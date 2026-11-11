 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Τουρισμός 11.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανατροπές στον χάρτη της ελληνικής κρουαζιέρας έφερε  το 2026, με τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την εκτίναξη του κόστους να αλλάζουν τις ρότες των κρουαζιερόπλοιων και να αναδεικνύουν νέους κερδισμένους και χαμένους. Την ώρα που ο Πειραιάς χάνει σχεδόν έναν στους πέντε επιβάτες και η Ρόδος και τα Χανιά κινούνται σε αρνητικό έδαφος, η Κέρκυρα καταγράφει άλμα 20% και το Κατάκολο ενισχύει τη δυναμική του. Οι μεγάλες εταιρείες στρέφονται πλέον σε λιμάνια πιο κοντά στις βασικές αγορές προέλευσης των ταξιδιωτών, περιορίζοντας τις αποστάσεις και τις δαπάνες, σε μια αναδιάταξη δρομολογίων που αναμένεται να αφήσει έντονο αποτύπωμα και στην τουριστική σεζόν του 2027.

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) κ. Γιώργος Κουμπενάς, η υποχώρηση της κρουαζιέρας το 2026 οφείλεται αρχικά στον εγκλωβισμό ορισμένων κρουαζιερόπλοιων στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν προγραμματισμένα δρομολόγια στην αρχή της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι στον Περσικό είχαν εγκλωβισθεί τα Celestyal Discovery, Celestyal Journey και Mein Schiff 5. Να σημειωθεί ότι και τα τρία πλοία χρησιμοποιούν ελληνικά λιμάνια ως home port. Ο εγκλωβισμός τους, μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οδήγησε σε ακυρώσεις κρουαζιέρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, οι εταιρείες λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και την σημαντική άνοδο του κόστους των καυσίμων αλλά και των αεροπορικών εισιτηρίων επανασχεδίασαν τα δρομολόγιά τους, επιλέγοντας προορισμούς κοντά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι επιβάτες, ώστε να περιορίσουν την αύξηση του κόστους της κρουαζιέρας.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027, ευνοώντας προορισμούς όπως η Κέρκυρα και το Κατάκολο, λόγω της εγγύτητάς τους με την Ιταλία και τις ακτές της Αδριατικής.

Ο κ. Κουμπενάς επισημαίνει επίσης ότι οι συνεχείς αυξήσεις των χρεώσεων σε πολλά ελληνικά λιμάνια, που φτάνουν περίπου το 15% σε ετήσια βάση, αποτελούν πρόσθετο παράγοντα που επηρεάζει τον σχεδιασμό των εταιρειών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερα λιμάνια, Πειραιάς, Κέρκυρα, Ρόδος και Χανιά, συγκεντρώνουν τουλάχιστον 2,74 εκατ. επιβατικές επισκέψεις και 1.425 προσεγγίσεις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εννεαμήνου και, για τα Χανιά, οκταμήνου.

Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στον ΟΛΠ

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η κρουαζιέρα στον Πειραιά το εννεάμηνο του 2026, με τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων να μειώνονται κατά 16,3%, στις 584 από 698 το 2025, και την επιβατική κίνηση κατά 19%, στους 1.264.350 επιβάτες από 1.561.854.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στο homeporting, δηλαδή στις κρουαζιέρες με αφετηρία ή τερματισμό τον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις περιορίστηκαν σε 431 από 548, σημειώνοντας πτώση 21,4%, ενώ οι επιβατικές κινήσεις μειώθηκαν κατά 22,1%, στις 712.991 από 915.785.

Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, η δραστηριότητα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκαλούν ανατροπές στον προγραμματισμό των εταιρειών κρουαζιέρας.

Ρεκόρ στην Κέρκυρα

Στον αντίποδα, η Κέρκυρα υποδέχθηκε περισσότερους από 851.000 επιβάτες στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 20,1%. Οι προσεγγίσεις ανήλθαν σε 422, αυξημένες κατά 17,9%.

Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.003.242 επιβάτες, έναντι 845.745 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,62%. Καθοριστική συμβολή στη φετινή επίδοση είχε η αύξηση της διερχόμενης κίνησης. Ειδικότερα, οι transit επιβάτες ανήλθαν σε 813.540, έναντι 649.987 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 25,16%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη παρουσία της Κέρκυρας στα προγράμματα διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας, αλλά και τη σημασία της ως προορισμού με ισχυρή απήχηση στους ταξιδιώτες της Μεσογείου. Παράλληλα, η κίνηση homeporting διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με 94.480 επιβάτες Home In και 95.222 επιβάτες Home Out κατά το δεκάμηνο του 2026. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς τη δραστηριότητα των κρουαζιερόπλοιων. Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 510 προσεγγίσεις, έναντι 428 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 19,16%. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας εκτιμά ότι η χρονιά μπορεί να ολοκληρωθεί με περισσότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες και 560 προσεγγίσεις.

Στη Ρόδο καταγράφηκαν 405.733 επιβάτες στο εννεάμηνο, μειωμένοι κατά 9,4%, ενώ οι προσεγγίσεις περιορίστηκαν σε 301, σημειώνοντας πτώση 8,5%.

Στα Χανιά, έως το τέλος Αυγούστου, καταγράφηκαν 214.895 επιβάτες και 118 προσεγγίσεις, με μειώσεις 17,8% και 11,3% αντίστοιχα.

Κατάκολο, Σαντορίνη και Μύκονος

Στο Κατάκολο καταγράφηκαν 186.549 επιβάτες το πρώτο εξάμηνο, με τις τοπικές αναφορές να κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 20%.

