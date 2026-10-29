 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Πετρέλαιο: Γιατί παραμένει στα 110 δολάρια παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο

Οι υψηλότερες τιμές στις οποίες «παίζει» το πετρέλαιο αφήνουν ελάχιστες ελπίδες στους οδηγούς που αναζητούν ανακούφιση στα πρατήρια καυσίμων.

Πετρέλαιο 29.10.2026, 22:00
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Γιατί παραμένει στα 110 δολάρια παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει σημαντικά, φτάνοντας κατά περιόδους ακόμη και πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, η διεθνής τιμή αναφοράς για πετρέλαιο Brent έχει επιστρέψει κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ανησυχούν για νέα κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν, τη μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων και το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Η εξέλιξη αποτυπώνει μια ασυνήθιστη κατάσταση: παρότι περισσότερο πετρέλαιο εξέρχεται από την περιοχή σε σχέση με ορισμένες περιόδους της σύγκρουσης, η αγορά εξακολουθεί να ενσωματώνει σημαντικό γεωπολιτικό κίνδυνο, τονίζει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με εκτίμηση της JPMorgan, η θεωρητική εύλογη τιμή του Brent βρίσκεται περίπου στα 94 δολάρια το βαρέλι, αρκετά χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

πετρέλαιο

Ο φόβος νέων επιθέσεων ενισχύει το πετρέλαιο

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαταραχές στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι φόβοι για νέες διακοπές στην προσφορά έχουν προσθέσει περίπου 27 δολάρια ανά βαρέλι στην τιμή του Brent. Οι φόβοι αυτοί ενθαρρύνουν τα διυλιστήρια να αγοράζουν πετρέλαιο όσο είναι διαθέσιμο, ενώ επενδυτές χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να προστατευτούν από μια ενδεχόμενη νέα ενεργειακή κρίση.

Η αβεβαιότητα μεταφέρεται και στους καταναλωτές. Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή της απλής βενζίνης διαμορφωνόταν στα 4,25 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος παράγοντας

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα έως τις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler, υπερβαίνοντας τα προπολεμικά επίπεδα των 23,3 εκατομμυρίων. Ωστόσο, την εβδομάδα έως τις 26 Οκτωβρίου υποχώρησαν τουλάχιστον στα 15,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει επιδεινωθεί, καθώς οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων αυξάνουν τους κινδύνους και το κόστος ασφάλισης και μεταφοράς. Οι εξαγωγείς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς αγωγούς και μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η μεταφορά αργού από τον Κόλπο προς την Ασία κόστιζε σχεδόν 36 δολάρια ανά βαρέλι, περισσότερο από πενταπλάσια τιμή σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

πετρέλαιο

Μικρότερα αποθέματα, μεγαλύτερη ευαισθησία

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η εξασθένηση του παγκόσμιου αποθέματος ασφαλείας. Τα διαθέσιμα χερσαία αποθέματα πετρελαίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Έτσι, ακόμη και μια νέα προσωρινή διακοπή της προσφοράς θα μπορούσε να έχει δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στις τιμές.

Παράλληλα, η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, έχει αυξήσει και πάλι τις εισαγωγές της μετά τη μεγάλη μείωση του Μαΐου και του Ιουνίου. Η επιστροφή της στην αγορά ενισχύει τη ζήτηση και περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών.

Βάση της εκτίμησης της WSJ, οι εξαγωγές δεν αρκούν από μόνες τους για να καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου. Η ασφάλεια των μεταφορών, τα διαθέσιμα αποθέματα, η ζήτηση από την Κίνα και ο κίνδυνος νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης διατηρούν την αγορά σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας. Όσο αυτοί οι παράγοντες παραμένουν ενεργοί, η ανάκαμψη των εξαγωγών δεν εγγυάται φθηνότερη ενέργεια για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
GEK TERNA: Komotini Plant A Global Success Story
English Edition

GEK TERNA: Komotini Plant A Global Success Story
Wall Street: «Έσπασε» το τριήμερο θετικό σερί του S&P 500
Wall Street

«Έσπασε» το θετικό σερί του S&P 500 στην Wall Street
Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Economy

Δανεισμός: Η ελληνική εξαίρεση εν μέσω επιβράδυνσης
Eurobank: Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματά της
Τράπεζες

Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματα της Eurobank
Big Oil: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες μάζεψαν αστρονομικά μετρητά – Να τι θα κάνουν με αυτά
World

Τι θα κάνουν το βουνό μετρητών οι Big Oil
Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο – Ανακάμπτει το ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες
World

Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»
World

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»

Δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή για να φύγεις είπε η Κριστίν Λαγκάρντ - Ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Big Oil: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες μάζεψαν αστρονομικά μετρητά – Να τι θα κάνουν με αυτά
World

Τι θα κάνουν το βουνό μετρητών οι Big Oil

Ακόμα και μετά την πληρωμή για τις λειτουργίες και τα κεφαλαιουχικά τους έργα, στις Big Oil θα απομείνουν 54 δισ. δολάρια σε μετρητά για οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν με αυτά

Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Ενέργεια

Ευρωπαϊκή ευελιξία για στήριξη πολιτών - επιχειρήσεων προτείνει η Ελλάδα

Πρόταση για κοινή συνεδρίαση Υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ECOFIN και το Eurogroup πρόετινε η Ελλάδα για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

QatarEnergy: Αγοράζει LNG απ’ έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ
Φυσικό αέριο

Η Qatar Energy αγοράζει LNG απ' έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ

Η QatarEnergy υπέγραψε την Πέμπτη 20ετή συμφωνία για την αγορά 3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως (mtpa) από τις εγκαταστάσεις της Woodside στις ΗΠΑ

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Ευελιξία τώρα για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Ενέργεια

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Ευελιξία τώρα για μέτρα στήριξης

Από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας

ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Μάχη Τράτσα
Φυσικό αέριο: Πάνω από 100 ευρώ στην Ευρώπη – Φοβίζει η πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν
Φυσικό αέριο

Πάνω από 100 ευρώ το αέριο στην Ευρώπη - Ανησυχία για κλιμάκωση στο Ιράν

Ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για κρύο χειμώνα σε μια περίοδο που τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου είναι χαμηλά

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
GEK TERNA: Komotini Plant A Global Success Story
English Edition

GEK TERNA: Komotini Plant A Global Success Story

The plant built by TERNA was presented as a global benchmark at an international Siemens Energy conference

Wall Street: «Έσπασε» το τριήμερο θετικό σερί του S&P 500
Wall Street

«Έσπασε» το θετικό σερί του S&P 500 στην Wall Street

Η Wall Street βρέθηκε υπό πίεση την Πέμπτη, επηρεασμένη αρνητικά από τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα

Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Economy

Δανεισμός: Η ελληνική εξαίρεση εν μέσω επιβράδυνσης

Η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της χρηματοδότησης, αλλά παραμένει η απόσταση μεταξύ επιχειρήσεων και μικρών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Eurobank: Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματά της
Τράπεζες

Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματα της Eurobank

Υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις Jefferies και Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Big Oil: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες μάζεψαν αστρονομικά μετρητά – Να τι θα κάνουν με αυτά
World

Τι θα κάνουν το βουνό μετρητών οι Big Oil

Ακόμα και μετά την πληρωμή για τις λειτουργίες και τα κεφαλαιουχικά τους έργα, στις Big Oil θα απομείνουν 54 δισ. δολάρια σε μετρητά για οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν με αυτά

Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο – Ανακάμπτει το ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες
World

Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο

Ανακοινώθηκαν επενδύσεις ύψους 230 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 95 δισεκ. από το εξωτερικό - Πόλος έλξης η Γερμανία

Τάσος Μαντικίδης
Πετρέλαιο: Γιατί παραμένει στα 110 δολάρια παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο
Πετρέλαιο

Γιατί το πετρέλαιο μένει στα 110 δολάρια παρά την ανάκαμψη εξαγωγών

Οι υψηλότερες τιμές στις οποίες «παίζει» το πετρέλαιο αφήνουν ελάχιστες ελπίδες στους οδηγούς που αναζητούν ανακούφιση στα πρατήρια καυσίμων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hello Kitty: Πως εμπλέκεται στη διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας
World

Η Hello Kitty μπλέκεται στη διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας

Η Sanrio πίσω από την Hello Kitty ζητά συγγνώμη για τη συνεργασία της με έργο που αφορά κατασκόπους κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οποία προκάλεσε κατακραυγή λόγω της απεικόνισης βασανιστηρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Mitsotakis At UN: Turkey-Libya Memorandum Illegal (Vid)
English Edition

Mitsotakis At UN: Turkey-Libya Memorandum Illegal (Vid)

Chairing a UN Security Council session, the PM said international law cannot be applied selectively and Greek islands cannot be ignored

Τράπεζα Πειραιώς: Θετική η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με τα νοικοκυριά
Economy

Δυναμική η ελληνική οικονομία, συγκρατημένα τα νοικοκυριά

Οι εκτιμήσεις του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιάς για την ελληνική και διεθνή οικονομία

Πούτιν: Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη
Κόσμος

Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενο πόλεμο, αν και δεν τον επιθυμεί, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Κοινωνία

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Πρόκειται για την έκτη προφυλάκιση για την υπόθεση

Ευρώπη: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν την Ιαπωνία για πρώτη φορά
World

Ξεπέρασαν τους Ιάπωνες οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα

ΑΕΠ ΗΠΑ: Στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο
World

Με ρυθμό 3,4% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία

Το αμερικανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα

Σε μικρές αναπροσαρμογές των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε η Citi, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση αγοράς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies