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Βρετανία: Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο των Εργατικών του Άντι Μπέρναμ

Από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών, ποιος ηγείται βασικών τμημάτων στην κυβέρνηση των Εργατικών του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ

Κόσμος 21.07.2026, 16:15
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Βρετανία: Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο των Εργατικών του Άντι Μπέρναμ
Επιμέλεια Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

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Ο Άντι Μπέρναμ διόρισε το πρώτο του υπουργικό συμβούλιο στη Βρετανία, με τον νέο πρωθυπουργό να ανταμείβει όσους ήταν πιστοί στις προσπάθειές του να αναλάβει την εξουσία.

Είχε υποσχεθεί να επιλέξει την κορυφαία ομάδα του από όλες τις πτέρυγες του κόμματος, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι προσπαθεί να διοικήσει μια πιο συμπεριληπτική κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, όμως, η απόφασή του να προβεί σε μια βάναυση εκκαθάριση των συμμάχων του Στάρμερ είχε ως αποτέλεσμα πολλοί που θεωρούνταν δεξιοί του κόμματος ή κοντά στον πρώην πρωθυπουργό να χάσουν τις δουλειές τους. Αυτές είναι οι βασικές ανακοινώσεις μέχρι στιγμής:

Παράλληλα όπως τονίζουν η νέα κυβέρνηση αντανακλά τις προτεραιότητες που έθεσε ο Μπέρναμ στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ: αντιμετώπιση της ακρίβειας, επανεκβιομηχάνιση της χώρας, αποκέντρωση εξουσιών, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύθηκε να παρουσιάσει μέσα στη χρονιά ένα δεκαετές σχέδιο για την αναμόρφωση της βρετανικής οικονομίας και του κράτους.

Η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Υπουργός Οικονομικών: Τζον Χίλεϊ

Είναι μια σταθερή και έμπειρη δύναμη, καθώς είναι βουλευτής από το 1997 και έχει υπηρετήσει ως υπουργός Οικονομικών υπό τον Τόνι Μπλερ.

Η θέση αναμενόταν να πάει στον Εντ Μίλιμπαντ και στη συνέχεια συζητήθηκε η θέση της Σαμπάνα Μαχμούντ. Αλλά ένα πλεονέκτημα του Χίλεϊ είναι η μακρά του εμπειρία στα κεντρικά γραφεία των Εργατικών για κάθε παράταξη του κόμματος. Ήταν υπουργός στα χρόνια Μπλερ-Μπράουν και πιστό μέλος των σκιωδών υπουργικών συμβουλίων των Μίλιμπαντ, Τζέρεμι Κόρμπιν και Στάρμερ.

Υπουργός Εξωτερικών: Εντ Μίλιμπαντ

Ο Μίλιμπαντ είναι ένας σπουδαίος επιζών στο Εργατικό Κόμμα – σχεδόν όσο και ο Άντι Μπέρναμ. Πρώην υπουργός υπό τον Γκόρντον Μπράουν, οδήγησε τους Εργατικούς σε εκλογική ήττα το 2015 προτού υπηρετήσει στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο του Κιρ Στάρμερ.

Ήταν ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για τη θέση του υπουργού Οικονομικών, αλλά υπήρχαν φόβοι ότι η τοποθέτησή του στην ήπια αριστερά και ως ένθερμος υποστηρικτής των δεσμεύσεων της Βρετανίας για μηδενικά καθαρά καύσιμα θα τρόμαζε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχοντας κάποτε εκφωνήσει μια ομιλία παρουσιάζοντας ορισμένες εταιρείες ως παραγωγούς και άλλες ως θηρευτές, δεν είναι αγαπημένος πολιτικός των μεγάλων επιχειρήσεων.

Υπουργός Εσωτερικών: Σαμπάνα Μαχμούντ

Η Μαχμούντ θα διατηρήσει τον ρόλο της στο υπουργικό συμβούλιο του Μπέρναμ, αφότου διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών από τον Κιρ Στάρμερ πέρυσι και κατηγορήθηκε ότι προώθησε αμφιλεγόμενες πολιτικές για τη μετανάστευση.

Θεωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πλευρά του κόμματος των Μπλε Εργατικών, το οποίο είναι κοινωνικά συντηρητικό και αυστηρό απέναντι στο έγκλημα. Μεγάλωσε στο Σμολ Χιθ, στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όπου ο πατέρας της φύλαγε ένα ρόπαλο του κρίκετ πίσω από το ταμείο του οικογενειακού καταστήματος για να αποκρούει επίδοξους ληστές. Αφού σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εργάστηκε ως δικηγόρος.

Η 45χρονη είναι βουλευτής στο Μπέρμιγχαμ και διηύθυνε την προεκλογική εκστρατεία των Εργατικών το 2024, πριν αναλάβει καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης, επιβλέποντας ένα πρόγραμμα πρόωρης αποφυλάκισης για την άμβλυνση του υπερπληθυσμού. Θεωρείται ατσάλινη και αποφασιστική.

