Γαλλική οικονομία: Συρρίκνωση κατά 0,1% το γ΄ τρίμηνο

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Η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε απροσδόκητα κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, καθώς η απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η αυξανόμενη πολιτική αστάθεια έπληξαν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Η συρρίκνωση στη γαλλική οικονομία οφείλεται κυρίως στη μείωση των επενδύσεων κεφαλαίου κατά 0,6%

Παρά την αδυναμία της Γαλλίας, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης των 21 χωρών αυξήθηκε κατά 0,4% κατά την ίδια περίοδο, διπλάσιο ποσοστό από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές, με τη Γερμανία να ξεπερνά τις προσδοκίες και την Ισπανία να καταγράφει επίσης ένα ισχυρό τρίμηνο. Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Ευρωζώνης για το τρίτο τρίμηνο ακολούθησαν μια εκπληκτικά ισχυρή ανάπτυξη 0,6% τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Η τριμηνιαία συρρίκνωση του γαλλικού ΑΕΠ αποτελεί τη δεύτερη φέτος για την οικονομία της χώρας, μετά από πτώση 0,2% το πρώτο τρίμηνο. Η οικονομία παρέμεινε στάσιμη από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Ιουνίου. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει αύξηση 0,1% στο γαλλικό ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο.

«Το συμπέρασμα είναι ότι το 2026 η γαλλική οικονομία θα βρίσκεται σε στασιμότητα λόγω του άνευ προηγουμένου συνδυασμού εξωτερικών και εσωτερικών κλυδωνισμών: του καύσωνα και των Στενών του Ορμούζ. Πρέπει να την επανεκκινήσουμε», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκούρ στο τηλεοπτικό κανάλι Franceinfo την Παρασκευή το πρωί.

Η συρρίκνωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των επενδύσεων κεφαλαίου κατά 0,6%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee.

«Τα γαλλικά στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά και θα εντείνουν την πίεση για ταχύτερη και εκτενέστερη εξυγίανση του δημόσιου τομέα», έγραψε ο Claus Vistesen, οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics, σε σημείωμα προς τους πελάτες του.

Πληθωρισμός και γαλλική οικονομία

Ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στη Γαλλία τον Οκτώβριο, ωθώντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,8% από 3,4% τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει άνοδο στο 3,6%.

Η Γαλλία έχει πληγεί από κύμα πώλησης στην αγορά ομολόγων τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της και τη σταθερότητα του πολιτικού της σκηνικού εν όψει των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού της χώρας έφτασε το 5% για πρώτη φορά από το 2002.

Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα σημείωσαν πτώση στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, ακολουθώντας την πορεία των ιταλικών ομολόγων, αλλά με χειρότερη απόδοση σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα αναφοράς, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου επηρέασαν αρνητικά την αγορά. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,94%, καθώς η τιμή των ομολόγων σημείωσε πτώση.

Το ευρώ παρέμεινε σταθερό μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, σημειώνοντας άνοδο 0,2% έναντι του δολαρίου στα 1,12 δολάρια.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η αδύναμη ανάπτυξη θα επιδεινώσει τις προοπτικές για το δείκτη χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών τους τελευταίους μήνες, με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Το δημόσιο χρέος πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, μετά από χρόνια υπερβολικών δαπανών και αποτυχίας στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η διαφορά που απαιτούν οι επενδυτές για να κρατήσουν γαλλικά κρατικά ομόλογα αντί για γερμανικά διευρύνθηκε έως και 1,7 ποσοστιαίες μονάδες αυτό το μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από την κρίση της Ευρωζώνης, αν και έκτοτε έχει περιοριστεί σε 1,55 μονάδες.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, και για αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε προϋπολογισμό», δήλωσε ο Lescure, επισημαίνοντας ότι η «ανακτήση της εμπιστοσύνης» των αγορών είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

Η κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2027 με ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, όπου καμία κοινοβουλευτική ομάδα δεν κατέχει σαφή πλειοψηφία στη Εθνοσυνέλευση από τις πρόωρες εκλογές του 2024.

Το σχέδιο προϋπολογισμού

Ο υπουργός Οικονομίας Ρολάντ Λεσκιούρ έχει προτείνει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας στο 5% το επόμενο έτος, μέσω ενός πακέτου περικοπών και αυξήσεων φόρων ύψους 43 δισ. ευρώ. Αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις να κατευνάσει τα συνδικάτα και τους φοιτητές μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και το κόστος διαβίωσης.

Ωστόσο, η χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ και το υψηλότερο κόστος δανεισμού καθιστούν ήδη την επίτευξη αυτών των στόχων όλο και πιο δύσκολη. Το τρέχον σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται σε πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης 1% για τη χώρα το 2027 και επιτόκια 4,3% για το 10ετές κρατικό ομόλογο αναφοράς.

Εάν το κοινοβούλιο δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, ο Lescure δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό είτε χρησιμοποιώντας τον συνταγματικό μηχανισμό «49,3», ο οποίος της επιτρέπει να παρακάμψει την κοινοβουλευτική ψηφοφορία, είτε με διάταγμα — ένα μέσο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν.

«Η δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας ενδέχεται να επιδεινωθεί πριν αρχίσει να βελτιώνεται», σημείωσαν αυτή την εβδομάδα αναλυτές της εταιρείας συμβούλων Oxford Economics.