Απώλειες και προσδοκίες ανάκαμψης στο Ηράκλειο: Στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη, ο εγκλωβισμός δύο κρουαζιερόπλοιων στον Περσικό Κόλπο στέρησε από τον προορισμό περίπου 40.000 επιβάτες. Αρνητικά λειτούργησαν και οι ακυρώσεις κρουαζιέρων με αφετηρία τον Πειραιά, οι οποίες περιλάμβαναν προσεγγίσεις στο Ηράκλειο.

Έτσι, η φετινή χρονιά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με μείωση 10%–12%, ενώ για το 2027 οι προκρατήσεις δείχνουν ανάκαμψη περίπου 7%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Προτείνει την ανανέωση της θητείας της Χρ. Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας
Τράπεζες

ΤτΕ: Πρόταση για ανανέωση της θητείας της Χρ. Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
ΕΕ: Σχεδόν το 30% αδυνατούσε να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτα έξοδα το 2025 – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Economy

ΕΕ: Χωρίς οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» σχεδόν το 30% του πληθυσμού - Η ελληνική «πρωτιά»
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15
Ηλεκτρισμός

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Τουρισμός

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Λάμπρος Καραγεώργος
Sport & Fashion Freedom: Σε κλοιό πιέσεων ο τζίρος και τα κέρδη – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
Business

Πόσα ρούχα πούλησαν οι ιδρυτές της efood

Η εγγύηση στην Trendiness και η στρατηγική άμυνας απέναντι στον πληθωρισμό - Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίσματα της Sport & Fashion Freedom

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το οικονομικό τίμημα μιας σύγκρουσης που χρεώθηκε ολόκληρη η Ευρώπη
World

Μια σύγκρουση που χρέωσε ολόκληρη η Ευρώπη

Στις 11 Νοεμβρίου 1918, η ανακωχή έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του Μεγάλου Πολέμου, αλλά όχι στην οικονομική αιμορραγία. Η σύγκρουση θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τουρισμός
Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία και η ναυτική εκπαίδευση δημιουργούν ευκαιρίες
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία και η ναυτική εκπαίδευση δημιουργούν ευκαιρίες

Ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσής του

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Τουρισμός

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Λάμπρος Καραγεώργος
Railway.gov.gr: Νέα ψηφιακή υποδομή για την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών
Μεταφορές

Railway.gov.gr: Τεχνολογία και ναυτιλιακή δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των τρένων

Το σύστημα γεωεντοπισμού των αμαξοστοιχιών και η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας – Μελίνα Τραυλού: Ξεχωριστή σημασία έχει η ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση του έργου

Ιστορικό ορόσημο για τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας: Πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας πριν από το τέλος του 2026
Λιμάνια

Ιστορικό ορόσημο για τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας

Άλμα 18,62% στους επιβάτες κρουαζιέρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, με τη συνολική κίνηση να ανέρχεται σε 1.003.242 επιβάτες από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Στενά του Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις – Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων με κυρώσεις

Από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την 1η Οκτωβρίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ τα 32 αφορούσαν δεξαμενόπλοια

Λάμπρος Καραγεώργος
Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία
Τράπεζες

Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία

Η στρατηγική της Aegean Baltic Bank παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, παρουσία του βασικού της μετόχου Tέλη Μυστακίδη

Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
ΤτΕ: Προτείνει την ανανέωση της θητείας της Χρ. Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας
Τράπεζες

ΤτΕ: Πρόταση για ανανέωση της θητείας της Χρ. Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας

Η θητεία της Υποδιοικήτριας της ΤτΕ Χριστίνας Παπακωνσταντίνου λήγει στις 11 Μαρτίου 2027

Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

ΕΕ: Σχεδόν το 30% αδυνατούσε να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτα έξοδα το 2025 – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Economy

ΕΕ: Χωρίς οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» σχεδόν το 30% του πληθυσμού - Η ελληνική «πρωτιά»

Στην Ελλάδα το 50,5% έμεινε το 2025 χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις και έκτακτες δαπάνες - Τα στοιχεία της Eurostat για τις χώρες της ΕΕ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15
Ηλεκτρισμός

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15

Έως το 2029 η θητεία του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ στη διοικούσα επιτροπή - Αναλαμβάνει την προεδρία το 2028

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

Η αγορά επιχειρεί να αφομοιώσει τα επίπεδα στα οποία βρέθηκε μετά τη διήμερη ισχυρή άνοδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιτόκια: Αξιωματούχοι της Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις
World

Fed, ΕΚΤ & BoE: Έτοιμες να πατήσουν το κουμπί των αυξήσεων

Ο πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες και ανοίγουν το δρόμο για αύξηση στα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg

ΥπΑΑΤ: Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία
AGRO

Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία

Σημαντικό βήμα για την προστασία της ονομασίας και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,
Ομόλογα

Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος σε διάφορα νομίσματα

ΕΕ: Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών
AGRO

Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών

Οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση λιγότερου από το 20% της αγροτικής γης της ΕΕ

Greece Sotheby’s: Πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες τους οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων
Business

Greece Sotheby’s: Τι πιστεύουν για την Ελλάδα οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων

Το 57% προσδοκά άνοδο τιμών στην πολυτελή κατοικία - Ένας στους τέσσερις Βρετανούς εξετάζει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Greece Sotheby’s

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας
Business

Διόνυσος – Ζώναρς: Το ταμείο του 2025, το «ραβασάκι» του ορκωτού και οι κίνδυνοι

Ζημιογόνο ήταν το 2025 για την Διόνυσος – Ζώναρς - Οι προσδοκίες από το 2026 και οι κίνδυνοι σε τιμές πρώτων υλών και συνάλλαγμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και η Λευκωσία
Inbox

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και η Λευκωσία

Μετά τον απόπλου του Abeille Marengo, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX ισχυριζόμενη ότι οι έρευνες για το καλώδιο διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Economy

Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τα 681 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies