Tesla: Πράσινο φως από Φινλανδία για την υποβοηθούμενη οδήγηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προσωρινή έγκριση χορήγησε η Φινλανδία για το σύστημα «Assisted Driving» (TAD) της Tesla, αφού η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία προέβη σε αλλαγές στην τεχνολογία, επιτρέποντας τη χρήση του στους φινλανδικούς δρόμους πριν από την ψηφοφορία σε επίπεδο ΕΕ.

Δέκα περίπου χώρες, μεταξύ των οποίων η Σλοβακία και το Βέλγιο, έχουν χορηγήσει προσωρινές εγκρίσεις για την τεχνολογία αυτή, η οποία επιτρέπει στα οχήματα να στρίβουν, να επιταχύνουν και να φρενάρουν αυτόματα ⁠υπό την επίβλεψη του οδηγού.

Αγωνία για την Tesla

Ωστόσο, η Tesla δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την υποστήριξη κανενός από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία πιθανότατα θα είναι καθοριστική για την έγκριση σε ολόκληρη την Ένωση.

Η τεχνολογία απαιτεί την υποστήριξη μιας ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών της ΕΕ. Μια απόρριψη σε επίπεδο ΕΕ θα ακύρωνε τις εθνικές εγκρίσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί.

Η φινλανδική αρχή μεταφορών, Traficom, δήλωσε ότι ενέκρινε το σύστημα αφού η Tesla το μετονόμασε από «Full Self-Driving» και ενίσχυσε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταχύτητας, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές, ενθάρρυναν την υπερβολική ταχύτητα.

Η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι η απόφασή της δεν δεσμεύει τη Φινλανδία να υποστηρίξει την τεχνολογία στην ψηφοφορία σε επίπεδο ΕΕ, η οποία αναμένεται αυτό το χειμώνα. Ωστόσο, δήλωσε ότι επιθυμεί οι οδηγοί να αποκτήσουν εμπειρία με το σύστημα πριν επιδεινωθούν οι συνθήκες οδήγησης.

«Θέλαμε να προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα στους δρόμους μας πριν φτάσουν οι πραγματικά δύσκολες χειμερινές συνθήκες», δήλωσε ο Γιούκα Γιούχολα της Traficom στο Reuters.

Η επόμενη συνεδρίαση κατά την οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στην ΕΕ έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Η Φινλανδία, η οποία διαθέτει 8.000-9.000 Tesla συμβατά με το σύστημα TAD, είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την τεχνολογία πριν από την λήψη μιας απόφασης σε επίπεδο ΕΕ.

«Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 0,3% του συνολικού στόλου αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Φινλανδίας, οπότε αυτός είναι στην πραγματικότητα ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ήδη με αυτή την απόφαση, καθώς ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι αρκετά μικρός», δήλωσε ο Γιούχολα.