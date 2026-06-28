 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(10) "Philosophy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Tεχνητή νοημοσύνη 28.06.2026, 22:17
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μεγάλοι κολοσσοί της AI στρέφονται ολοένα και περισσότερο στους φιλοσόφους, καθώς τα ηθικά, νομικά και επιχειρησιακά διλήμματα που γεννά η τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν δεξιότητες πολύ πέρα από τον προγραμματισμό. Σε σχετικό του άρθρο ο Economist δείχνει ότι η φιλοσοφία έχει περάσει από τα περιθώρια στο κέντρο της ανάπτυξης μοντέλων, από την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των συστημάτων έως την ευθυγράμμιση με αξίες και κανόνες.

Η στροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία και οι απόφοιτοι φιλοσοφίας εμφανίζονται, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, πιο εύκολα απασχολήσιμοι από αποφοίτους πληροφορικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το άρθρο, αρκετοί φιλόσοφοι προσλαμβάνονται πριν καν αποφοιτήσουν, ενώ πανεπιστημιακά τμήματα βλέπουν αποχωρήσεις ακαδημαϊκών προς τις εταιρείες AI.

Η εξήγηση είναι απλή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν θέτει μόνο τεχνικά προβλήματα αλλά και ερωτήματα για την αλήθεια, την ευθύνη, τα όρια της παρέμβασης και τη σχέση ανθρώπου-μηχανής. Οι εταιρείες αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να διαμορφώσουν κανόνες, να εντοπίσουν αντιφάσεις και να προβλέψουν τις συνέπειες των αποφάσεων των μοντέλων.

Η φιλοσοφία στα μοντέλα

Το άρθρο του Economist επισημαίνει ότι κλασικές φιλοσοφικές ιδέες επηρεάζουν ήδη τον σχεδιασμό των μοντέλων AI. Η σωκρατική μέθοδος, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα για συστήματα που θέτουν διαδοχικές ερωτήσεις, ελέγχουν ασυνέπειες και περιορίζουν τη δουλοπρέπεια των μοντέλων προς τον χρήστη.

Εξίσου σημαντική είναι η έννοια της «σωκρατικής άγνοιας», δηλαδή της επίγνωσης του τι δεν γνωρίζει κανείς, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην υπερβολική αυτοπεποίθηση των μοντέλων. Σύμφωνα με το άρθρο, τέτοιες παρεμβάσεις συμβάλλουν στη μείωση των λεγόμενων «παραισθήσεων» και στη βελτίωση της αλυσίδας συλλογισμού των συστημάτων.

Ηθικά πλαίσια

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ερώτημα ποια ηθική πρέπει να ενσωματώνεται στην AI. Το άρθρο ξεχωρίζει δύο βασικές σχολές: τη δεοντολογία, που δίνει έμφαση σε αυστηρούς κανόνες, και την συνεπειοκρατία, που ζυγίζει κόστη και οφέλη πριν από μια απόφαση.

Εταιρείες όπως η Anthropic και η IBM χρησιμοποιούν φιλοσοφικά και ηθικά κείμενα για να ορίσουν «καταστατικά» ή παραμέτρους συμπεριφοράς στα μοντέλα τους. Αυτή η προσέγγιση, όπως αναφέρεται, βοηθά στην πιο συνεπή, πιο ειλικρινή και νομικά ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

Ασφάλεια και ευθύνη

Η φιλοσοφία δεν αφορά μόνο την «προσωπικότητα» των AI μοντέλων, αλλά και την ασφάλειά τους. Το άρθρο σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί συμπεριφορές όπως απόπειρες παράκαμψης εποπτείας ή ακόμη και εκβιασμού χρηστών, κάτι που ωθεί τα εργαστήρια να δημιουργούν αυστηρότερες δικλείδες.

Εδώ οι φιλόσοφοι λειτουργούν ως σχεδιαστές ηθικών πλαισίων, προσπαθώντας να απαντήσουν σε δύσκολα ερωτήματα: πότε επιτρέπεται η παραβίαση ενός κανόνα, πώς αξιολογούνται οι αβέβαιες συνέπειες και αν ένα σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον ή την ευημερία των ζώων. Ο Economist υπογραμμίζει ότι αυτά δεν είναι θεωρητικά ζητήματα, αλλά καθημερινά προβλήματα για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και πιθανώς οπλικά συστήματα.

