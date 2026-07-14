Wall Street: Ανοδος με ώθηση από Fed και πληθωρισμό

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Με άνοδο έκλεισε ο S&P 500 την Τρίτη, λαμβάνοντας ώθηση από τις μετοχές ημιαγωγών, αφότου ο πληθωρισμός του Ιουνίου διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα.

Ο ευρύς χρηματιστηριακός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,38% στις 7.543,59 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,9% για να κλείσει στις 26.107,01 μονάδες.

Ο Dow Jones έκλεισε με οριακή άνοδο μόλις 9,63 μονάδων ή 0,02%, στις 52.508,27 μονάδες. Οι μετοχές της International Business Machines επιβάρυναν τον δείκτη των 30 μετοχών, με τη μετοχή να καταγράφει πτώση 25% αφότου η εταιρεία προειδοποίησε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα λόγω της υποτονικής ζήτησης στους τομείς λογισμικού και υποδομών της.

Οι μετοχές ημιαγωγών ανέκαμψαν μετά το sell-off της προηγούμενης συνεδρίασης. Το VanEck Semiconductor ETF σημείωσε άνοδο 2,5%. Οι μετοχές των Applied Materials και Teradyne αυξήθηκαν περισσότερο από 3%. Οι Lam Research και Micron Technology κατέγραψαν άνοδο περίπου 5%, ενώ η STMicroelectronics ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2%.

Η Goldman Sachs οδήγησε τις σημαντικές τραπεζικές μετοχές σε υψηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας άλμα 9% αφότου η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Οι μεγάλες τράπεζες JPMorgan Chase και Bank of America ανακοίνωσαν επίσης τα αποτελέσματά τους για το δεύτερο τρίμηνο, με τις δύο να καταγράφουν άνοδο άνω του 2% και σχεδόν 2%, αντίστοιχα.

Ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο υποχώρησε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 3,5% σε ετήσια βάση, σημαντικά χαμηλότρα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων του Reuters για 3,8%.

Μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρούσε σε αύξηση των επιτοκίων φέτος περιορίστηκαν.

Οι πιθανότητες η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου υποχώρησαν στο 17% από 42% την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, οι traders εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, βλέποντας σχεδόν 60% πιθανότητα το επιτόκιο-στόχος να είναι υψηλότερο κατά 0,25% ή 0,5%.

«Ο χαμηλότερος από τον αναμενόμενο πληθωρισμός υποδηλώνει ότι η έξαρση του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν υποχωρεί, αλλά αυτό μπορεί να είναι απλώς μια προσωρινή ανακούφιση καθώς οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Skyler Weinand, επικεφαλής επενδύσεων στη Regan Capital, σύμφωνα με το CNBC.

Πάντως, ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς εμφανίστηκε με γερακίσια στάση την Τρίτη ενώπιον του Κογκρέσου, δηλώνοντας ότι «η έξαρση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελέσει παρελθόν».