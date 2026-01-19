Monte dei Paschi: Ο επικεφαλής της σε διαμάχη με δισεκατομμυριούχο επενδυτή για τη Mediobanca

Σε μια διαμάχη που απειλεί να εκθρονίσει τον επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ιταλία, εξελίσσεται η κόντρα του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Φρανσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Monte dei Paschi di Siena Λουίζτι Λοβάλιο, σχετικά με τα σχέδια για την Mediobanca.

Ο Καλτατζιρόνε και ο Λοβάλιο διαφωνούν σχετικά με τα σχέδια για μια πλήρη συγχώνευση μεταξύ των δύο τραπεζών λόγω των επιπτώσεων για το μερίδιο της Mediobanca στην ασφαλιστική Generali, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Η διαμάχη κινδυνεύει να αναστατώσει τους επενδυτές καθώς ο τραπεζικός τομέας στην Ιταλία προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα κύμα συμφωνιών.

Ο Καλτατζιρόνε έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον ιταλικό χρηματοοικονομικό τομέα, με ένα δίκτυο συμμετοχών που επικεντρώνεται στην Generali. Η συγχώνευση της MPS και της Mediobanca θα οδηγούσε στην διαγραφή της τράπεζας του Μιλάνου από το χρηματιστήριο και στην τοποθέτηση του μεριδίου 13% που έχει στην Generali υπό τον έλεγχο της MPS, ανέφεραν οι FT.

Ένα τέτοιο σενάριο θα άφηνε τον Λοβάλιο ελεύθερο να αποφασίσει για το μέλλον του μεριδίου στην ασφαλιστική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πώλησης, μειώνοντας παράλληλα την επιρροή του Κλατατζιρόνε, ο οποίος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Generali πίσω από την Mediobanca και την Delfin.

Έτσι ο Καλτατζιρόνε χάνει τον έλεγχο του στην Generali και δεν έχει νόημα από την οπτική του, δήλωσε μια πηγή των FT. «Αλλά το να κάνεις αυτό που λέει ο Καλτατζιρόνε δεν έχει νόημα από την οπτική γωνία της αγοράς κατά την άποψη του Λοβάλιο, οπότε βρίσκονται σε αδιέξοδο».

Προσπάθειες αποπομπής του Λοβάλιο

Η ρήξη έχει προκαλέσει φόβους μεταξύ των συμμάχων του διευθύνοντος συμβούλου της MPS ότι ο Καλτατζιρόνε κάνει ελιγμούς για να τον εκδιώξει.

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τη συμφωνία MPS-Mediobanca και τους ρόλους που διαδραματίζουν οι Λοβάλιο, Καλτατζιρόνε και το επενδυτικό όχημα Delfin της οικογένειας Ντελ Βέκιο, το οποίο κατέχει επίσης μεγάλο μερίδιο στον όμιλο.

Οι Λοβάλιο, Καλτατζιρόνε και ο πρόεδρος της Delfin, Φρανσέσκο Μιλέρι, βρίσκονται υπό έρευνα. Και οι τρεις αρνούνται οποιαδήποτε αδικοπραγία.

H υπόλοιπη τριετής θητεία του διοικητικού συμβουλίου και του Λοβάλιο λήγει τον Απρίλιο.

Αυτή την εβδομάδα, η επιτροπή της MPS που είναι επιφορτισμένη με την παροχή συμβουλών για τον σχεδιασμό διαδοχής — στην οποία περιλαμβάνεται και ο γιος του Καλτατζιρόνε — συνέστησε τον αποκλεισμό του Λοβάλιο από την επερχόμενη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο λόγω της εμπλοκής του στην τρέχουσα ποινική έρευνα.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο στρατοπέδων αναμένεται να ξεσπάσει στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, κανείς δεν θέλει «να δει μια δραματική κλιμάκωση σε αυτό το σημείο, καθώς θα ήταν αντιπαραγωγικό για όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε πηγή των FT.

Παρασκηνιακές μηχανοραφίες

Πέρυσι, το διοικητικό συμβούλιο της MPS δήλωσε ότι τάχθηκε στο πλευρό του Λοβάλιο παρά την έρευνα. Τελικά, εναπόκειται στο διοικητικό συμβούλιο, και όχι στην επιτροπή, να αποφασίσει εάν ο Λοβάλιο θα πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για νέα θητεία.

Ο Καλτατζιρόνε επιδιώκει να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Generali εδώ και χρόνια. Υποστήριξε τον διορισμό του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Mediobanca, Αλεσάντρο Μέλζι ντ’Ερίλ, τον Οκτώβριο και τώρα θέλει η τράπεζα του Μιλάνου να διατηρήσει απευθείας το μερίδιο στην ασφαλιστική εταιρεία, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με το σχέδιο που κοινοποίησε ο Λοβάλιο στους επενδυτές κατά τη στιγμή της συμφωνίας, η Mediobanca θα παρέμενε ανεξάρτητη νομική οντότητα.

Ωστόσο, οι θυγατρικές της, όπως το τμήμα διαχείρισης περιουσίας Mediobanca Premier, και το μερίδιο στην Generali θα μεταβιβάζονταν στη μητρική εταιρεία.

Ο Λοβάλιο έχει επίσης υποσχεθεί στους επενδυτές συνέργειες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς μια πλήρη συγχώνευση.

Η MPS έχει πληγεί από φήμες τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Delfin επιδιώκει να πουλήσει το μερίδιό της. Την Πέμπτη, η UniCredit διέψευσε αναφορές ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει το μερίδιο ως «κερδοσκοπικές και αδικαιολόγητες».