Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση

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Μια νέα πραγματικότητα φαίνεται ότι ενστερνίζονται οι αγορές πετρελαίου και οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής: Τα Στενά του Ορμούζ δεν αναμένεται πλέον να επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση.

Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο ώθησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του αμερικανικού αργού πετρελαίου να ανέβουν περισσότερο από 10%, εξαλείφοντας έναν μήνα υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου που σημειώθηκε καθώς οι αψιμαχίες στην περιοχή μειώθηκαν και η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων φαινόταν να επιστρέφει.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έχουν αυξηθεί κατά 13% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα από νωρίς την Τρίτη, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, με τις τιμές να ενισχύονται ξανά μετά την επίθεση του Ιράν σε δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο. Η αύξηση σχεδόν 10% τη Δευτέρα ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία αύξηση από τον Μάιο του 2020, όταν οι τιμές ανέβαιναν λόγω του lockdown.

«Η πιθανότητα η περιοχή και το Ορμούζ να επιστρέψουν στην παλιά κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενική» εξηγεί στη Wall Street Journal η Rachel Ziemba, συνεργάτιδα στο Center for a New American Security, think tank με έδρα την Ουάσινγκτον. «Αν μη τι άλλο, αυτό ενισχύει την ώθηση για επενδύσεις σε άλλες οδούς το συντομότερο δυνατό».

Το πετρέλαιο των ΗΕΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράκ

Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατανοήσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι μια επίμονη ευπάθεια που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους αγωγούς εκτεταμένης χωρητικότητας που θα καταλήγουν σε άλλα λιμάνια και θα περνάνε από άλλες χώρες για να συνεχίσουν να αντλούν πετρέλαιο.

Συνολικά, οι νέοι και εκτεταμένοι αγωγοί θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε περισσότερο από το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου να παρακάμψει το Ορμούζ μέχρι το τέλος του 2027, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Εάν τα σχέδια επιταχυνθούν, οι αγωγοί θα καλύπτουν το 75% των εξαγωγών πετρελαίου της περιοχής μέχρι το τέλος του 2028, ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Ωστόσο, η κατασκευή εναλλακτικών διαδρομών για να δοθεί στο σύστημα εξαγωγής ενέργειας της περιοχής μεγαλύτερη ανθεκτικότητα θα απαιτήσει δισ. δολάρια και οι αγωγοί που προορίζονται να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν οι ίδιοι να γίνουν στόχοι.

«Είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί παρά να προστατεύονται πλήρως από πιθανές επιθέσεις» σημειώνει η Ziemba.

Τι σημαίνει NACHO

Η επανέναρξη των μαχών προκάλεσε την αντιστροφή των τιμών και αναβίωσε μια στρατηγική συναλλαγών που η Wall Street ονόμασε το trading NACHO, ένα ακρωνύμιο που σημαίνει «Δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει το Ορμούζ».

Πυρήνας του ακρωνυμίου NACHO είναι ότι η ναυτιλιακή διαδρομή μέσω της οποίας είχε περάσει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου θα παραμείνει ουσιαστικά κλειστή, με μόνο μια μικρή ποσότητα κυκλοφορίας να διέρχεται από παράνομες διαδρομές, μέχρι το οικονομικό κόστος του κλεισίματός της, όπως οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η επιτάχυνση του πληθωρισμού, να αποδυναμωθεί.

«Η αγορά βιάστηκε να θεωρήσει τη μερική επαναλειτουργία ως το τέλος της κρίσης», δήλωσε ο Χένρι Χόφμαν, συνδιαχειριστής χαρτοφυλακίου του Catalyst Energy Infrastructure Fund.

Ο Χόφμαν και άλλοι επενδυτές σημειώνουν τον αυξημένο κίνδυνο οι τιμές να εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο, δεδομένης της εξάντλησης των αποθεμάτων σε όλο τον κόσμο από τότε, ιδίως του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα

Το απόθεμα αργού πετρελαίου της κυβέρνησης έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 1983, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ διοχέτευσε πετρέλαιο στην αγορά σε μια προσπάθεια να διατηρήσει υπό έλεγχο τις τιμές των καυσίμων.

Παρά την αυξανόμενη βεβαιότητα μεταξύ των εμπόρων και των αναλυτών ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι έτοιμες να αυξηθούν εκ νέου, οι κερδοσκόποι που έχουν πληγεί από σχεδόν πέντε μήνες συνεχούς πολέμου υποχωρούν. Πρόσφατα στοιχεία για τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν μείωση των θέσεων που κατέχουν τα hedge funds και άλλοι κερδοσκόποι, η οποία μειώνει τη ρευστότητα ή την ικανότητα συναλλαγών στις αναμενόμενες τιμές.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με την πρόσφατη έξαρση των εντάσεων -είτε θα είναι βραχύβια είτε πιο παρατεταμένη- φαίνεται να κρατά ένα μεγάλο μερίδιο των συμμετεχόντων στην αγορά στο περιθώριο», έγραψαν στους πελάτες τους αναλυτές της ολλανδικής επενδυτικής τράπεζας ING.

Καθώς οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν υπό αμφισβήτηση, οι παραγωγοί, από τις εταιρείες fracker στις ΗΠΑ έως τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και τις κρατικές επιχειρήσεις στο Καζακστάν, τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα, έχουν αυξήσει τις εισαγωγές τους.

Πολλοί αγοραστές πετρελαίου στην Ασία λαμβάνουν περισσότερα φορτία από τη Λατινική Αμερική, τη Δυτική Αφρική και τις ΗΠΑ για να ανακατασκευάσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Οι εξαγωγές αργού και πετρελαϊκών προϊόντων των ΗΠΑ έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ αυτή την άνοιξη.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχει ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, μειώνοντας δραματικά τις εισαγωγές της. Σύμφωνα με τους αναλυτές η χώρα δεν δείχνει ιδιαίτερη ανάγκη να αυξήσει τις εισαγωγές της στις τρέχουσες τιμές.

Το πετρέλαιο του Ιράν

Η τεράστια ποσότητα ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται στη θάλασσα εκτός της γραμμής αποκλεισμού των ΗΠΑ θα δυσκολέψει την επιβολή πλήγματος στην οικονομία του Ιράν αυτή τη φορά, σε σύγκριση με την άνοιξη. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από 34 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου είχαν διακινηθεί μέσω του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ ήραν στον αποκλεισμό τους στις 18 Ιουνίου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων ναυτιλίας Kpler.

Οι αποστολές του Ιουνίου ήταν κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική οργάνωση United Against Nuclear Iran.