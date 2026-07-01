ΠΑΣΟΚ: «Συνταγή» αποτυχίας από τη ΝΔ για το «Ελλάδα 2.0»

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Αποκαλυπτικά στοιχεία αναφορικά με την πορεία και την έκβαση του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσαν ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε Οικονομικών – Ταμείου Ανάκαμψης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος, ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμος και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ. Κώστας Τσουκαλάς κατήγγειλαν την κυβέρνηση για «ανικανότητα, αδιαφάνεια και αναξιοκρατία», με αποτέλεσμα το «Ελλάδα 2.0» να αποτελέσει μία χαμένη ευκαιρία χωρίς αποτύπωμα στην κοινωνία και το παραγωγικό μοντέλο.

Η έρευνα του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, όπως εξήγησε ο Παύλος Γερουλάνος, προχώρησε σε σύγκριση των μέτρων και δράσεων που είχαν αρχικά ενταχθεί στο «Ελλάδα 2.0» και για την ακρίβεια των όσων περιγράφονταν για αυτά από την κυβέρνηση, σε σχέση με σήμερα, λίγο πριν τη νέα αναθεώρηση του προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν στη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ μόλις το 1/3 των μέτρων είναι εντός στόχου.

Πιο συγκεκριμένα από το «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, παρέλασαν μέχρι σήμερα συνολικά 195 μέτρα / δράσεις. Κάθε μέτρο είχε συγκεκριμένους στόχους που κατέληγαν σε συγκεκριμένα ορόσημα και έργα. Από αυτά:

· Μόνο τα 62 (32%) φαίνεται να έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός του αρχικού τους στόχου. Και στα περισσότερα από αυτά όμως, έχουν εγκαταλειφθεί ποιοτικοί δείκτες που προέβλεπαν αρχικά «ολοκλήρωση» και «έκθεση πιστοποίησης ολοκλήρωσης» μέσα στα χρονοδιαγράμματα του ΤΑΑ.

· 128 μέτρα (το 65,5%) φαίνεται να βρίσκονται εκτός αρχικού στόχου – από αρκετά (42), μέχρι πολύ (66), ή και εντελώς (απένταξη – 20).

· 5 μέτρα (2,5%) είναι νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα μέτρα τα οποία απεντάχθηκαν αλλά και μέτρα με μεγάλη μείωση στόχων και έργων. «Έργα που έγιναν με εκπτώσεις είτε δεν προχώρησαν, όπως σιδηροδρομικά, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, τη λειψυδρία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος.

Παραδείγματα μέτρων που απεντάχθηκαν εντελώς

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ τέτοια μέτρα που απεντάχθηκαν είναι:

Μέτρο 16898 – Έργα ύδρευσης, Μέτρο 16909 – Υποδομή / Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών, Μέτρο 16283 – Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ, Μέτρο 16834 – Ανάπτυξη δικτύων 5G που παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, Μέτρο 16962 – Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, Μέτρο 16945 – Δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων, Μέτρο 16621 – Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας, Μέτρο 16954 – Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, Μέτρο 16950 – Ηλεκτρονικά διόδια, και πολλά άλλα.

5. Παραδείγματα μέτρων με μεγάλη μείωση στόχων και έργων

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ μέτρα για τα οποία μειώθηκαν οι στόχοι και τα έργα είναι:

Μέτρο 16285 – Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ, Μέτρο 16911 – Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων, Μέτρο 16747 – Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, Μέτρο 16289 – Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία, Μέτρο 16984 – Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό, Μέτρο 16922 – Επένδυση: Κοινωνική ένταξη, Μέτρο 16291 – Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Μέτρο 16957 – Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, Μέτρο 16630 – Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), Μέτρο 16999 – Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS», Μέτρο 16996 – Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, Μέτρο 16982 – Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, και πολλά άλλα.

Η χαμένη ευκαιρία

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το Ελλάδα 2.0 αποτέλεσε τελικά ένα εργαλείο αναδιανομής κονδυλίων για κάποιους λίγους. Πρόκειται για μία αποτυχία να αξιοποιηθεί μία μεγάλη ευκαιρία με πακέτο κονδυλίων».

Ο ίδιος ενόψει της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή την ερχόμενη Παρασκευή κάλεσε την κυβέρνηση: «Ρωτάμε την κυβέρνηση τι έχει να πει για αυτές τις εκπτώσεις, για τα έργα που δεν υλοποίησε, ή απένταξε ή άλλαξε κατεύθυνση».

Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Ο Γιώργος Παλαιοδήμος περιέγραψε τις επιπτώσεις στα μακροοικονομικά, τονίζοντας: «Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο πακέτο 36 δισ. ευρώ το οποίο καταλήγει σε πενιχρά αποτελέσματα. Η στόχευση δεν εξυπηρέτησε την αλλαγή παραγωγικού προτύπου», είπε και περιέγραψε τις στρεβλώσεις:

1. Περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Τα πρώτα χρόνια 2021 – 2025 μόλις το 5% των πόρων επιδοτήσεων κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20,8%. Με τη δυναμική εξέλιξης το αποτέλεσμα ήταν μέτριο ως φτωχό αποτελέσματος.

2. Χρηματοδοτικός αποκλεισμός των ΜμΕ. Το σκέλος των δανείων έχει να κάνει με τραπεζικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι μικρομεσαίοι αποκλείονται. Τα χαμηλότοκα δάνεια συγκεντρώνονται σε μεγάλους και λίγους ομίλους

3. Θεσμική και επιχειρησιακή προχειρότητα. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν πρωταθλήτρια στις αναθεωρήσεις. Σήμερα ελάχιστοι μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος για την απορρόφηση των 10 με 11 δισ. ευρώ προϋποθέτει ολοκλήρωση των στόχων έως 31 Αυγούστου.

Άναρχα και σκοτεινά…

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τόνισαν: «Με το “Ελλάδα 2.0”, δεν είναι ότι δεν έγινε τίποτα. Με 36 δισ. στη διάθεση μίας οποιαδήποτε κυβέρνησης είναι αδύνατο να μην γίνει τίποτα, όσο ανίκανη και να είναι. Αλλά έγιναν πολύ λίγα, πολύ άναρχα, πολύ σκοτεινά. Στο κακό σχέδιο, ήρθε να προστεθεί η εντελώς αποτυχημένη διαχείριση. Χρήματα ήρθαν και έπεσαν στην αγορά χωρίς σχεδιασμό, χωρίς όραμα. Κι αυτό είναι συνταγή αποτυχίας. Για αυτό και ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε στη διάθεσή μας τέτοιο πακτωλό χρημάτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Κι όμως το «Ελλάδα 2.0» έχει το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα από όλα τα πακέτα στήριξης που έχει δεχθεί η χώρα μεταπολεμικά», σημείωσαν οι Γερουλάνος, Τσουκαλάς και Παλαιοδήμος εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση.