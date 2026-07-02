Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζιτών για τη νομισματική πολιτική και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Ευρώπης.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,4% στις 648 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,96% στις 10.683 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 2,08% στις 25.559 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,79% στις 8.486 μονάδες.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η Sodexo κατέγραψε άνοδο μεγαλύτερη του 7%, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και την αναβάθμιση του στόχου της για τα ετήσια έσοδα.

Παρά το νέο κύμα πιέσεων στις μετοχές τεχνολογίας που επηρέασε τις ασιατικές αγορές, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν ισχυρή άνοδο, καθώς η μικρότερη έκθεσή τους στους τεχνολογικούς κολοσσούς λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στη μεταβλητότητα του κλάδου. Ωστόσο, η ίδια αυτή σύνθεση είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αγορές να μην επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό από το ισχυρό ράλι των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη το προηγούμενο τρίμηνο.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάζεται και από τις δηλώσεις των κεντρικών τραπεζιτών στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Αξιωματούχοι της Federal Reserve και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επισήμαναν ότι, παρά την εξισορρόπηση των πληθωριστικών κινδύνων, είναι ακόμη πρόωρο να αναμένονται ταχείες κινήσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με αναλυτές της Lloyds Bank, η ΕΚΤ εξακολουθεί να τηρεί επιφυλακτική στάση, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού. Όπως σημειώνουν, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο, πριν από μια παρατεταμένη περίοδο σταθερότητας.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, διαμορφούμενο στο 6,2%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία παρέμεινε επίσης σταθερή στο 5,9%.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 10,99 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη και σε 13,16 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πάνω από τις 2.500 μονάδες το ΧΑ, με βοήθειες από Motor Oil, Coca Cola

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την κατάκτηση της ζώνης των 2.500 μονάδων, καθώς έλαβε ισχυρή ώθηση τόσο από τον κλάδο της ενέργειας, όσο και από δεικτοβαρείς τίτλους όπως η Coca Cola.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,97% στις 2.505,37 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.484,08 μονάδων (+0,11%) και 2.517,63 μονάδων (+1,46%). Ο τζίρος ανήλθε στα 303,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,2 εκατ. τεμάχια αξίας 68,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 6.357,35 μονάδες, ενώ στο -0,31% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.180,21 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,78% στις 2.824,42 μονάδες.