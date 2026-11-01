BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

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Aύξηση των πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο μήνα κατέγραψε τον Οκτώβριο o κινεζικός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων BYD, βασιζόμενος στις αγορές του εξωτερικού για να αντιμετωπίσει τη μειωμένη ζήτηση και τον έντονο ανταγωνισμό στις τιμές στην εγχώρια αγορά.

Η BYD συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγέων υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ

Οι πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 490.168 μονάδες τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 17% του Σεπτεμβρίου, ενώ οι αποστολές στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 102,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 170.194 μονάδες, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε την Κυριακή.

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων, καθώς η γενικευμένη στροφή του κλάδου προς τις εξαγωγικές αγορές ενέτεινε τον ανταγωνισμό, εν μέσω της χαμηλής ζήτησης στην εγχώρια αγορά

Η BYD, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγέων υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ, ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέους περιορισμούς στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Κίνας και ΕΕ που αποσκοπεί στον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη

Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτων της Κίνας αναμένεται να παρουσιάσει μια μέτρια ανάκαμψη το 2027, μετά από μια πιο απότομη από το αναμενόμενο ύφεση φέτος

Οι εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν

Οι εξαγωγές της BYD συμβάλλουν όλο και περισσότερο στις πωλήσεις της, καθώς η χαμηλή εγχώρια ζήτηση και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις του κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με τις 180.700 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2026, η BYD πούλησε 3,6 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας μείωση 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι σωρευτικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 5,9% σε 1,9 εκατομμύρια μονάδες, ενώ οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης μειώθηκαν κατά 11% σε 1,6 εκατομμύρια.

Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξάνονται κατά 28%

Η BYD ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών του τρίτου τριμήνου κατά 28% σε ετήσια βάση, στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών και ελαφρώς χαμηλότερη από την αύξηση 30% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% στα 33,3 δισεκατομμύρια δολάρια αντιστρέφοντας τη μείωση που είχε σημειωθεί το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στοχεύουν όλο και περισσότερο στις διεθνείς αγορές για να αντισταθμίσουν τον εγχώριο ανταγωνισμό, εντείνοντας την πίεση στους κατασκευαστές στις αγορές του εξωτερικού.