Ευρώπη: Αντιμέτωπη με νέα αστάθεια μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

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Αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο αβεβαιότητας βρίσκεται η οικονομία της Ευρώπης μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν έχει τελειώσει, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής.

Η κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, υποδεικνύοντας μια νέα ανοδική πίεση στις τιμές και ένα ακόμη πλήγμα στο κλίμα, ακριβώς τη στιγμή που οι επιπτώσεις της αρχικής φάσης του πολέμου άρχισαν να εξασθενούν.

«Όταν οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν» ασκείται επιπλέον πίεση στην οικονομία, δήλωσε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν. «Αυτή δεν είναι μια καλή εξέλιξη» ακόμη και αν ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα ήταν επίσης αρνητικό για τον κόσμο, πρόσθεσε.

Η έξαρση στη Μέση Ανατολή δείχνει γιατί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη ήταν τόσο ανήσυχοι για το μνημόνιο των ΗΠΑ με το Ιράν για παύση των εχθροπραξιών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ήδη σηματοδοτήσει ότι μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μετά την αύξηση του Ιουνίου και οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής μετά την ομιλία του Τραμπ.

Ανησυχία για τον πληθωρισμό

Αντιδρώντας στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοαχίμ Νάγκελ, υπογράμμισε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του βρίσκονται πλέον «πίσω από το σημείο που ξεκινήσαμε».

Ο πληθωρισμός μειωνόταν. Η ένδειξη για την ευρωζώνη των 21 κρατών ανήλθε στο 2,8% τον περασμένο μήνα, εξακολουθώντας να είναι πάνω από τον στόχο του 2%, αλλά πολύ κάτω από τις προσδοκίες, καθώς η υποχώρηση στις αγορές ενέργειας διηθήθηκε στο κόστος των καυσίμων.

Τώρα, ωστόσο, το είδος των δευτερογενών επιπτώσεων που φοβάται η ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απαιτούν μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, έχει γίνει πιο πιθανό.

Η ανανεωμένη ανησυχία για τις τιμές έρχεται καθώς οι υπουργοί Οικονομικών πρόκειται να συζητήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό για τις ευρωπαϊκές χώρες που αγωνίζονται να μετριάσουν την επίδραση του υψηλού κόστους ενέργειας σε άτομα και επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα αποφάσισε να επιτρέψει στα έθνη να παρεκκλίνουν από τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω της κρίσης. Οι χώρες μπορούν πλέον να δαπανούν έως και 0,3% του ΑΕΠ τους σε μέτρα που σχετίζονται με την ενέργεια, χωρίς αυτό να υπολογίζεται στον κανόνα του 3% για το έλλειμμα της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τις δαπάνες για την πυρηνική ενέργεια, ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη, πριν από τη σημερινή συζήτηση.

Η οικονομία της Ευρώπης «εξακολουθεί να είναι γεμάτη με υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια» τόνισε ο Επίτροπος της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις. Η εκεχειρία «δεν τηρείται πραγματικά, υπάρχουν νέα μπλοκαρίσματα στα Στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά φυσικά έχουν επιπτώσεις. Αλλά συνολικά βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική απέναντι σε αυτό το σοκ εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου».