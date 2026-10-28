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HSBC: «Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανόδου έως 31%

Η HSBC αυξάνει κατά 2% έως 16% τις τιμές-στόχους και διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές - Top pick Alpha Bank και Eurobank

Τράπεζες 28.10.2026, 14:45
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HSBC: «Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανόδου έως 31%
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Θετική παραμένει η HSBC για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, αναβαθμίζοντας τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία τους, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και η ισχυρότερη αύξηση των εσόδων από προμήθειες δημιουργούν ευνοϊκότερο περιβάλλον από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Παράλληλα, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους ενισχύει τη λειτουργική μόχλευση, επιτρέποντας στις τράπεζες να μετατρέπουν μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων σε κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος αναθεωρεί προς τα πάνω την εκτίμησή του για τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) την περίοδο 2025-2028, στο 10% από 6% προηγουμένως.

Παράλληλα, αυξάνει τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, διατηρώντας τη σύσταση Buy για το σύνολο του κλάδου. Στις κορυφαίες επιλογές της HSBC συγκαταλέγονται η Alpha Bank, λόγω των ισχυρότερων προοπτικών αύξησης των κερδών ανά μετοχή, και η Eurobank, λόγω της ελκυστικής αποτίμησής της έναντι των τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τα επιτόκια αλλάζουν τις προοπτικές των εσόδων

Καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση των εκτιμήσεων αποτελούν οι προσδοκίες για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η HSBC αυξάνει κατά 65 μονάδες βάσης τις παραδοχές της για το μέσο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ το 2027-2028 και τοποθετεί το τελικό επίπεδο στο 2,5%, από 2% προηγουμένως, σε ευθυγράμμιση με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της.

Η θετική ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους στις μεταβολές των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, οδηγεί την HSBC να αυξήσει την εκτίμησή της για τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους την περίοδο 2026-2028 στο 8%, από 5% προηγουμένως. Παρότι τα συγκεκριμένα έσοδα έχουν ήδη κινηθεί ανοδικά, ο οίκος αναμένει εντονότερη επιτάχυνση το τέταρτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι αποδόσεις των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού θα ενσωματώσουν μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του Euribor κατά 65 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους.

Η HSBC εκτιμά, παράλληλα, ότι οι επιπτώσεις στα κεφάλαια από τις ζημιές αποτίμησης στα ομόλογα θα είναι περιορισμένες, καθώς περίπου το 80% των τίτλων ταξινομείται ως διακρατούμενο έως τη λήξη. Παρά την επίδραση που μπορεί να έχει η άνοδος των επιτοκίων στο κόστος ιδίων κεφαλαίων, ο οίκος αυξάνει τη σχετική παραδοχή του κατά 100 μονάδες βάσης, στο 14,7%, ενσωματώνοντας και μια μείωση αποτίμησης κατά 10%.

Νέα ώθηση από τις προμήθειες

Ενισχυμένη εμφανίζεται και η δυναμική των εσόδων από προμήθειες. Μετά τη συμφωνία bancassurance της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz, όλες οι συστημικές τράπεζες διαθέτουν πλέον νέα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία ή συνεργασίες που μπορούν να ενισχύσουν τα σχετικά έσοδα. Σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από ακίνητα, τη διεύρυνση των κεφαλαίων υπό διαχείριση και την ανάπτυξη των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, η HSBC ανεβάζει την πρόβλεψή της για τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των συνολικών εσόδων από προμήθειες την περίοδο 2025-2028 στο 12%, από 9%.

Στο μέτωπο της φορολογίας, ο οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτων εισφορών ενόψει των εκλογών του 2027, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι ήδη αναληφθείσες δεσμεύσεις των τραπεζών για τη χρηματοδότηση δημόσιων πρωτοβουλιών περιορίζουν τον σχετικό κίνδυνο. Ειδικότερα, οι τράπεζες έχουν δεσμεύσει από 100 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις σχολείων και από 40 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια. Σύμφωνα με την HSBC, οι δεσμεύσεις αυτές αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 2,5% των εκτιμώμενων κερδών ανά μετοχή της περιόδου 2025-2028, μειώνοντας την πιθανότητα πρόσθετων έκτακτων επιβαρύνσεων.

Οι νέες τιμές-στόχοι

Η HSBC αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους κατά 2% έως 16%, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Για την Alpha Bank, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 5,35 ευρώ από 4,85 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να διαμορφώνεται στο 25%. Η HSBC εκτιμά ότι η τράπεζα θα εμφανίσει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2025-2027, με ετήσιο ρυθμό 20%, έναντι 17% προηγουμένως.

Η εκτίμηση στηρίζεται στην πλήρη ενσωμάτωση της AstroBank στα αποτελέσματα του 2026, στην ενίσχυση των προμηθειών από τις εξαγορές της Axia και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Altius και Universal, καθώς και στις αυξημένες επαναγορές μετοχών. Πρόσθετο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικείμενη παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2026-2028, στις 5 Νοεμβρίου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων.

Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 5,55 ευρώ από 4,80 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 29%. Η HSBC επισημαίνει ότι η επέκταση του ισολογισμού της τράπεζας από την αρχή του έτους υπερέβη τις προσδοκίες της, δημιουργώντας πρόσθετες προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους πέραν της επίδρασης των υψηλότερων επιτοκίων.

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2027 και του 2028 αυξάνονται κατά 13% και 11%, αντίστοιχα, ενώ η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife επιβαρύνει την πρόβλεψη για το 2026.

Ο οίκος προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή κατά 13% την περίοδο 2025-2028 και μέση απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, προσαρμοσμένη για τα κεφαλαιακά πλεονάσματα, στο 20% για το 2027-2028. Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 7,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, τον χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και με έκπτωση 15% έναντι των τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 19,20 ευρώ από 18,45 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 25%. Η HSBC αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του 2027 και του 2028 κατά 5% και 10%, αντίστοιχα, ενσωματώνοντας την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες που αναμένεται να προκύψει από τις συνεργασίες με την Allianz στον ασφαλιστικό τομέα και την Dromeus Capital στις επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και από τις υψηλότερες παραδοχές για τα επιτόκια.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η μερισματική απόδοση σε μετρητά θα διαμορφωθεί στο 6,4% το 2027, με πρόσθετη ενίσχυση από επαναγορές μετοχών.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 12,35 ευρώ από 12,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 31%. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη της περιόδου 2026-2028 αυξάνονται κατά 4%-7%, καθώς η HSBC αναβαθμίζει κατά περίπου 7% τις προβλέψεις για τα έσοδα κάθε έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλότερα επιτόκια και την ισχυρή συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μέρος της βελτίωσης αντισταθμίζεται από υψηλότερες προβλέψεις, καθώς η τράπεζα ενισχύει την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων, αλλά και από ελαφρώς ταχύτερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Με δείκτη P/TBV 1,3 φορές για το 2027 και εκτιμώμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, προσαρμοσμένη για τα κεφαλαιακά πλεονάσματα, περίπου 17%, η μετοχή διατηρεί, κατά την HSBC, ελκυστική αποτίμηση. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2027 ανέρχεται στο 6%.

Σε επίπεδο κλάδου, η HSBC εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν την ισχυρότερη δυναμική αύξησης κερδών ανά μετοχή στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (CEEMEA), ενώ η μέση απόδοση των μερισμάτων σε μετρητά αναμένεται να φθάσει το 5% το 2027.

Παρά τις βελτιωμένες προοπτικές, οι τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E 8,3 φορές και P/TBV 1,3 φορές, επίπεδα που, σύμφωνα με τον οίκο, εξακολουθούν να αφήνουν περιθώρια ανατίμησης.

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Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

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