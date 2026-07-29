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Μέση Ανατολή: Αλμα 6% στις τιμές πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν

Σκληρό χτύπημα στο Ιράν ανήγγειλε ο Ντοναλντ Τραμπ ως αντίποινα για μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Commodities 29.07.2026, 17:55
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Μέση Ανατολή: Αλμα 6% στις τιμές πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν
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Απότομη άνοδο σημείωσαν την Τετάρτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν ως αντίποινα για μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο περίπου 6,5% στα 89,52 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο περίπου 6,3% στα 84,26 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν «θα δεχτεί σκληρό πλήγμα» μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος.

Το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Εν τω μεταξύ, αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις χτύπησαν την Τρίτη «πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης όπλων τρομοκρατών» στο ανατολικό Ιράκ, ως αντίποινα για περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones τις τελευταίες τρεις ημέρες από «τρομοκράτες που υποστηρίζονται από το Ιράν», όπως ανέφερε η αμερικανική στρατιωτικη διοικηση Centcom.

Η απόπειρα επίθεσης από το Ιράν διέκοψε μια σύντομη παύση των εχθροπραξιών, σημειώνει το CNBC. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου σημείωσαν πτώση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση φαινόταν να οδεύει προς αποκλιμάκωση.

«Παραμένουμε εξαιρετικά επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας σημαντικής διπλωματικής ανακάλυψης που θα επιλύσει την πυρηνική αντιπαράθεση που πυροδότησε τον πόλεμο πριν από πέντε μήνες ή θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας», δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets, σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τρίτη.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του, οι Χούθι στην Υεμένη,  προσπαθούν να ελέγξουν τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ και του νότιου τμήματος της Ερυθράς Θάλασσας, τα δύο κρίσιμα σημεία ελέγχου για τις εξαγωγές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Οι Ιρανοί έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από το Ορμούζ αυτό το μήνα. Οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα και επιτέθηκαν σε δύο πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

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