 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Real Estate"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(30) "Real Estate Buying and Selling"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης

Τι αναφέρει το Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ για τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Ακίνητα 30.06.2026, 17:59
Σχολιάστε
Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπό… διπλό κλοιό βρίσκεται η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα, με την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία ναι γίνεται ολοένα δυσκολότερη και να παραμένει η πίεση για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξόφληση των στεγαστικών τους δανείων.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία. Από τη μία πλευρά, οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται. Από την άλλη, οι πλειστηριασμοί εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας της αγοράς, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει το υψηλότερο κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει το υψηλότερο κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Το πιο ανησυχητικό εύρημα του δελτίου αφορά το κόστος στέγασης. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του δείκτη υπερβολικής επιβάρυνσης από το 28,9% στο 26,4% μέσα σε έναν χρόνο, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ δαπανούν υπερβολικά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για να καλύψουν το κόστος κατοικίας. Παράλληλα, τα υψηλά ποσοστά καθυστερήσεων στις στεγαστικές υποχρεώσεις δείχνουν ότι οι πιέσεις δεν έχουν εκτονωθεί.

Ακίνητα

Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν

Την ίδια ώρα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν και το 2025, με μοχλό τις υψηλές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και τις ισχυρές εισροές ξένων κεφαλαίων. Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι της Αθήνας, ενώ τα μικρότερα διαμερίσματα παραμένουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.

Τα σπίτια ενός υπνοδωματίου κατέγραψαν αυξήσεις τιμών από 5% έως 8% στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα ανά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με τα μεγαλύτερα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κατοικίες που θεωρητικά αποτελούν την πιο προσιτή επιλογή για νέους αγοραστές και μικρά νοικοκυριά γίνονται ολοένα ακριβότερες.

ακίνητα

Οι πλειστηριασμοί δεν έχουν τελειώσει

Πηγή μόνιμου προβληματισμού αποτελούν και οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι μπορεί να εμφανίζουν μια μικρή επιβράδυνση στις αρχές του 2026, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου, ο δείκτης απορρόφησης υποχώρησε στο 13%-14% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ οι μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης εξακολουθούν να καταγράφονται στον πρώτο και στον τέταρτο γύρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, όπου τα ποσοστά επιτυχίας προσεγγίζουν το 30%. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι περισσότερα από τα μισά ακίνητα που οδηγούνται σε πλειστηριασμό εξακολουθούν να είναι κατοικίες. Συγκεκριμένα, τα οικιστικά ακίνητα αντιστοιχούν περίπου στο 53% του συνόλου!

ακίνητα

Το ιδιωτικό χρέος άλλαξε… διαχειριστή

Παράλληλα, αλλάζει και ο χάρτης του προβληματικού στεγαστικού χρέους. Οι τράπεζες έχουν πλέον περιορίσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνειά τους, τα οποία έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 2 δισ. ευρώ. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε το πρόβλημα.

Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού στεγαστικού χρέους βρίσκεται πλέον εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων ύψους περίπου 25 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το βάρος του προβλήματος μεταφέρθηκε, χωρίς όμως να εξαλειφθεί.

Οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ωστόσο το συνολικό υπόλοιπο στεγαστικών δανείων παραμένει περίπου στα 26 δισ. ευρώ,

Υπόλοιπο στα στεγαστικά 26 δισ.

Το δελτίο του ΙΟΒΕ καταγράφει και μια σαφή αλλαγή στη χρηματοδότηση της αγοράς. Οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ωστόσο το συνολικό υπόλοιπο στεγαστικών δανείων παραμένει περίπου στα 26 δισ. ευρώ, πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση επανέρχεται, αλλά δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την άνοδο των τιμών ούτε να αλλάξει τις συνθήκες πρόσβασης στην κατοικία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]
ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλειά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;
Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Νταντάδες της γειτονιάς: Πόσοι έχουν ωφεληθεί – Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ
Economy

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ralph Lauren: Το «αμερικανικό όνειρο» που απογειώνει τις πωλήσεις στην Κίνα
Business

Το αμερικανικό brand που αλλάζει τους κανόνες της πολυτέλειας στην Κίνα

Η Ralph Lauren καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας μια νέα γενιά καταναλωτών που αναζητά κύρος χωρίς τις υπέρογκες τιμές της παραδοσιακής πολυτέλειας

Νατάσα Σινιώρη
Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στις… business
World

Όχι μόνο τένις - Ο Ράφα Ναδάλ πρωταθλητής και στις... business

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
OTE Estate: Στα 69,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώσεις το 2025
Τηλεπικοινωνίες

Ο «κρυμμένος θησαυρός» του ΟΤΕ ξεπέρασε τα 1,28 δισ.

