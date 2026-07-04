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Γουάν: Ανοδική πορεία μετά από πληροφορίες για ροή συναλλάγματος

Οι αρχές της Νότιας Κορέας προετοιμάζονταν για τις ροές συναλλάγματος που σχετίζονται με την έκδοση ADR από την SK Hynix

Συνάλλαγμα 04.07.2026, 21:07
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Γουάν: Ανοδική πορεία μετά από πληροφορίες για ροή συναλλάγματος
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Ενισχύθηκε το γουάν της Νότιας Κορέας, καθώς πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα ανέφερε ότι οι αρχές της χώρας προετοιμάζονται για τις ροές συναλλάγματος που σχετίζονται με την έκδοση αμερικανικών αποθετηρίων πιστοποιητικών (ADR) από την SK Hynix Inc, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το γουάν σημείωσε άνοδο 0,5% στα 1.530,50 ανά δολάριο την Παρασκευή, αφού νωρίτερα είχε υποχωρήσει έως και 0,7%. Το νόμισμα παραμένει ένα από τα νομίσματα της Ασίας με τις χειρότερες επιδόσεις φέτος, έχοντας υποτιμηθεί κατά περισσότερο από 5%.

Οι ξένοι επενδυτές πούλησαν μετοχές του δείκτη Kospi αξίας 30,5 δισ. ον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου της Κορέας.

Οι πληροφορίες για τη ροή συναλλάγματος

Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ αναμένεται να αρχίσει να χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ήδη από την Παρασκευή, προκειμένου να αντισταθμίσει τις ροές που θα προκύψουν από την εισαγωγή των ADR αξίας 29 δισ. δολαρίων, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιουλίου, σύμφωνα με την πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δεδομένου ότι το θέμα είναι εμπιστευτικό. Αν και τα ADR είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, η Hynix έχει δηλώσει ότι προτίθεται να επαναπατρίσει μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την εισαγωγή για να τα επενδύσει στην Κορέα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αγοράσει γουόν.

«Η κυβέρνηση φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οπότε πιστεύω ότι η εταιρεία ενδέχεται να συνεργαστεί εισάγοντας δολάρια στη χώρα» εξηγεί ο Παρκ Σανγκ-χιουν, οικονομολόγος της iM Securities Co. Ωστόσο, το ακριβές ποσό που θα μετατραπεί εξαρτάται τελικά από την SK Hynix, πρόσθεσε.

«Όσον αφορά το μέγεθος, είναι σίγουρα σημαντικό. Το ποσό των 29 δισ. δολαρίων ισοδυναμεί περίπου με τις καθαρές πωλήσεις ξένων επενδυτών ενός μήνα».

Εκπρόσωπος της Hynix δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει διάφορες επιλογές, αλλά απέφυγε να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες.

Η Hynix αξιοποιεί τη ζήτηση των Αμερικανών επενδυτών για μετοχές εταιρειών κατασκευής τσιπ μνήμης που σημειώνουν ραγδαία άνοδο και έχει ανακοινώσει κατασκευαστικά έργα στην πατρίδα της, την Κορέα. Επενδύσεις τέτοιας κλίμακας θα αποτελούσαν μια σπάνια πηγή στήριξης για το ταλαιπωρημένο νόμισμα της Κορέας.

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