Υπουργός Υγείας: Υβέτ Κούπερ

Ανάμεσα στα μεγάλα «θηρία» της εποχής Στάρμερ που είχαν προβλεφθεί για επιβίωση, η Κούπερ μετατίθεται από το Υπουργείο Εξωτερικών στη ζωτικής σημασίας θέση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στο εσωτερικό, την οποία έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση δεδομένης της δηλωμένης αποστολής του Μπέρναμ να ξεκλειδώσει το φραγμένο σύστημα φροντίδας ενηλίκων.

Η Κούπερ, φυσικά, έχει πρόσφατη εμπειρία σε μια δύσκολη θέση με επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας στην κυβέρνηση Στάρμερ ως υπουργός Εσωτερικών, και κατείχε αρκετές θέσεις υπό τον Τόνι Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν.

Ενώ είναι ακόμα στα 50 της, η Κούπερ πλησιάζει στο να γίνει «μεγαλοπρεπής» των Εργατικών, έχοντας υπάρξει βουλευτής από το 1997 και έχοντας πάρει την πρώτη της γεύση από την υπουργική ζωή στα τέλη του 20ού αιώνα. Όταν ξεκίνησε η εκστρατεία των Εργατικών για την ηγεσία το 2015, αρχικά θεωρήθηκε φαβορί, αλλά τερμάτισε τρίτη πίσω από τον Κόρμπιν και έναν συγκεκριμένο Άντι Μπέρναμ.

Κόρη ηγέτη συνδικάτου, η Κούπερ είναι σχεδόν ισόβια πολιτικός, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της με τον τότε σκιώδη υπουργό Οικονομικών Τζον Σμιθ, αν και πέρασε ένα διάστημα ως δημοσιογράφος πριν εισέλθει στο κοινοβούλιο.

Υπουργός Άμυνας: Γουές Στρίτινγκ

Ο Στρίτινγκ είναι ένας από τους λίγους διορισμούς στο υπουργικό συμβούλιο που θεωρείται ότι είναι προς τα δεξιά του κόμματος. Είναι επίσης ένας από τους λόγους που ο Μπέρναμ είναι πρωθυπουργός, μετά την ανεπιτυχή προσπάθειά του να αμφισβητήσει τον Στάρμερ, ξεκινώντας τη διαδικασία απομάκρυνσής του.

Έχοντας χάσει την κορυφαία θέση, ο ρόλος του υπουργού Άμυνας εξακολουθεί να είναι σημαντικός. Ωστόσο, η εξουσία του Στρίτινγκ είναι πιθανό να περιοριστεί από το γεγονός ότι ο προκάτοχός του, Τζον Χίλι, βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών και θα αποφασίσει τι είδους διακανονισμό θα λάβει το υπουργείο για το επενδυτικό του σχέδιο.

Πρώην υπουργός Υγείας, ο φιλόδοξος Στρίτινγκ πιθανότατα θα είναι ευχαριστημένος που θα αναλάβει μια ακόμη μεγαλύτερη θέση, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο της Ουκρανίας και σε μια περίοδο προειδοποιήσεων ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξοπλιστεί ενάντια στις παγκόσμιες απειλές.

Πρώτη Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός του Cabinet Office: Λουίζ Χέιγκ

Η Χέιγκ έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχείρησης των ενδιάμεσων εκλογών του Μπέρναμ, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι πλέον η επικεφαλής οργανώτριά του στην κυβέρνηση και ουσιαστικά η αναπληρώτριά του ως πρώτη γραμματέας του κράτους. Ως η ανώτερη υπουργός του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συντονίζει το έργο σε ολόκληρη την κυβέρνηση και θα επιβλέπει τυχόν αλλαγές στο Γουάιτχολ.

Σηματοδοτεί την επιστροφή της 38χρονης Χέιγκ στο υπουργικό συμβούλιο, η οποία απολύθηκε από τον Κιρ Στάρμερ από τη θέση του υπουργού Μεταφορών επειδή δεν τον είχε ενημερώσει πλήρως για την καταδίκη της για απάτη σχετικά με την απώλεια κινητού τηλεφώνου όταν ήταν 20 ετών.

Υπουργός Δικαιοσύνης: Άλεξ Νόρις

Ο σχετικά χαμηλών τόνων Άλεξ Νόρις ήταν υπουργός Εσωτερικών και μια απροσδόκητη επιλογή για υπουργός Δικαιοσύνης.

Βουλευτής του Νότιγχαμ, ήταν συνδικαλιστής της Unison και δημοτικός σύμβουλος πριν εισέλθει στο κοινοβούλιο το 2017.

Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου: Τζόναθαν Ρέινολντς

Ο Ρέινολντς επιστρέφει στον προηγούμενο ρόλο του, αφού ανακατευόταν στη θέση του κεντρικού γραμματέα ενάντια στη θέλησή του.

