο της Hyundai θέλει μεγαλύτερη επιρροή στον τρόπο εισαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης και του αυτοματισμού

ICEYE: Επένδυση στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμη προοπτική
Business

Η ICEYE χτίζει στην Ελλάδα τον επόμενο διαστημικό της κόμβο

Η ICEYE ενισχύει την παρουσία της στην Αθήνα, δημιουργώντας κόμβο παραγωγής δορυφόρων, θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και συνεργασίες με το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα

Αρι Εμάνουελ: Σε συνομιλίες για την αγορά του ομίλου θεαμάτων ATG
World

Ο Άρι Εμάνουελ σε συνομιλίες για την αγορά του ομίλου θεαμάτων ATG

Ο Εμάνουελ ελπίζει για σύντομα κλείσιμο συμφωνίας με την Providence, ιδιοκτήτρια τουομίλου θεάτρων, τον επόμενο μήνα

AKTOR, DEPA US LNG Venture Takes Shape in $9 Billion Deal
English Edition

AKTOR, DEPA US LNG Venture Takes Shape in $9 Billion Deal

The AKTOR-DEPA venture will buy gas from Venture Global and resell it to Albania and Bosnia, doubling volumes agreed last November under a 20-year deal from 2030

Christos Kolonas

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies