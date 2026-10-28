Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία

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Σε διπλό ανθρώπινο λάθος αλλά και σε βλάβη του συστήματος ασφαλείας εστιάζουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τολέδο της Ισπανίας. Μια τραγωδία που έρχεται να ξυπνήσει εφιαλτικές μνήμες, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και αναδεικνύοντας ξανά με τον πιο δραματικό τρόπο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν θα παραιτηθεί, προκειμένου να επικεντρωθεί στη διαχείριση της καταστροφής

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας δήλωσε ότι το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σήμερα σημειώθηκε, αφού επετράπη σε τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης λόγω ακινητοποιημένου τρένου στις γραμμές μπροστά του, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη, ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το κόκκινο σήμα ενεργοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης στις επικοινωνίες του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οδήγησε στην αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, ελήφθη η λανθασμένη απόφαση να επιτραπεί στο τρένο της Renfe να ξεκινήσει ξανά την πορεία του.

Ο ίδιος μίλησε για «ανεξήγητη» επανέναρξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έπειτα από την τεχνική βλάβη του συστήματος ασφαλείας του δικτύου (LZB).

«Είναι το κέντρο ελέγχου που, μέσω των χειριστών του, είναι αυτό που λαμβάνει την απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας, υπό συνθήκες που, από τη δική μας οπτική, είναι ανεξήγητες», δήλωσε ο Όσκαρ Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι είναι «συντετριμμένος» από την τραγωδία.

Οι ηχογραφήσεις

Ο ίδιος μπόρεσε να εξετάσει μια πλήρη αναπαράσταση του περιστατικού, καθώς και τις ηχογραφήσεις όλων των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων τρένων και του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας.

Εξηγεί ότι, σήμερα το πρωί γύρω στις 8:30, το σύστημα ελέγχου LZB παρουσίασε βλάβη λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάλυψη σε ένα τμήμα της γραμμής μήκους λίγο πάνω από 60 χιλιόμετρα. Αυτό προκάλεσε την αυτόματη ακινητοποίηση έξι τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα.

Ωστόσο, γύρω στις 8:36, το κέντρο ελέγχου της Adif έδωσε εντολή, μέσω χειροκίνητης παρέμβασης, να παρακαμφθεί η προειδοποίηση και να επιτραπεί η συνέχιση της κυκλοφορίας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι αυτή η απόφαση δεν έπρεπε να ληφθεί, καθώς τα τρένα όφειλαν να παραμείνουν ακινητοποιημένα, βάσει αυστηρών εντολών.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 25 λεπτών, το δεύτερο τρένο τύπου AVE διένυσε 25 χιλιόμετρα και, τελικά, συγκρούστηκε με ένα ακινητοποιημένο τρένο της εταιρείας Iryo.

«Αυτή είναι η περιγραφή των γεγονότων που μπορώ να σας δώσω», καταλήγει.

«Δεν παραιτούμαι»

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν θα παραιτηθεί, προκειμένου να επικεντρωθεί στη διαχείριση της καταστροφής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πουέντε, ως υπουργός Μεταφορών, έχει αντιμετωπίσει δύο από τα πιο τραγικά ατυχήματα στην ιστορία των ισπανικών σιδηροδρόμων. Τον Ιανουάριο, μια άλλη σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων στην Αντάμουζ (Κόρδοβα) είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 46 ατόμων.

Πηγή in.gr