Η OTE Estate κατέγραψε αυξημένα έσοδα από μισθώσεις και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 54 εκατ. ευρώ

Γιώργος Πολύζος
UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά
Τράπεζες

UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά

Νέος καταλύτης για τις ελληνικές τράπεζες είναι η αξιοποίηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nespresso Hellas: Διψήφια ανάπτυξη για έκτη χρονιά – Στο +17% οι πωλήσεις το 2025
Business

Οι Έλληνες πίνουν Nespresso - Στο +17% οι πωλήσεις το 2025

Στα 61 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 για τη Nespresso Hellas αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και το digital banking
Τράπεζες

Επενδύει 1 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη η Eurobank - Η νέα... μάχη

Η Eurobank επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό - Στην εποχή του ΑΙ πλέον η μάχη των τραπεζών για την προσέλκυση πελατών

Αγης Μάρκου
Shein-Temu: Οι νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι νέοι δασμοί για αγορές από Shein-Temu: Τα μυστικά για παραγγελίες

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΗ: Από το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο στο νέο ενεργειακό hub της Δυτικής Μακεδονίας
Business

ΔΕΗ: Το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο είναι μόνο η αρχή

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ φέρνει ΑΠΕ 2,13 GW, υποδομές αποθήκευσης και ψηφιακές εγκαταστάσεις στις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις.

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Ακίνητα
Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι αναφέρει το Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ για τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Γιώργος Μανέττας
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλειά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 168% του ΑΕΠ – Στα 237,8 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – Που χρωστάμε

Χρήστος Κολώνας
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;

Το πρώτο crash test έρχεται πριν από τις εκλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας

Oι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Νταντάδες της γειτονιάς: Πόσοι έχουν ωφεληθεί – Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ
Economy

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δράση «Νταντάδες της γειτονιάς» - Ποιοι είναι δικαιούχοι - Πώς δίνονται τα χρήματα

Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο
Economy

Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής είναι οι αυξήσεις μισθών, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

ΑΑΔΕ: Παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αν. Αττική
Economy

Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αν. Αττική

Βεβαιώθηκαν από την 150 φορολογικές παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ και σφραγίστηκαν για 48 ώρες δύο καταστήματα

Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε ΑΜΚ 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση
Business
Upd: 18:16

Καλύφθηκε η ΑΜΚ 500 εκατ. με placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τo άνοιγμα επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών - Τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι
World

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν έχουν βάλει τίτλους τέλους στο σοκ πληθωρισμού - Τι λένε για τα επιτόκια από τη Σίντρα της Πορτογαλίας

Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι αναφέρει το Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ για τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Γιώργος Μανέττας
Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης
Τα νέα της αγοράς

Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης

Η Schneider Electric αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, προωθώντας τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας

ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί

Το ΥΠΟΙΚ ολοκληρώνει την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, με σχεδόν 950.000 οικογένειες να βλέπουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 19% τα κέρδη στο β’ 3μηνο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 19% τα κέρδη του ΧΑ στο β' 3μηνο

Με τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας μια περίοδο με έντονες διακυμάνσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλειά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 168% του ΑΕΠ – Στα 237,8 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – Που χρωστάμε

Χρήστος Κολώνας
Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παρουσιάστηκε το νέο σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τρεις βασικοί άξονες, με έμφαση στην ευελιξία των ΤΕΑ, τα φορολογικά κίνητρα και τη φορητότητα δικαιωμάτων

Nestle: Αποσύρει τις τεχνητές χρωστικές από όλα τα προϊόντα της έως το 2026
Business

Γιατί η Nestle ξαναγράφει τις συνταγές των προϊόντων της

Η Nestle προχωρά στην πλήρη κατάργηση των τεχνητών χρωστικών από το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της και στρέφεται σε πιο φυσικά συστατικά

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ
Business

Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ανοίγει το βιβλίο προσφορών - Το επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΕΛΣΤΑΤ: Η Ελλάδα και πάλι πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική
Επικαιρότητα

Η Ελλάδα πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό συμμετείχαν -μέσα από τους εθνικούς διαγωνισμούς όπως αυτος της ΕΛΣΤΑΤ- 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες

ΣΕΒ: Νέα διοίκηση και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Business

Ποια είναι η νέα διοίκηση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το νέο ΔΣ του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο απολογισμός διετίας 2024 - 2026

AEGEAN: Νέος κύκλος υποτροφιών για 40 νέους πιλότους – Αιτήσεις έως τις 16 Οκτωβρίου
Business

Επένδυση στα «φτερά» του αύριο με νέες υποτροφίες για επίδοξους πιλότους

Η AEGEAN ανοίγει νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη 40 νέους και νέες να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην πολιτική αεροπορία

Wall Street: Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου
Wall Street

Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου η Wall Street

H Wall Street ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ξεκινούν οι πληρωμές ύψους 6,29 εκατ. ευρώ
Green

Ξεκινούν οι πληρωμές για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Πρώτη δόση πληρωμών για εξαργυρωμένες επιταγές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, συνολικού ύψους 6,29 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

CVC: Εξαγορά της Irca για ενίσχυση της παρουσίας στα συστατικά τροφίμων
World

Το νέο μεγάλο στοίχημα της CVC στην αγορά ζαχαροπλαστικής και παγωτού

Η CVC επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στον κλάδο των συστατικών τροφίμων, αποκτώντας την Irca, σε συμφωνία-μαμούθ των 4,3 δισ. δολαρίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies