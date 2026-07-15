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Λαϊκή Τράπεζα της Κίνα: Θέλει ένα ευέλικτο γιουάν

Το γιουάν διαπραγματεύεται στην περιοχή των 6,8 ανά δολάριο

Συνάλλαγμα 15.07.2026, 14:04
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Λαϊκή Τράπεζα της Κίνα: Θέλει ένα ευέλικτο γιουάν
Newsroom

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Ένα ευέλικτο γιουάν προτιμά η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας καθώς δεν δείχνει την πρόθεση να προχωρήσει στην απότομη ανατίμηση που απαιτούν ορισμένοι από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας.

Το γιουάν κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στο 6,8 ανά δολάριο, ένα μέσο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ενώ υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε ένα ισχυρότερο είτε σε ένα ασθενέστερο νόμισμα στο μέλλον, δήλωσε ο Ζου Λαν, αναπληρωτής διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, σε ενημέρωση την Τετάρτη.

Το γιουάν θα συνεχίσει να παρουσιάζει αμφίδρομες κινήσεις και η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) θα διασφαλίσει ότι η αγορά θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον καθορισμό της ισοτιμίας του νομίσματος, πρόσθεσε.

Οι επιδόσεις του γιουάν

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς οι επενδυτές σχεδιάζουν την επόμενη κίνηση του γιουάν μετά την εξαιρετική του πορεία φέτος. Το νόμισμα έχει κερδίσει περίπου 3% από τα τέλη Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας όλους τους ασιατικούς ανταγωνιστές του.

Έχει σημειώσει άνοδο περίπου 6% έναντι του ευρώ και πάνω από 4% έναντι ενός καλαθιού 24 νομισμάτων εμπορικών εταίρων. Νωρίτερα την Τετάρτη, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) αύξησε το ημερήσιο επιτόκιο αναφοράς του γιουάν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τον Απρίλιο, σηματοδοτώντας μια μεγαλύτερη ανοχή στην ισχύ του νομίσματος.

Το fixing περιορίζει την κίνηση του γιουάν στην ξηρά κατά 2% και στις δύο πλευρές. Ωστόσο, η επιβράδυνση της οικονομίας μετριάζει τα ανοδικά στοιχήματα για το γιουάν.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας αυξήθηκε κατά 4,3% το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, υποχωρώντας απροσδόκητα κάτω από το κατώτατο όριο του επίσημου εύρους-στόχου του τρέχοντος έτους, που είναι 4,5% έως 5%.

Το ράλι του γιουάν έχει επιβραδυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το δολάριο ανέκτησε την ανοδική του δυναμική εν μέσω εικασιών ότι η Fed ενδέχεται σύντομα να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης οδηγήσει στην άνοδο των αποδόσεων των παγκόσμιων ομολόγων και έχουν διευρύνει το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων του εξωτερικού και της Κίνας, απειλώντας να πυροδοτήσει εκροές κεφαλαίων.

Οι εμπορικοί εταίροι ζητούν ανατίμηση

Η ανατίμηση του γιουάν έναντι του δολαρίου και του καλαθιού των νομισμάτων των εμπορικών εταίρων του κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς και αντανακλά την εμπιστοσύνη στην κινεζική οικονομία, τόνισε ο Ζου. Ωστόσο, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι αβεβαιότητες γύρω από τις πολιτικές των μεγάλων οικονομιών περιπλέκουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, πρόσθεσε.

Ο Ζου έδειξε μικρή προθυμία να δει μια μεγάλη ανατίμηση του γιουάν εν μέσω εκκλήσεων από ορισμένους εμπορικούς εταίρους της Κίνας για μια τέτοια κίνηση.

Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz πρότεινε έναν πολιτικό διάλογο για το νόμισμα με το Πεκίνο σε ομιλία του τη Δευτέρα και δήλωσε ότι το γιουάν έχει υποτιμηθεί κατά 25% «για χρόνια». Τα τελωνειακά στοιχεία της Κίνας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τη Γερμανία ανήλθε σε νέα ρεκόρ τον Ιούνιο.

Ξεχωριστά, ο Zou αντέκρουσε τις εικασίες ότι η κεντρική τράπεζα σχεδίαζε να αντικαταστήσει το βασικό επταήμερο επιτόκιο αντίστροφης επαναγοράς με ένα μικρότερο επιτόκιο διάρκειας.

Το νεοεισαχθέν overnight repose θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας, είπε, προσθέτοντας ότι η PBOC θα αυξήσει τη συχνότητα των overnight πράξεων στο μέλλον.

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