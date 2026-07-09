Eurobank: Ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

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Η Eurobank προχωρά στην ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 2026, με αποτέλεσμα τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6.181.344,18 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των ακυρωμένων μετοχών στην EURONEXT ATHENS θα παύσει από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026.

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η καθεμία. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώνεται πλέον σε 792.751.032,04 ευρώ και διαιρείται σε 3.603.413.782 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η καθεμία.

Εγκρίσεις και καταχώριση

Στις 9 Ιουλίου 2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Eurobank, ώστε να αποτυπώνεται η μείωση του κεφαλαίου. Την ίδια ημέρα ενημερώθηκε και η Euronext Athens Holding A.E. για την ακύρωση των μετοχών και τη συνακόλουθη εταιρική μεταβολή.

Η τράπεζα διευκρινίζει ότι από τις 14 Ιουλίου 2026 θα παύσει η διαπραγμάτευση των ακυρωμένων μετοχών στο χρηματιστήριο. Για πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Investor Information Services της Eurobank.