Optima Bank: Διπλή διεθνής διάκριση για την τράπεζα στα Euromoney Awards 2026

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Δύο νέες κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις κατέκτησε η Optima Bank στα Euromoney Awards for Excellence 2026, όπου αναδείχθηκε “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” και “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Optima Bank, οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της για μία σύγχρονη, πελατοκεντρική τραπεζική εμπειρία και την ουσιαστική στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το βραβείο “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” αναγνωρίζει το “phygital” μοντέλο της τράπεζας, που συνδυάζει τις ψηφιακές υπηρεσίες, με την αξία της ανθρώπινης επαφής. Με καταστήματα σύγχρονης φιλοσοφίας, απλές διαδικασίες και προσωπική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη, η τράπεζα καταγράφει επιδόσεις επιπέδου “world class” στην έρευνα ικανοποίησης που διεξάγει καθημερινά, με τον δείκτη Net Promoter Score (NPS) να παραμένει σταθερά πάνω από 80. Με τις επιδόσεις αυτές, η Optima bank επαναπροσδιορίζει την τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα.

Η βράβευση της Optima Bank

Αντίστοιχα, η βράβευση ως “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” αποτυπώνει τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα. Με στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη από τους Relationship Managers, η Optima bank συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η δυναμική αυτή, αντανακλάται και στην πιστωτική επέκταση της τράπεζας, με τις εκταμιεύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 27% στο 1ο τρίμηνο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα δανείων ανέρχονται σε €5,5 δισ., αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο πλαίσιο των Euromoney Awards for Excellence, ενός από τους πλέον καταξιωμένους διεθνείς θεσμούς στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο οποίος κάθε χρόνο αναδεικνύει τις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως, με βάση την απόδοσή τους, την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Κυπαρίσσης: Απόλυτη προσήλωση στις ανάγκες των πελατών

Ο κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, CEO της Optima bank, δήλωσε σχετικά: ‘’Η αναγνώριση της Optima bank ως “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” και “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η απόλυτη προσήλωσή μας στις ανάγκες των πελατών και η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που προσφέρουμε, αποτελούν βασικό μοχλό για τη δυναμική ανάπτυξή μας. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης των ανθρώπων μας, της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας και της σταθερής μας δέσμευσης να προσφέρουμε τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία.’’