Ο Ρέινολντς, συνάδελφος βουλευτής από τα βορειοδυτικά, είναι από καιρό φίλος του Μπέρναμ και του έχει ανατεθεί ένας κρίσιμος ρόλος σε ένα ενισχυμένο τμήμα που θα καλύπτει την επιστήμη καθώς και το παλιό του χαρτοφυλάκιο.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι υπέρμαχος των επιχειρήσεων, καθώς και να αγωνίζεται για την επαναβιομηχάνιση και ενδεχομένως να επιβλέπει την επιστροφή ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σε μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο.

Υπουργός Στέγασης: ‘Αντζελα Ρέινερ

Η Ρέινερ θα χαρεί που θα επιστρέψει στη θέση της γραμματέως στέγασης λιγότερο από ένα χρόνο αφότου παραιτήθηκε λόγω ανεπαρκούς καταβολής τέλους χαρτοσήμου για την αγορά ενός δεύτερου ακινήτου.

Είχε αποτελέσει αντικείμενο εικασιών ότι θα γινόταν υπουργός Υγείας, αλλά πηγές είχαν υπονοήσει ότι θα χρειαζόταν κάποια πειθώ, καθώς το κύριο ενδιαφέρον της είναι η αποκέντρωση εξουσιών και η στέγαση.

Σε αυτήν την περίληψη, θα είναι υπεύθυνη για δύο από τις βασικές προτεραιότητες του Μπέρναμ: την επέκταση της εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και την έναρξη ενός τεράστιου προγράμματος οικοδόμησης

Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων: Πατ ΜακΦάντεν

Αναμενόταν κάποια συνέχεια με το νέο υπουργικό σχήμα και είναι λογικό να συμβεί αυτό με ένα υπουργείο που θα μπορούσε να είναι κεντρικό για την πολιτική τύχη του Μπέρναμ.

Ο ΜακΦάντεν, ένας από τους πιο έμπειρους κυβερνητικούς παράγοντες, θα έχει ως καθήκον να συνεχίσει να εφαρμόζει πιλοτικά κάποιο είδος μεταρρύθμισης στην κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό τον περιορισμό του κόστους χωρίς περικοπές ή όρους του είδους που προκάλεσαν μια μεγάλη εξέγερση των βουλευτών για τον Στάρμερ.

Βουλευτής από το 2005, ο ΜακΦάντεν σύντομα προωθήθηκε στα πρώτα έδρανα των  Μπλερ και Μπράουν και πέρασε την προετοιμασία για τις εκλογές του 2024 ως συντονιστής εθνικών εκστρατειών του Στάρμερ, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια τη θέση του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής.

Επίσης Υπουργός για τη Σκωτία ορίστηκε ο Ντάγκλας Αλεξάντερ, για την Ουαλία ο Στίβεν Κίνοκ και για την Βόρεια Ιρλανδία ο Σερ Κρις Μπράιαντ.

Ποιοι είναι εκτός κυβέρνησης

Η αναδιάταξη της κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την αποχώρηση αρκετών προβεβλημένων στελεχών της περιόδου Στάρμερ, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Ριβς, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Πίτερ Κάιλ, ο Στιβ Ριντ, η Τζο Στίβενς και άλλοι υπουργοί που θεωρούνταν στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Οι αλλαγές ερμηνεύονται ως προσπάθεια του Μπέρναμ να διαμορφώσει μια κυβέρνηση με ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη πολιτική συνοχή γύρω από το δικό του πρόγραμμα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιλογές του νέου πρωθυπουργού αποσκοπούν στην άμεση εφαρμογή της ατζέντας που παρουσίασε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το κατά πόσο η νέα ομάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για την κυβέρνηση Μπέρναμ τις επόμενες εβδομάδες, τονίζουν με νόημα.

Πηγή: in.gr 

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Η πρόοδος επιτεύχθηκε κυρίως από κέρδη στην Ασία, πρωτίστως στην Ινδία, καθώς και στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, αναφέρει ο ΟΗΕ

Εθνική Τράπεζα Ουγγαρίας: Μείωσε για δεύτερο μήνα τα επιτόκια
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Εθνική Τράπεζα Ουγγαρίας: Μείωσε για δεύτερο μήνα τα επιτόκια

Η Εθνική Τράπεζα Ουγγαρίας συνεχίζει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής

ΟΠΤΙΜΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης και το 2025 – Πόνταρε σε ενίσχυση των σημάτων της και σε εξαγωγές
Business

Αναπτυξη για την Optima με όχημα τη φέτα Ηπειρος

Ο κύκλος εργασιών της ΟΠΤΙΜΑ το 2025 διαμορφώθηκε στα 222,5 εκατ. ευρώ έναντι 214,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%.

Νίκος Ανδρουλάκης: Αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια – Η κοινωνία πληρώνει υψηλό κόστος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ενέργεια - Ο λογαριασμός στην κοινωνία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το κόστος ενέργειας - Η εναλλακτική πρόταση του Κινήματος

Χρήστος Κολώνας

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