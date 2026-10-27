Γαλλία: Σε χαμηλό 13 ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη

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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών βυθίστηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία.

Ο μηνιαίος δείκτης υποχώρησε κατά πέντε μονάδες, στις 80, καθώς οι ερωτηθέντες εμφανίστηκαν περισσότερο ανήσυχοι για την οικονομική τους κατάσταση, το βιοτικό τους επίπεδο και την ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία Insee.

Η επίδοση αυτή είναι χαμηλότερη από τη διάμεση πρόβλεψη των 85 μονάδων σε έρευνα του Bloomberg. Ο δείκτης παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 100 μονάδων εδώ και πέντε χρόνια, εν μέσω διαδοχικών περιόδων πληθωρισμού και πολιτικής και δημοσιονομικής αστάθειας.

Επιδείνωση τις τελευταίες εβδομάδες

Ωστόσο, το περιβάλλον έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας εισέρχεται σε νέα αντιπαράθεση για τα μέτρα λιτότητας, το κόστος δανεισμού αυξάνεται απότομα λόγω του μαζικού ξεπουλήματος γαλλικών ομολόγων από τους επενδυτές και οι λαϊκές διαμαρτυρίες κλιμακώνονται.

Τα γαλλικά ομόλογα υποχώρησαν την Τρίτη, περιορίζοντας την άνοδο που είχε σημειωθεί μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του οίκου αξιολόγησης Moody’s Ratings να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Το premium που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά ομόλογα αντί των ασφαλέστερων γερμανικών αυξήθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στις 161 μονάδες βάσης.

Ο τελευταίος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Insee δεν αποτυπώνει πλήρως τον αντίκτυπο των αναταραχών, καθώς μπορεί η συλλογή των απαντήσεων να ολοκληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όμως οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται στην αρχή της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας, η οποία διαρκεί τρεις εβδομάδες.

Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει τις ταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν με αποκλεισμούς λυκείων από φοιτητές, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει σε αναμόρφωση του συστήματος κατανομής των θέσεων στα πανεπιστήμια, θα περιορίσει το μέγεθος ορισμένων τμημάτων και θα χορηγήσει δάνεια για την ανακαίνιση κτιρίων.

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τα Σάββατα, ενώ στις 5 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί ημέρα κινητοποιήσεων και απεργιών με τη στήριξη των μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας.

Αυξάνονται οι πληθωριστικές προσδοκίες στη Γαλλία

Τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας της Insee έδειξαν ότι οι προσδοκίες για την ανεργία αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της πανδημίας Covid-19, ενώ οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση ήταν οι πιο απαισιόδοξες των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η έκθεση κατέδειξε επίσης ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών, καθώς αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που αναμένουν άνοδο των τιμών τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε περαιτέρω, φτάνοντας στο 3,6% αυτόν τον μήνα.

Η ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ, επίσης την Παρασκευή, αναμένεται να δείξει ότι η οικονομία αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, μετά τη στασιμότητα του προηγούμενου τριμήνου και τη συρρίκνωση που είχε καταγραφεί στις αρχές του έτους.