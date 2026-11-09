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Deutsche Telekom: Ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα τσιπ της Nvidia στο σύστημα ΑΙ της Γερμανίας

Το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να επενδύσει η Deutsche Telekom

Tεχνητή νοημοσύνη 09.11.2026, 12:58
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Deutsche Telekom: Ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα τσιπ της Nvidia στο σύστημα ΑΙ της Γερμανίας
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Συνολικά 250 εκατομμύρια ευρώ σχεδιάζει να επενδύσει η Deutsche Telekom προκειμένου να εξοπλίσει το κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της στο Μόναχο με πιο προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των ΗΠΑ και της Κίνας στον τομέα της βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης.

Οι σχεδόν 10.000 υπάρχοντες επεξεργαστές της εγκατάστασης παρέχουν υπολογιστική ισχύ στους κατασκευαστές για την προσομοίωση φορτηγών και εργοστασίων, την εκπαίδευση ρομπότ και την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) με τη χρήση ιδιόκτητων βιομηχανικών δεδομένων

Η εγκατάσταση των νέων τσιπ Nvidia Blackwell B300 θα αυξήσει τη χωρητικότητα της εγκατάστασης στα 20 μεγαβάτ, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε η Deutsche Telekom τη Δευτέρα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο διπλάσιο του ανώτατου ορίου της τυπικής ζήτησης ενός συμβατικού κέντρου δεδομένων, αλλά παραμένει αρκετά χαμηλότερο από τα 100 μεγαβάτ ή και περισσότερα που καταναλώνουν οι μεγάλες εγκαταστάσεις υπερμεγέθους.

Η επένδυση αυτή προστίθεται στα περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουν ήδη δεσμευτεί από την εταιρεία και τους συνεργάτες της για αυτό που αποκαλεί το πρώτο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης της Γερμανίας για τη βιομηχανία.

Οι σχεδόν 10.000 υπάρχοντες επεξεργαστές της εγκατάστασης παρέχουν υπολογιστική ισχύ στους κατασκευαστές για την προσομοίωση φορτηγών και εργοστασίων, την εκπαίδευση ρομπότ και την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) με τη χρήση ιδιόκτητων βιομηχανικών δεδομένων. Η Γερμανία θεωρεί τέτοιες εφαρμογές ως έναν τομέα όπου η εκτεταμένη βιομηχανική της βάση θα μπορούσε να της προσφέρει πλεονέκτημα, αφού η Ευρώπη υστέρησε έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας στις πλατφόρμες διαδικτύου για καταναλωτές και σε μεγάλο μέρος του πρώτου κύματος της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Γερμανία δεν πρέπει να είναι απλώς χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρέπει να δημιουργεί η ίδια αξία και ευημερία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Tim Höttges.

Φιλόδοξα έργα ψηφιακής υποδομής

Ενώ η Deutsche Telekom βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει πιο φιλόδοξα έργα ψηφιακής υποδομής, η εγκατάσταση στο Μόναχο καταδεικνύει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η οικονομική πλευρά της κατασκευής.

Η εταιρεία προσθέτει τους σπάνιους επεξεργαστές Blackwell υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους οι πελάτες έσπευσαν να κλείσουν, ενώ αναβάλλει την εγκατάσταση περισσότερων τσιπ RTX της Nvidia, τα οποία αναμενόταν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, οι πιο ισχυροί επεξεργαστές εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες, ενώ η αξιοποίηση της χωρητικότητας των RTX ήταν μόνο περίπου 40% τον Μάιο.

Η αβεβαιότητα αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη: η περιοχή χρειάζεται συνολικά πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, αλλά οι πάροχοι πρέπει ακόμα να προβλέψουν ποια ταχέως εξελισσόμενα τσιπ θα επιθυμούν οι πελάτες και πόσο θα πληρώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν.

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