Αποκάλυψη in για Pizza Fan: « Σήμερα θα σας έρθει ο ΕΦΕΤ μαζί με το Υγειονομικό»

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«Με ενημέρωσαν τώρα, έχει σήμερα Ε.Φ.Ε.Τ. (σ.σ Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) μαζί με Υγειονομικό, προσπαθούνε να στήσουνε μια καινούργια Υπηρεσία τέλος πάντων, στη Νέα Σμύρνη, τώρα απ’ τις δώδεκα το μεσημέρι μέχρι και τις, μέχρι και αργά το βράδυ. Και αύριο το ίδιο πράγμα στο Νέο Κόσμο.»

Αυτή είναι μία από τις τουλάχιστον 7-8 ενημερώσεις (η συγκεκριμένη τον Ιούνιο του 2026) που είχε – όπως αποκαλύπτει το in – μόνο τους τελευταίους μήνες το κύκλωμα της “Pizza Fan” για επικείμενους κρατικούς ελέγχους, όπως καταγράφεται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισε η Οικονομική Αστυνομία τους τελευταίους μήνες.

Σε μία απάτη της αλυσίδας με περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη την χώρα που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 25 εκ ευρώ λόγω μη καταβολής ΦΠΑ με την χρήση ειδικού λογισμικού.

Ωστόσο στην δικογραφία καταγράφεται σειρά ενημερώσεων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας από ελεγκτές της ΑΑΔΕ και λογιστές (σ.σ είτε με άμεσες , είτε με έμμεσες αναφορές στους διαλόγους) , δείγμα των προσβάσεων και της «κάλυψης» που είχε η εν λόγω ύποπτη επιχείρηση που βρέθηκε τελικώς στο στόχαστρο του ελληνικού FBI . Στην πιο σοβαρή παράμετρο αυτής της υπόθεσης με την υπό έλεγχο υποστήριξη του κυκλώματος από επίορκους υπαλλήλους.

Ετσι λοιπόν φαίνεται να υπήρχε κι ενημέρωση για τους επικείμενους ελέγχους για την ποιότητα του φαγητού , για την τήρηση των κανόνων υγιεινής (με κίνδυνο για την υγεία των πελάτων της αλυσίδας).

Με τον υπεύθυνο της επιχείρησης μόλις λαμβάνει την ενημέρωση για τους σχετικούς ελέγχους να συμπληρώνει «εντάξει θα τους πάρω να είναι μαζεμένοι. Τα αρχεία τα έχουμε. Θα τα φτιάξουμε. Θερμοκρασίες έχουνε. Βιβλιάρια έχουνε.»

Όμως δεν είναι μόνο αυτό το δείγμα ειδικής πληροφόρησης των υπευθύνων.

Στις 26 Μαίου 2026 ένας λογιστής ενημερώνει βασικό κατηγορούμενο για την εν λόγω απάτη «να σου πω, εεε. Σήμερα Νέα Σμύρνη, εφορία μετά τις 8 και αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι, Νέο Κόσμο». Ο ίδιος λογιστής φαίνεται να καλεί στις 29 Ιουνίου 2026 στις 10 το πρωί , το ίδιο διευθυντικό στέλεχος της εν λόγω επιχείρησης «και να σου πω ότι σήμερα και αύριο, έχουμε Χαλάνδρι και Βριλήσσια από εφορία Λάρισας».

Την ίδια χρονική περίοδο υπάρχει κι άλλη ύποπτη συνομιλία για τους αρωγούς του κυκλώματος σε κρατικές υπηρεσίες αφού δύο στελέχη της «Pizza Fan”μιλούν για έλεγχο που «θα επηρεάσει και όλα τα μαγαζιά. Συμπληρώνοντας «είχαμε πληροφορία, για το μεγάλο» (σ.σ προφανώς για το κεντρικό κατάστημα) .

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Με τον διάλογο να συνεχίζεται μεταξύ των δύο υπευθύνων της επιχείρησης.

Α: Για απόδειξη ή το προσωπικό; (σ.σ δηλαδή για φορολογικές παραβάσεις ή για θέματα ασφάλισης προσωπικού)

Β: Και το ένα και το άλλο

Α: Που το έμαθες εσύ αυτό;

Β: Εεεε με ενημερώνουνε κατά καιρούς περιοχές.»

Α: Ναι

Β: Και μου είπανε και για εκεί

Τέλος σε έναν από τους πλέον σημαντικούς διαλόγους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναφέρεται διεξοδικά για παράνομη ενημέρωση που έχει από στελέχη της ΑΑΔΕ ύστερα από καταγγελία που δέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Με συμπληρωματική αναφορά για σικέ ελέγχους που θα πραγματοποιούσαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες.

Όπως πληροφορούσε λοιπόν τον συνεργάτη του «έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσαν, όχι με την έννοια του έχω ανθρώπους που είναι καλά η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημέρωσαν ότι έτσι και έτσι, λες κοίταξέ να πάμε να κάνουμε λες λίγο τεστ. (ΤΑΚΕ) να δούμε το τεστ (ΤΑΚΕ) σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουν ότι κλέβετε κιόλας, δηλαδή το έλεγες, δε θα το έλεγες οι άνθρωποι μας την έλεγαν ισότιμα οι γνωστοί και θέλουμε να σας προστατέψουμε». Για να συμπληρώσει ακολούθως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την …άνωθεν βοήθεια και «προστασία».

«Θα κάνουμε λες, να ξέρεις λες από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τεστ (ΤΑΚΕ) θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το ‘παν έτσι καθαρά, έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λες να τακάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τεστ (ΤΑΚΕ) ας πούμε, εντάξει ένα έλεγχο ανά μαγαζί, ένα έλεγχο σε δέκα μαγαζιά θα κάνουμε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκες από πίσω, έβαλες κάποιον άλλον»

Σημειώνεται τέλος ότι ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές ότι η ΑΑΔΕ δεν είχε καταγγελία για την “Pizza Fan” κι ότι αυτός ο διάλογος αφορούσε προσπάθεια εντυπωσιασμού για «υψηλές γνωριμίες» μεταξύ των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο, τελικώς την Δευτέρα η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, κατόπιν εντολής του κ.Γιώργου Πιτσιλή απέστειλε επίσημο αίτημα στην Ελληνική Αστυνομία. Κι αυτό προκειμένου η υπηρεσία να ενημερωθεί «εάν από τις αστυνομικές έρευνες προκύπτουν στοιχεία ενοχής για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενημέρωσαν ιδιοκτήτες της γνωστής επιχείρησης εστίασης, που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, προκειμένου να προετοιμαστούν για τον έλεγχο».

Πηγή: in.gr