Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

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Τον καθοριστικό ρόλο των δικτυακών υποδομών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Growthfund Investor Summit 2026. Όπως σημείωσε, τα δίκτυα αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της οικονομίας, καθώς πάνω τους «τρέχουν όλες οι εφαρμογές» της νέας ψηφιακής εποχής.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ανάγκες των εφαρμογών AI πολλαπλασιάζονται και απαιτούν χαμηλό latency, αυξημένες δυνατότητες upload, δυναμικό slicing, υψηλή ασφάλεια και μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι ο ΟΤΕ επενδύει ώστε η χώρα να διαθέτει τη συνδεσιμότητα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα.

Επενδύσεις σε 5G και οπτικές ίνες

Ο Κώστας Νεμπής αναφέρθηκε και στις επιδόσεις του ΟΤΕ στα δίκτυα κινητής και σταθερής, επισημαίνοντας ότι η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G δικτύου ξεπερνά το 99% και του 5G SA το 82%. Σύμφωνα με όσα είπε, η Ελλάδα, χάρη σε αυτό το 5G SA δίκτυο, αναδείχθηκε πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο ως προς τις ταχύτητες download, με βάση πρόσφατη ανάλυση της Ookla.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επενδύσεις του Ομίλου στην οπτική ίνα ανεβάζουν την Ελλάδα ψηλότερα στον ψηφιακό χάρτη. Αναφέρθηκε και σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 2025 τα δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν με ρυθμό τετραπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, καλύπτοντας πάνω από 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

AI στην καθημερινότητα

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί νέα ανακάλυψη για τον Όμιλο, καθώς χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια και πλέον έχει μετατραπεί σε πυλώνα της στρατηγικής του. Στόχος, όπως είπε, είναι η εξέλιξη του ΟΤΕ σε digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το AI έχει ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων και των πελατών του Ομίλου. Ο ΟΤΕ αναπτύσσει AI Assistants σε διαφορετικές λειτουργίες, αξιοποιεί Conversational AI στην εξυπηρέτηση πελατών και διαθέτει τον AskT, έναν AI βοηθό βασισμένο στην τεχνολογία της OpenAI. Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, πάνω από το 25% των διαδικασιών της εταιρείας είναι ήδη AI augmented, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 40% έως το τέλος της χρονιάς.

Λύσεις για επιχειρήσεις

Ο ΟΤΕ μεταφέρει επίσης την τεχνογνωσία που αποκτά από τον δικό του μετασχηματισμό στους πελάτες του, με έμφαση στις επιχειρήσεις. Με τη συνδρομή της μητρικής Telekom, χτίζει ένα χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων λύσεων για διαφορετικές ανάγκες, ενώ έχει ήδη λανσάρει νέες υποδομές Data Center για υπηρεσίες Business Cloud.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λύσεις GPU-as-a-Service για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, που δίνουν στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε υψηλή υπολογιστική ισχύ χωρίς να απαιτείται η δημιουργία δικών τους υποδομών από το μηδέν. Η προσέγγιση αυτή, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κ. Νεμπή, εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του ΟΤΕ να λειτουργεί ως μοχλός ψηφιακού εκσυγχρονισμού της αγοράς.

Εκδημοκρατισμός του AI

Για το ευρύ κοινό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, μίλησε για «εκδημοκρατισμό του AI». Όπως ανέφερε, μέσα από το Magenta AI που είναι διαθέσιμο στο Cosmote Telekom app, ο ΟΤΕ προσφέρει κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως Perplexity, ElevenLabs και Picsart, με στόχο να φέρει το AI στα χέρια όλων.

Η συνολική εικόνα που περιέγραψε ο κ. Νεμπής είναι ενός ομίλου που δεν αντιμετωπίζει την AI ως μελλοντική προοπτική, αλλά ως ήδη ενεργό στοιχείο λειτουργίας και ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, έθεσε το ζήτημα των υποδομών στο κέντρο της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή.