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Τουρισμός: Οι αφίξεις στηρίζουν τα έσοδα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν 25,8% στο πεντάμηνο, όμως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η άνοδος του πετρελαίου και οι μειωμένες ενεργές κρατήσεις διαμορφώνουν σκηνικό αβεβαιότητας

Τουρισμός 25.07.2026, 13:17
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Τουρισμός: Οι αφίξεις στηρίζουν τα έσοδα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει
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Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 βρίσκει τον ελληνικό τουρισμό σε δυναμική τροχιά, αλλά και σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για το υπόλοιπο της χρονιάς. Παρά τη θετική εικόνα στα έσοδα έως τον Μάιο, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι ενδείξεις από τις αεροπορικές κρατήσεις συνθέτουν ένα αβέβαιο εξάμηνο του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Research, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν στα 2,43 δισ. ευρώ τον Μάιο, καταγράφοντας αύξηση 10,9% σε ετήσια βάση. Στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου, οι εισπράξεις έφτασαν τα 5,32 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 25,8% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι ο ελληνικός τουρισμός μπήκε στη φετινή σεζόν με ιδιαίτερη δυναμική και πιο ισχυρό ξεκίνημα σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, το πρώτο πεντάμηνο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 18% των ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αρκεί από μόνο του για να προδικάσει την πορεία του συνόλου της χρονιάς. Η φετινή εικόνα είναι θετική, αλλά όχι αρκετή για να αίρει τους κινδύνους που διαμορφώνονται για τους επόμενους μήνες.

Η συμβολή των αγορών

Η άνοδος των εσόδων στηρίχθηκε κυρίως στη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση και λιγότερο στη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη. Τον Μάιο, οι ξένοι επισκέπτες ανήλθαν σε 3,33 εκατ., αυξημένοι κατά 12,2%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη υποχώρησε οριακά στα 689,4 ευρώ. Στο πεντάμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τα 8,57 εκατ. άτομα, με ετήσια αύξηση 20,9%, και η μέση δαπάνη ανέβηκε στα 594,7 ευρώ, αυξημένη κατά 4,5%.

Η μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο των επισκεπτών προήλθε από τις χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες πρόσθεσαν 760,8 χιλ. επισκέπτες σε ετήσια βάση. Ακολούθησαν οι λοιπές χώρες με 561,9 χιλ. επισκέπτες και οι χώρες της ΕΕ-27 εκτός ευρωζώνης με 157,5 χιλ.. Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, ξεχώρισε το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 254,9 χιλ. επισκεπτών ή 35,9%, ενώ θετικές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Τι δείχνει η δαπάνη

Παρότι τα έσοδα αυξήθηκαν έντονα, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη κινήθηκε πιο συγκρατημένα και με διαφοροποιήσεις ανά αγορά. Από τις ΗΠΑ οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 2,0%, όμως η συμβολή τους στα συνολικά έσοδα παρέμεινε θετική, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη αυξήθηκε περίπου 21,4%. Αντίστοιχα, ενίσχυση καταγράφηκε στη μέση δαπάνη από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, ενώ στη Γαλλία παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και στη Γερμανία υποχώρησε.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η θετική μεταβολή των τουριστικών εσόδων εξηγείται κυρίως από το λεγόμενο αποτέλεσμα κλίμακας, δηλαδή από την αύξηση της επισκεψιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο φετινός τουρισμός στηρίζεται περισσότερο στον όγκο των αφίξεων και λιγότερο στην υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη.

Οι κίνδυνοι για τη συνέχεια

Το βασικό στοιχείο αβεβαιότητας προκύπτει από τη γεωπολιτική εικόνα στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η αναζωπύρωση των εντάσεων και των εχθροπραξιών δημιουργεί καθοδικούς κινδύνους για τα πραγματικά εισοδήματα διεθνώς, άρα και για τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ενεργές αεροπορικές κρατήσεις στο τέλος Ιουνίου ήταν μειωμένες κατά 27,9% σε ετήσια βάση, παρότι ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων για την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου εμφανίζεται αυξημένος.

Η υποχώρηση των ενεργών κρατήσεων μπορεί να σημαίνει είτε ότι η ζήτηση επιβραδύνεται είτε ότι οι ταξιδιώτες μεταθέτουν τις αποφάσεις τους για πιο κοντινές ημερομηνίες αναχώρησης. Το στοιχείο αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα τουριστικά έσοδα στους επόμενους μήνες.

Η ευρύτερη οικονομική εικόνα

Η τουριστική ανάλυση έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου η ελληνική οικονομία εμφανίζει μεν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και επιβραδύνσεις σε επιμέρους δείκτες. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο και ο ΕνΔΤΚ κινήθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο. Παράλληλα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 108,3 μονάδες τον Ιούνιο, ενώ ο δείκτης PMI μεταποίησης έφτασε στις 53,8 μονάδες.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν μια οικονομία που εξακολουθεί να αναπτύσσεται, με τη ζήτηση να διατηρείται, αλλά με ασύμμετρες πιέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον και τη μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας. Για τον τουρισμό ειδικότερα, η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η θετική πορεία του πρώτου πενταμήνου χωρίς να χαθεί έδαφος στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Το στοίχημα της χρονιάς

Συνολικά, τα στοιχεία έως τον Μάιο δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή απόδοση, κυρίως χάρη στη διεύρυνση της επισκεψιμότητας. Όμως η πορεία του υπόλοιπου εξαμήνου παραμένει ανοιχτή, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ενδείξεις από τις κρατήσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Το φετινό στοίχημα για τον κλάδο δεν είναι μόνο να διατηρήσει τα έσοδα σε υψηλά επίπεδα, αλλά και να αποδείξει ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορεί να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι στις εξωτερικές αναταράξεις. Με άλλα λόγια, η εικόνα μέχρι σήμερα είναι θετική, αλλά η τελική έκβαση θα κριθεί από τους επόμενους μήνες.

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