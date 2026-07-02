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Tesla: Η μετοχή σημειώνει πτώση 6% παρά την ενθαρρυντική έκθεση για τις παραδόσεις

Η Tesla ανακοίνωσε 480.126 παραδόσεις και παραγωγή 451.758 οχημάτων για το β΄ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street

Ηλεκτροκίνηση 02.07.2026, 18:44
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Tesla: Η μετοχή σημειώνει πτώση 6% παρά την ενθαρρυντική έκθεση για τις παραδόσεις
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Στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Tesla για τις παραδόσεις οχημάτων και τα επίπεδα παραγωγής του δεύτερου τριμήνου, προκύπτει ότι ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία του Ίλον Μασκ προσπαθεί να ανακάμψει από τις διαδοχικές ετήσιες μειώσεις στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν αύξηση 25% σε ετήσια βάση και 34% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο όσον αφορά τις παραδόσεις της Tesla

Ειδικότερα, οι συνολικές παραδόσεις οχημάτων το β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 480.126 μονάδες και η συνολική παραγωγή για το ίδιο διάστημα σε 451.758 μονάδες.

Οι αναλυτές ανέμεναν περίπου 406.600 παραδόσεις, σύμφωνα με τη συναίνεση της StreetAccount. Η εκτίμηση της ίδιας της Tesla που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα έκανε λόγο για 406.024 παραδόσεις.

Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Μασκ υποχώρησε κατά περίπου 6% την Πέμπτη, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα της έκθεσης.

Την ίδια περίοδο πέρυσι, η Tesla ανέφερε περίπου 384.000 παραδόσεις, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 358.023.

Τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν αύξηση 25% σε ετήσια βάση και 34% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο όσον αφορά τις παραδόσεις της Tesla.

Τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Τesla

Η Tesla δεν ανακοινώνει ακριβή στοιχεία για τις παραδόσεις ανά περιοχή ή ανά μοντέλο, αλλά η εταιρεία ανέφερε ότι το sedan Model 3 της βασικής κατηγορίας και τα πιο δημοφιλή SUV Model Y αντιπροσώπευαν 467.762 παραδόσεις, ή το 97% του συνόλου των παραδόσεών της. Οι παραδόσεις αποτελούν την πλησιέστερη προσέγγιση των πωλήσεων που ανακοινώνει η Tesla, αλλά δεν ορίζονται με ακρίβεια στις ανακοινώσεις προς τους μετόχους της.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ίλον Μασκ προσπαθεί να ανακάμψει από τις διαδοχικές ετήσιες μειώσεις στις πωλήσεις οχημάτων, οι οποίες οφείλονταν εν μέρει στην αρνητική αντίδραση των καταναλωτών έναντι του επικεφαλής της που είναι και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, καθώς και στην απώλεια μιας ομοσπονδιακής φορολογικής έκπτωσης στις ΗΠΑ. Η εμπρηστική πολιτική ρητορική του Μασκ, η υποστήριξή του προς εξτρεμιστές κατά των μεταναστών στην Ευρώπη και η συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού απομάκρυναν ορισμένους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων.

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