Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent

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Σε υψηλό εξαμήνου διαπραγματεύεται το αργό πετρέλαιο Brent, καθώς οι επενδυτές αναμένουν όλο και περισσότερο ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τα πλήγματα κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο 2,6%, φτάνοντας τα 116,13 δολάρια ανά βαρέλι – το υψηλότερο επίπεδο για το διεθνές σημείο αναφοράς από τις 30 Απριλίου. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI)

διαπραγματευόταν περίπου 3% υψηλότερα, στα 102,56 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, ο αρχηγός του στρατού του Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για «ασύμμετρο πόλεμο», έχοντας ενισχύσει τις δυνατότητές τους, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Τα συμβόλαια Brent οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 6%, γεγονός που σημαίνει ότι συμπληρώνουν τρεις συνεχόμενες εβδομάδες κερδών. Τα συμβόλαια του WTI κινούνται επίσης ανοδικά σε εβδομαδιαία βάση, με κέρδη 1%.

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι ψεύδεται σχετικά με επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν κάνει ό,τι μπορεί για να ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. «Μάλιστα, επινοούν ψεύτικες επιθέσεις, ναρκοθετήσεις και άλλα παρόμοια, τη στιγμή που η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ είναι σήμερα μεγαλύτερη ακόμη και από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης».

Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim –το οποίο συνδέεται με το κράτος–, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι τέσσερα πλοία δέχθηκαν επίθεση και τυλίχθηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο, ενώ άλλα τρία προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού φέρεται να δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για «ασύμμετρο πόλεμο», έχοντας ενισχύσει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Στη Σαουδική Αραβία, ο πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco φέρεται να έδωσε εντολή στο προσωπικό του να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία στην πόλη Νταχράν και να εργαστεί εξ αποστάσεως, μετά από σειρά επιθέσεων από τους αντάρτες Χούτι –οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν–, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούτι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία και εγκαταστάσεων της Aramco, προκαλώντας αρκετούς θανάτους.

Η πρόσφατη άνοδος της τιμής του πετρελαίου απειλεί να προκαλέσει περαιτέρω πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, ακριβώς τη στιγμή που εντείνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της «έκρηξης» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και για τις μαζικές ρευστοποιήσεις γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Ο δείκτης Dow σημείωσε πτώση άνω των 500 μονάδων, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο που είχε εκδηλωθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς της αγοράς.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 515 μονάδες, ή 1%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,2%. Ο Nasdaq

κατέγραψε άνοδο 0,2%.