Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις

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Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ΧΑ μετά το χθεσινή άνοδο που διέκοψε το πενθήμερο πτωτικό σερί προσπαθεί να παραμείνει πάνω τις 2.450 μονάδες.

Το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται στους ρυθμούς των ευρωαγορών που σημειώνουν ήπια κέρδη, καθώς αποκλιμακώνονται οι τιμές του πετρελαίου και οι επενδυτές εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.464,32 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πτώση σε ποσοστό 0,40%.

Στο ταμπλό

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,64%), της Eurobank (+1,59%), των ΕΛΠΕ (+1,48%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-5,07%), της Aegean Airlines (-1,66%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,16%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 36 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+9,09%) και Μοτοδυναμική (+3,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Aktor (-4,61%) και ΑΒΑΞ (-1,86%).