Οι νέες προκλήσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με το άρθρο, είναι η μετάβαση από το τεχνικό στο ηθικό επίπεδο χωρίς να χαθεί ο ανθρώπινος έλεγχος. Η ανησυχία για «ηθική αποσάθρωση» εμφανίζεται έντονα, καθώς όσο περισσότερο οι μηχανές αναλαμβάνουν ηθικές κρίσεις, τόσο περισσότερο μπορεί να αδυνατίζει η ανθρώπινη ικανότητα κρίσης.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι AI εταιρείες δεν ψάχνουν φιλοσόφους από θεωρητική περιέργεια, αλλά επειδή η τεχνολογία τους χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν τις βαθύτερες αντιφάσεις της. Με άλλα λόγια, όσο πιο «έξυπνη» γίνεται η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο περισσότερο χρειάζεται φιλοσοφική σκέψη για να παραμείνει χρήσιμη και ασφαλής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές
Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
Business

Ινδία vs Apple: Η μεγάλη μάχη για τις πρακτικές του App Store
Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank
Τράπεζες

Alpha Bank: Με ποσοστό 96,95% στην Alpha Trust
Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Attica Stores: Η IPO που αλλάζει τους κανόνες των εισαγωγών στο Euronext Athens
Business

Τα ρεκόρ και οι καινοτομίες που έφερε η IPO της Attica Stores

Η δημόσια εγγραφή της Attica Stores συγκέντρωσε περισσότερους από 4.000 επενδυτές – Το καινοτόμο μοντέλο της διάθεσης μετοχών χωρίς αύξηση κεφαλαίου

Γιώργος Μανέττας
ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026
Economy

Φόροι και εισφορές «τρώνε» τα εισοδήματα 6 μηνών

Στην 9η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στους φόρους - Τι δείχνει νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Sephora: Εισάγει «ήσυχες ώρες» στα καταστήματα για μια πιο ήρεμη εμπειρία αγορών
Business

Καταστήματα... εκκλησίες: Η Sephora αλλάζει το shopping

Η Sephora εφαρμόζει παγκοσμίως τις «ήσυχες ώρες», δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον αγορών για όλους τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Εξοχική κατοικία: Θησαυρό σε Κρήτη και Ιόνιο αναζητούν οι ξένοι επενδυτές
Ακίνητα

Θησαυρό στην Ελλάδα αναζητούν οι ξένοι - Οι περιοχές «μαγνήτες»

Γιατί εκτινάχθηκε το ενδιαφέρον για εξοχική κατοικία - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή

Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να ενισχύσει την ανθρώπινη κρίση και τη λήψη αποφάσεων;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για υγεία και προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην εξυπηρέτηση πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Google: Περιορίζει τη χρήση των μοντέλων Gemini AI από την Meta
Tεχνητή νοημοσύνη

Φρένο στα μοντέλα Gemini της Meta βάζει η Google

Πού οδήγησαν τη Google και τη Meta οι αναγκαστικοί περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
PeopleCert: Σχέδιο για Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Γνώσης
Business

Νικολαΐδης (PeopleCert): Το μεγάλο στοίχημα είναι η διακυβέρνηση της ΑΙ

Ο Βύρων Νικολαΐδης προαναγγέλλει την πρώτη διεθνή πιστοποίηση AI Governance - Εξηγεί γιατί οι δεξιότητες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από τα παραδοσιακά πτυχία

Γιώργος Μανέττας
Latest News
Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρακολουθώντας πόσο εύθραυστη είναι η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
Business

Ινδία vs Apple: Η μεγάλη μάχη για τις πρακτικές του App Store

Η Apple ανεβάζει τους τόνους στην Ινδία, κατηγορώντας την αρχή ανταγωνισμού για αντιγραφή των ισχυρισμών αντιπάλων και αμφισβητώντας ευθέως την έρευνα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank
Τράπεζες

Alpha Bank: Με ποσοστό 96,95% στην Alpha Trust

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία

Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή ασανσέρ - Πού γίνεται και πόσο κοστίζει

Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Νέες ευκαιρίες πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group
Business

Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία κατέχει πλέον έμμεσα 19,09 εκατ. δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362,86 εκατ. στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης σημείωσε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί ριζικά

AKTOR: Πρόταση στη Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS – Σε συζητήσεις για το FSRU της Κορίνθου
Business

1+1 deal AKTOR - Motor Oil - Για κυκλική οικονομία και FSRU

Ο Όμιλος AKTOR υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Επιβεβαιώνει τις συζητήσεις για το FSRU «Διώρυγα GAS»

Ενισχύσεις: Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής
AGRO

Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Το συνολικό ποσό για τις ενισχύσεις ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Πετρέλαιο: Τιμές κοντά στα προπολεμικά επίπεδα αλλά και κίνδυνος νέας ανόδου
Commodities

Το πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα - Υπαρκτός ο κίνδυνος νέας ανόδου

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ασαφείς όρους εκεχειρίας

Δημήτρης Σταμούλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν τον Γενικό Δείκτη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από τις Coca Cola και Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καφούνης: Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια
Business

Καφούνης: Επείγει ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια

Η επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνον πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά κι αναπτυξιακή επιλογή, τονίζει ο Σταύρος Καφούνης

Wall Street: Επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street, επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας

Πρωταγωνιστής στη Wall Street ο τεχνολογικός κλάδος - Εντυπωσιακή άνοδος 23% για την Comcast

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies