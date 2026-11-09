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Γιεν:Το Τοκιο παρενέβη το καλοκαίρι για την στήριξη του

Η Ιαπωνία παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος τρεις φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να στηρίξει το γιεν

Συνάλλαγμα 09.11.2026, 13:37
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Γιεν:Το Τοκιο παρενέβη το καλοκαίρι για την στήριξη του
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Τρεις φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρενέβη η Ιαπωνία στην αγορά συναλλάγματος για να στηρίξει το γιεν.

Τα στοιχεία, τα οποία δείχνουν παρεμβάσεις σε τρεις διαφορετικές ημέρες, αποτέλεσαν έκπληξη, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά θεωρούσαν προηγουμένως ότι οι παρεμβάσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε διάστημα δύο ημερών, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις ημερήσιες παρεμβάσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο, τα οποία δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών, το Τόκιο προχώρησε σε αγορές ύψους 7,98 τρισ. γεν (50,4 δισ. δολαρίων) στις 30 Ιουλίου,ποσό που αποτελεί ημερήσιο ρεκόρ, ενώ ακολούθησαν περαιτέρω αγορές ύψους 5,55 τρισ. και 1,87 τρισ. γιεν τις επόμενες ημέρες.

Το συνολικό ποσό των 15,4 τρισ. γιεν κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μηνιαία δαπάνη της Ιαπωνίας για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος.

Η τριήμερη παρέμβαση έγινε λιγότερο από τρεις μήνες μετά τις επιχειρήσεις της Χρυσής Εβδομάδας, όταν οι αρχές δαπάνησαν ένα ποσό ρεκόρ για την εποχή εκείνη για να στηρίξουν το γεν. Το νόμισμα παρέμεινε υπό έντονη πίεση πώλησης εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι το χάσμα επιτοκίων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ θα διευρυνθεί.

Το Τόκιο και η Ουάσινγκτον έχουν επανειλημμένα εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους κερδοσκόπους από την κοινή παρέμβαση. Ο Καταγιάμα έχει τονίσει ότι η στάση των αρχών παραμένει αμετάβλητη και ότι είναι έτοιμες να λάβουν τολμηρά μέτρα εάν χρειαστεί.

Αυτό προσθέτει στα μηνύματα των ηγετών. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασαν ανησυχία για την αδυναμία του γεν στη σύνοδο κορυφής του Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας αντίσταση σε περαιτέρω υποτίμηση.

Η κοινή παρέμβαση ΗΠΑ- Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είχαν επιβεβαιώσει προηγουμένως ότι παρενέβησαν από κοινού στην αγορά συναλλάγματος στις 31 Ιουλίου, η πρώτη τους συντονισμένη επιχείρηση για τη στήριξη του γεν από το 1998.

Η σπάνια κοινή επιχείρηση με την Ουάσιγκτον είχε αρχικά σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ  και η Ιαπωνίδα υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα εξήγησαν ότι η παρέμβαση αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των άτακτων διακυμάνσεων, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμοι να παρέμβουν ξανά, εάν χρειαστεί.

Η κοινή παρέμβαση έστειλε μήνυμα ότι η παρατεταμένη αδυναμία του γιεν ενδέχεται να έχει φτάσει στο τέλος της. Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε τελικά στα 152,89 γιεν ανά δολάριο στις αρχές Σεπτεμβρίου, προτού περιορίσει τα κέρδη του. Το πρωί της Δευτέρας στο Τόκιο, η ισοτιμία διαμορφωνόταν περίπου στα 158,30 γιεν ανά δολάριο.

Τα στοιχεία της Δευτέρας επιβεβαίωσαν επίσης ότι η Ιαπωνία προχώρησε σε αυτόνομη παρέμβαση στις 30 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τη λήψη απόφασης νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan).

Η χρονική αυτή επιλογή σηματοδοτεί μια απόκλιση από την πρόσφατη πρακτική, υποδηλώνοντας ότι η Καταγιάνα και ο επικεφαλής του τμήματος συναλλάγματος, Atsushi Mimura, δοκίμαζαν νέες τακτικές για να αιφνιδιάσουν τους επενδυτές.

Οι προηγούμενες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά τη διάρκεια των διακοπών της «Χρυσής Εβδομάδας» (Golden Week), ακολουθούσαν συνήθως αποφάσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας ή τη δημοσιοποίηση σημαντικών οικονομικών στοιχείων.

Η ισχύς πυρός του Τόκιο

Σύμφωνα με προγενέστερα στοιχεία, για τη χρηματοδότηση των καλοκαιρινών παρεμβάσεων, η Ιαπωνία πιθανότατα προχώρησε στην πώληση μέρους των ξένων τίτλων που κατείχε, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Ξεχωριστά στοιχεία του υπουργείου, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, έδειξαν ότι στο τέλος Οκτωβρίου οι ξένοι τίτλοι που κατείχε η Ιαπωνία ανέρχονταν σε 835 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, το μέγεθος αυτών των διακρατήσεων ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την ισχύ πυρός του Τόκιο για παρεμβάσεις στο μέλλον.

Μετά την κοινή παρέμβαση, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον μηχανισμό συμφωνιών επαναγοράς (repo facility) της Federal Reserve, γνωστό ως FIMA (Foreign and International Monetary Authorities), προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα σε δολάρια, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε οριστική πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η εξέλιξη αυτή διαψεύδει την άποψη ορισμένων traders, σύμφωνα με την οποία η αντίθεση του Μπέσεντ σε τέτοιου είδους πωλήσεις περιορίζει τη δυνατότητα της Ιαπωνίας να παρεμβαίνει στην αγορά.

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