«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» και υπογραμμίζοντας ότι η χωρητικότητά του θα είναι πάνω από 53.000 θέσεις.

Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για να βάλει μπροστά τα έργα, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει με ευθύνη της κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για να μπορεί το ύψος του γηπέδου να φτάσει στα 52 με 53 μέτρα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

«Έχουμε την ευλογία οι Ολυμπιακοί να ζούμε τα όνειρά μας ξύπνιοι»

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς ήταν αυτός που καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λέγοντας: «Έχουμε την ευλογία οι Ολυμπιακοί να ζούμε τα όνειρά μας ξύπνιοι», ενώ ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης που τόνισε ότι στις 22 Ιουνίου εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τα σχέδια του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο και υπενθύμισε ότι η ομάδα του Πειραιά «δεν ζητάει τίποτα από το κράτος» παρά μόνο τη νομοθετική ρύθμιση, και όχι χρήματα.

«Καλώ την κυβέρνηση να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση», υπογράμμισε.

«Ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε ότι «σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο, μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τον Ολυμπιακό, αν και δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το κράτος.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισήμανε ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με άλλα στάδια που δεν καθυστέρησαν, αντίθετα υπήρξαν fast – track διαδικασίες.

«Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε τον Μάιο» και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να μπει σε αυτό «τον Αύγουστο του 2028», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ότι το γήπεδο θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί «από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά».

«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων», είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καταχειροκροτούμενος.

Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μίλησε για τους στόχους που είχε θέσει όταν ανέλαβε τον σύλλογο και για τα μελλοντικά σχέδιά του.

Ενημέρωσε ότι το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις.

Υπογράμμισε ότι ήθελε και συνεχίζει πάντα να επιδιώκει ο Ολυμπιακός να είναι αυτάρκης και να ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ των ομάδων, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται με την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων στο ποδόσφαιρο (Champions League Νέων και Conference League).

Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός μαζί με την Μπαρτσελόνα είναι οι δύο κορυφαίοι πολυαθλητικοί σύλλογοι της Ευρώπης.

«300 τίτλοι για τον σύλλογο σε 16 χρόνια. Όχι κι άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά, τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα. Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των 40 πρωταθλημάτων. Κεντήσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των πέντε μόλις ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα», σημείωσε.

«Αφήστε εμένα να είμαι ο στόχος – Όχι ο Ολυμπιακός»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε για τις βρώμικες επιθέσεις που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια και είπε: «Αφήστε εμένα να είμαι ο στόχος – Όχι ο Ολυμπιακός».

«Εγώ είμαι εδώ με περισσότερο πάθος. Ζήσαμε βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα», επισήμανε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φράση του Σταύρου Νταϊφά: «Είστε όλοι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό», ενώ έπειτα ευχαρίστησε τον Σωκράτη Κόκκαλη για όσα έκανε με το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το 2004.

«Θα ζήσουμε το Καραϊσκάκη να αλλάζει δύο φορές. Η πρώτη με τον Σωκράτη Κόκκαλη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, όπως και όλοι οι Ολυμπιακοί», σημείωσε.

Αμέσως μετά παρουσιάστηκε το βίντεο με τα σχέδια για το γήπεδο, κάτι που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό.

Βαγγέλης Μαρινάκης: Το θέμα είναι να μη μείνουμε στις μακέτες

Έπειτα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

«Το θέμα είναι να μη μείνουμε στις μακέτες», τόνισε και επανήλθε στη νομοθετική ρύθμιση που ζητείται από την κυβέρνηση για να προχωρήσουν άμεσα τα έργα.

«Έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση μια ρύθμιση, που δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο», επανέλαβε. «Χρειάζεται για να έχουμε περισσότερο ύψος στο Καραϊσκάκης», εξήγησε.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ότι: «Ο κόσμος αγκαλιάζει την ομάδα, είδαμε πάρα πολλά sold out, αυτό μας δίνει δύναμη, έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι».

Τόνισε ότι είναι πολλά αυτά που έχουν σχεδιαστεί για το νέο γήπεδο, από τη φιλοξενία ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέχρι την υποδοχή πολλών περισσότερων οπαδών του Ολυμπιακού «με χαμηλό αντίτιμο», όπως είπε.

Για δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΟΑΚΑ, όπως ενημέρωσε, «δεν χωράει άλλο γήπεδο τον κόσμο μας», τόνισε.

«Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και εκεί», υπενθύμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε με νόημα: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας, δεν μπορεί να το χαλάσει αυτό κανένας ανιψιός ή ξάδερφος».

Στη συνέχεια, έπαιξε ξανά το εντυπωσιακό βίντεο της παρουσίασης του γηπέδου.

Τέλος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους με μία ευχή: «Ελπίζω το επόμενο μας ραντεβού να είναι μέσα στο νέο Καραϊσκάκης στα επόμενα τρία χρόνια».

Πηγή: In.gr