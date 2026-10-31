Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων

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Για την υπόθεση της Pizza Fan και το μέλλον των εργαζομένων μίλησε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, αναφέροντας πως έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές εργαζομένων και ότι γίνεται προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας των καταστημάτων.

Αρχικά η υπουργός είπε ότι «τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι στην Pizza Fan και τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 730.000 ευρώ. Η πρώτη εστία παραβατικότητας είναι αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία».

Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως μιλώντας στο ΣΚΑΙ ότι «η προτεραιότητα η δική μας είναι η προστασία των εργαζομένων. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εντολή διοικητική ή κυβερνητική ή άλλη που να διατάσσει το κλείσιμο της επιχείρησης. Ούτε και η ίδια η επιχείρηση έχει πει ότι ”κλείνω”. Άρα όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan».

«Ως υπουργείο Εργασίας παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και είμαστε σε συνεχείς συνομιλίες. Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη. Άρα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και είμαστε προφανώς έτοιμοι να συνδράμουμε. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εφόσον οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, έχει υποχρέωση η εργοδοσία να καταβάλει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε.

«Εμείς βλέπουμε κάποιες κινήσεις για την προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας, προφανώς όλα αυτά θα φανούν στην πράξη», επισήμανε επίσης η υπουργός.

Αναφορικά με την υπόθεση του «Χωριάτικο», η κ. Κεραμέως ανέφερε πως: «Είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Μιλάμε για πολύ λιγότερους εργαζόμενους, είναι πολύ πιο περίπλοκη και η έρευνα της αστυνομίας όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες. Εκεί προφανώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αλλά ισχύει ότι και εκεί δεν υπάρχει κάποια εντολή για κλείσιμο επιχείρησης».