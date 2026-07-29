Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,75%, στα 364,34 εκατ. ευρώ ο τζίρος

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Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών κατά τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τέταρτη ημέρα.

Στήριγμα στην αγορά έδωσαν τα αποτελέσματα της Πειραιώς η οποία κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο 2026, αλλά και η σημαντική συμφωνία της Metlen για την προμήθεια του 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.540,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.544,86 μονάδες (+0,94%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 364,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.325.956 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,58%), των ΕΛΠΕ (+2,895), της Jumbo (+2,79%) και της Aktor (+2,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-1,47%), της Optima Bank (-1,35%) και της Elvalhalcor (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.687.145 και 8.939.635 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 60,73 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 47,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 48 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R (+5,77%) και EINS(+4,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Σπύρου (-23,60%) και Λανακάμ(κ) (-9,48%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: