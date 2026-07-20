Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement

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Σε 23,97% από 40,7% προηγουμένως ανέρχεται το ποσοστό της Thrivest στην CrediaBank μετά το placement της 15ης Ιουλίου, όταν η Thrivest HoldingLtd (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) προχώρησε σε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της CrediaBank διαθέτοντας ποσοστό 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CrediaBank, η Thrivest προέβη στη διάθεση συνολικά 333.333.333 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της τράπεζας.

Κατόπιν αυτών, επήλθε μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου: Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 23,97% και αντιστοιχεί σε 478.456.538 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.995.632.829 μετοχών, έναντι του προηγούμενου ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου 40,67% που αντιστοιχούσε σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί του συνόλου.

Η κατανομή

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία ΑΒΒ, η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. σε 300 εκατ. ευρώ

Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό. Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνουν αρμόδιες πηγές και η μετοχή της τράπεζας γίνεται πιο ελκυστική σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Αυξάνεται η εμπορευσιμότητα και ακολούθως μειώνεται η ευαισθησία της μετοχής σε αγορές/πωλήσεις.

Διευκολύνεται η ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνεται η στάθμιση εντός των δεικτών, συμπαρασύροντας εισροές επενδυτικών κεφαλαίων (passive fund inflows).

Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).