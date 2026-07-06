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Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Commodities 06.07.2026, 15:17
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Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Στο κλειστό κλαμπ των τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες θησαυροφυλακίου και εκκαθάρισης στην αγορά χρυσού στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας φυσικού χρυσού στον κόσμο, εντάχθηκε η Citi ενώ πιστοποιήθηκε ως «Εγκεκριμένος Ζυγιστής της LBMA»

Η εισαγωγή στην London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) θα επιτρέψει στην Citi να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες εκκαθάρισης σε χρυσό, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο στο Λονδίνο, ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Τα μέλη εκκαθάρισης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο Λονδίνο, όπου φυλάσσονται χρυσός που η αξία του ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, λειτουργώντας θησαυροφυλάκια όπου τα πολύτιμα μέταλλα μπορούν να αλλάξουν χέρια για την εκκαθάριση συμβάσεων. Τα μέλη αποκτούν επίσης το πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης σε φυσικές ράβδους για να επωφεληθούν από ευκαιρίες arbitrage μεταφέροντας χρυσούς στη Νέα Υόρκη ή στις αγορές της Ασίας.

Η αγορά χρυσού στο Λονδίνο

Η είσοδος της Citi αποτελεί ευλογία για την αγορά του Λονδίνου,καθώς τις τελευταίες δεκαετίες αποχωρούν όλες οι τράπεζες. Η ICBC Standard Bank Plc ήταν η τελευταία που έγινε δεκτή ως τράπεζα εκκαθάρισης το 2016, όταν αγόρασε το θησαυροφυλάκιο χωρητικότητας 2.000 τόνων της Barclays.

Η Citi συνεργάζεται με την εταιρεία ασφαλούς εφοδιαστικής Malca-Amit για να χρησιμοποιήσει το θησαυροφυλάκιό της κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

«Η είσοδος της Citi ως μέλους εκκαθάρισης της LPMCL αντιπροσωπεύει μια φυσική επέκταση της μακροχρόνιας δραστηριότητάς μας στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε ο José Cogolludo, επικεφαλής εμπορευμάτων στην Citi. «Αυτός ο ρόλος ευθυγραμμίζεται με το λειτουργικό μας μοντέλο και τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε ισχυρή, αποτελεσματική υποδομή αγοράς. Προσβλέπουμε στη συνεχή δύναμη και ανθεκτικότητα της αγοράς πολύτιμων μετάλλων του Λονδίνου».

Μαζί με την Citi, τα τρέχοντα μέλη της LPMCL είναι οι JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings Plc, UBS Group AG και ICBC Standard Bank Plc. Η Τράπεζα της Αγγλίας παρέχει επίσης αποθήκευση, κυρίως σε άλλες κεντρικές τράπεζες. Η Morgan Stanley σχεδιάζει να επεκτείνει την προσφορά της σε φυσικά πολύτιμα μέταλλα ώστε να περιλαμβάνει θησαυροφυλάκια και εκκαθάριση, ανέφερε το Bloomberg τον Οκτώβριο.

«Η ένταξη της Citi ως μέλους εκκαθάρισης της LPMCL καταδεικνύει τον ανοιχτό και διαφανή χαρακτήρα της διαδικασίας ένταξης μελών, επιτρέποντας σε νέους συμμετέχοντες να ενταχθούν και να συμμετάσχουν στην εκκαθάριση και τον διακανονισμό της κυρίαρχης παγκόσμιας εξωχρηματιστηριακής αγοράς πολύτιμων μετάλλων.» δήλωσε ο James Cressy, πρόεδρος της LPMCL.

Η ιστορία της LPMCL

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 αποφασίστηκε ότι, δεδομένου του τρόπου και της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσονταν και άλλαζαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά, σε συνδυασμό με την τάση των εποπτικών αρχών της αγοράς να απαιτούν πιο αυστηρές ελεγκτικές διαδρομές και συμφωνίες, η αγορά χρυσού του Λονδίνου θα εξέταζε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος αντιστοίχισης για εξωχρηματιστηριακές (OTC) διακανονισμούς.

Το αρχικό διερευνητικό έργο σε αυτό το πλαίσιο ανέλαβε η Φυσική Επιτροπή του Συνδέσμου Αγοράς Χρυσού του Λονδίνου (LBMA), η οποία αποτελούνταν από τα μέλη εκκαθάρισης.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση του έργου του ηλεκτρονικού συστήματος αντιστοίχισης θα ήταν τα μέλη εκκαθάρισης να σχηματίσουν μια ξεχωριστή εταιρεία ειδικά για τον σκοπό της ανάπτυξης και διαχείρισης ενός τέτοιου συστήματος.

Ως αποτέλεσμα, η LPMCL ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Η LPMCL άρχισε να εκκαθαρίζει πλατίνα και παλλάδιο σε βάση loco London με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και έκτοτε, οποιαδήποτε συναλλαγή λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2009 ή μετά, διαπραγματεύεται σε βάση loco London, εκκαθαρίζεται μέσω των πέντε μελών της LPMCL.

Citi: Εγκεκριμένος Ζυγιστής της LBMA

Η LBMA (London Bullion Market Association) επιβεβαίωσε ότι η Citi έχει εγκριθεί ως «Εγκεκριμένος Ζυγιστής της LBMA», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την πιστοποίηση της.

Η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Citi έχει αποδείξει την ικανότητά της να ζυγίζει ράβδους χρυσού σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στους «Κανόνες Ορθής Παράδοσης» (Good Delivery Rules) της LBMA. Η συμπερίληψη στον κατάλογο των εγκεκριμένων ζυγιστών της LBMA αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες ζύγισης και δεν συνιστά έγκριση υπηρεσιών φύλαξης σε θησαυροφυλάκια.

Οι εγκεκριμένοι ζυγιστές της LBMA διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά πολύτιμων μετάλλων του Λονδίνου, υποστηρίζοντας την ακεραιότητα των διαδικασιών επαλήθευσης του βάρους των ράβδων, στις οποίες βασίζονται οι συμμετέχοντες στην αγορά.

Η συμπερίληψη της Citi στον κατάλογο των εγκεκριμένων ζυγιστών αντανακλά το επιτυχές αποτέλεσμα της δοκιμαστικής ζύγισης και της αξιολόγησης της LBMA, που διεξήχθησαν σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια αξιολόγησης της LBMA.

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