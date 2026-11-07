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Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Πολιτική 07.11.2026, 14:22
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Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
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Στην ανάγκη οικονομικής αποδυνάμωσης των εγκληματικών δικτύων, στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά τον χαιρετισμό του το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος», παρουσία του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Josh Hack.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις διαφορετικές μορφές που λαμβάνει σήμερα το οργανωμένο έγκλημα, από την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών έως την απάτη και τη διαφθορά, επισημαίνοντας ότι κοινός παρονομαστής παραμένει το οικονομικό όφελος.

«Πίσω από τα εγκληματικά δίκτυα υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Και όσο αυτά τα χρήματα μπορούν να κυκλοφορούν, να αποκρύπτονται και τελικά να επιστρέφουν στη νόμιμη οικονομία, τα δίκτυα αυτά έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους», σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία του εντοπισμού και της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση της διαφάνειας και των ελεγκτικών μηχανισμών, μέσα από την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την αξιοποίηση των δεδομένων για αποτελεσματικότερους ελέγχους.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, διευκολύνουν τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον με κοινούς κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι η διασυνοριακή δράση των εγκληματικών οργανώσεων απαιτεί ταχύτητα στην ανταλλαγή πληροφοριών και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών.

«Είναι αυτονόητο ότι και οι αρχές πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχη ταχύτητα. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αξιοποιούν την εμπειρία η μία της άλλης και να συντονίζουν τις ενέργειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί ζήτημα προστασίας της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, μέσα από την εφαρμογή κοινών κανόνων και την ουσιαστική συνεργασία της Δικαιοσύνης με τις αρμόδιες αρχές.

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