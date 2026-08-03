ΠΟΜΙΔΑ: Πώς θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

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Μόλις το 10% των δηλώσεων ανέρχεται η συμμετοχή ιδιοκτητών «κλειστών» σπιτιών στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»ενώ το 90% των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα αφορά ιδιοκατοικούμενες κατοικίες και προς τούτο διατυπώθηκε ευρέως δημόσια η απορία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Ποιοι παράγοντες δημιουργούν αβεβαιότητα σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ

Η άποψη της ΠΟΜΙΔΑ είναι πως το πρόβλημα δεν έγκειται στο προβλεπόμενο «πάγωμα» του ύψους των ενοικίων για την πρώτη τριετία, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των μισθώσεων κατοικιών δεν προβλέπεται όρος ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος, ούτε όμως στην πενταετή απαγόρευση χρησιμοποίησης των «κλειστών σπιτιών» για βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά σε μια σειρά άλλους παράγοντες, που εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και διστακτικότητα στους ιδιοκτήτες των παλαιών κυρίως κατοικιών, να ασχοληθούν με τον εκσυγχρονισμό και την ένταξή τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Όπως εξηγεί η ΠΟΜΙΔΑ, δεν είναι σήμερα γνωστό αν θα παραταθεί η τριετής φορολογική απαλλαγή των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας και κυρίως αν θα επεκταθεί σε κάθε είδους ξενοίκιαστες κατοικίες, όπως έχει προτείνει, καθώς και αν θα επιλυθούν άλλα διαδικαστικά προβλήματα (όπως η μη χορήγηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση που το διαμέρισμα, ενώ παραμένει συνεχώς κενό για διάστημα άνω της τριετίας, μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο) ώστε να γενικευθεί η προσφορά κατοικιών. Η φορολογική αυτή απαλλαγή θα έπρεπε να είναι κίνητρο εξ αρχής ενσωματωμένο στη διακήρυξη του προγράμματος αυτού.

Επιπλέον, γενικότερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κλιμακίου φορολογίας των ενοικίων, που είναι απόλυτα αναγκαίο κίνητρο για την διάθεση κατοικιών στην αγορά.

Το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Επίσης, αναφέρει ότι δημοσιεύτηκε – χωρίς να διαψευστεί – ότι το πολυαναμενόμενο πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων του Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν θα αφορά τις μισθώσεις ακινήτων, αλλά μόνον σε άλλου είδους συναλλαγές. Έτσι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξακολουθήσουν να παραμένουν «στο «σκοτάδι», εντελώς απληροφόρητοι και απροστάτευτοι απέναντι σε επαγγελματίες παραβατικούς «δήθεν ενοικιαστές», που σύστημά τους είναι η εγκατάσταση στα ακίνητα με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε, καταστρέφοντας τους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν.

«Θα συνεχιστεί λοιπόν», προσθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, «το υποχρεωτικό «ραντεβού στα τυφλά» με κάθε άγνωστο υποψήφιο ενοικιαστή, και ενώ σήμερα η κάθε Τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει ένα δάνειο 5.000€ δικαιούται να γνωρίζει τα πάντα για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη, και από ότι φαίνεται θα έχει στη διάθεσή της και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων, ο κάθε ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να καλείται να εμπιστευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας συχνά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους για τους οποίους δεν θα δικαιούται να γνωρίζει το παραμικρό για τη συναλλακτική συμπεριφορά τους. Και όμως, κάποιοι θα συνεχίσουν να απορούν γιατί οι ιδιοκτήτες δεν νοικιάζουν τα σπίτια τους…».

Πρόταση για τουλάχιστον δίμηνη παράταση της προθεσμίας

Παράλληλα, κάνει λόγο για γραφειοκρατία, η οποία «καλά κρατεί, πάντοτε ανίκητη, τόσο σε αυτό, όσο και σε όλα τα σχετικά προγράμματα που αφορούν τα ακίνητα».

«Επειδή θεωρούμε πιθανόν η επίλυση έστω κάποιων από τα παραπάνω προβλήματα να συμπεριληφθεί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ εξάλλου η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών επαγγελματιών (μηχανικών, λογιστών κλπ.) που είναι αρμόδιοι για τη προετοιμασία και σύνταξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, βρίσκονται σε διακοπές Αυγούστου, γι’αυτό πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα αναγκαία η δίμηνη τουλάχιστον παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της «βεβαίωσης επιλεξιμότητας» για τα «κλειστά σπίτια» στο πρόγραμμα αυτό, η οποία λήγει την 31.8.2026», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.