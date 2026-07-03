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Συντάξεις χηρείας: Οι κερδισμένοι του ιδιωτικού τομέα και το ερωτηματικό των αναδρομικών του δημοσίου

Νέο κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων θα ανοίξει το ενδεχόμενο μη επιστροφής των αναδρομικών περικοπών στους δικαιούχους συντάξεων του δημοσίου τομέα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 03.07.2026, 11:00
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Συντάξεις χηρείας: Οι κερδισμένοι του ιδιωτικού τομέα και το ερωτηματικό των αναδρομικών του δημοσίου
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Με κερδισμένους τους 120.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν παράλληλα με την δική τους και σύνταξη χηρείας, «κλείνει» η εκκρεμότητα – επτά και πλέον ετών – γύρω από το πρόβλημα των περικοπών που θέσπισε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Ωστόσο παραμένει ως ερωτηματικό, τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου που υπέστησαν περικοπές από το 2019 και ευλόγως θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με την εξαγγελία της υπουργού Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε χθες μιλώντας στη Βουλή καμία περικοπή δεν πρόκειται να υποστούν οι συντάξεις χηρείας, αντιθέτως η κυβέρνηση πρόκειται να φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

Με τον τρόπο αυτό καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας – μετά την πάροδο της 3ετίας από τον θάνατο του δικαιούχου – για όλους όσοι έλαβαν σύνταξη μετά το νόμο Κατρούγκαλου (μετά το 2016).

Έτσι οι συντάξεις χηρείας θα παραμένουν – εφεξής – αμετάβλητες οι καθώς καταργείται η περικοπή από το 70% του θανόντος, στο 35%, μετά την πάροδο της τριετούς καταβολής.

Ταυτοχρόνως, όσοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας υπέστησαν την εν λόγω περικοπή, – δηλαδή οι δικαιούχοι σύνταξη του δημοσίου τομέα και του ΟΓΑ – θα τύχουν αύξησης της παροχής, καθώς από το 35% που λαμβάνουν, θα επανέλθει στο 70% το συγκεκριμένο ποσό, ανά περίπτωση.

Παράλληλα με την ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση διασφαλίζεται ότι όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα ίδια ποσά, χωρίς κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης. Κάτι που προέβλεπε η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπεται για συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

Η λύση που θα φέρει με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση δεν θα περιέχει την επιστροφή αναδρομικών ποσών για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα – για το μεσοδιάστημα – κατά το οποίο δεν εφαρμόστηκε η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου.

Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα υπάρξουν επιστροφές και αναδρομικά αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά θα καταργηθούν οι αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χηρείας που έπρεπε να είχαν γίνει από το 2019.

Αντιθέτως στο δημόσιο τομέα η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου εφαρμόσθηκε και οι συντάξεις των υπαλλήλων, δικαιούχων συντάξεων χηρείας, περικόπτονται μετά την 3ετία, εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

Με την νέα νομοθετική ρύθμιση οι 12.000 συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις όχι όμως και αναδρομικά. Δηλαδή δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα αντιμετωπισθεί το θέμα της επιστροφής – με κάποιο τρόπο – στους δικαιούχους των ποσών που περικόπησαν από το 2019 και εντεύθεν.

Είναι φανερό ότι εφόσον αυτό το θέμα δεν αντιμετωπισθεί θα αποτελέσει το επόμενο αντικείμενο δικαστικών διεκδικήσεων. Πάντως από την πλευρά του ΠαΣοΚ, έχει διατυπωθεί η θέση τα χρήματα αυτά να συμψηφισθούν με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων.

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