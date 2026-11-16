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Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit

Ο Άντι Μπέρναμ θα μιλήσει για την προοπτική μιας νέας «win-win» συμφωνίας - Η νέα βρετανική προσέγγιση

World 16.11.2026, 14:24
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Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit
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Την εκτίμηση πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χάσει περισσότερα από όσα έχει κερδίσει από την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υποστηρίξει ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ σε ομιλία του πριν από τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο δείπνο του Δημάρχου, ο Άντι Μπέρναμ θα συγκρίνει τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit με το παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά», αναφέροντας ότι «ένα άσκοπα σκληρό Brexit» δημιούργησε εμπόδια για τις επιχειρήσεις και ότι η υπόσχεση για «επανάκτηση του ελέγχου» δεν εκπληρώθηκε.

Αναμένεται να υπογράψει νέες συμφωνίες στους τομείς των τροφίμων, της ενέργειας και της κινητικότητας των νέων με την ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, αφού το περιεχόμενο των εν λόγω συμφωνιών είχε καθοριστεί από τον προκάτοχό του, τον Σερ Κίρ Στάρμερ.

Οι Συντηρητικοί έχουν δηλώσει ότι οι Εργατικοί «μας παρασύρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πίσω πόρτα»

Ξεχωριστά, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί να εξετάσει τα «πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα» των διαφόρων επιλογών για τη μακροπρόθεσμη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Έντ Μιλίμπαντ δήλωσε στο BBC ότι ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει αυτές τις πιθανές επιλογές μετά τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να δηλώσει τη Δευτέρα: «Είναι σαν τα καινούργια ρούχα του βασιλιά – όπου κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πει την προφανή αλήθεια. Λοιπόν, εγώ λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω. Και για να είμαι ειλικρινής, ο βασιλιάς δεν φοράει τίποτα».

Τρία κριτήρια

«Το Brexit που μας δόθηκε, δεν έχει λειτουργήσει. Έχουμε χάσει περισσότερα από όσα έχουμε κερδίσει».

Πριν από τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ της Παρασκευής, ο Μπέρναμ θα θέσει τρία κριτήρια για οποιαδήποτε συμφωνία.

Πρώτον, ότι πρέπει να συνάδει με τη δέσμευση του προεκλογικού μανιφέστου του Εργατικού Κόμματος για τις γενικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με την οποία «δεν θα υπάρξει επιστροφή στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελεύθερη κυκλοφορία».

Θα δηλώσει επίσης ότι η συμφωνία πρέπει να βελτιώσει την αρχική συμφωνία για το Brexit και να την φέρει πιο κοντά σε αυτό που οι πολίτες πίστευαν ότι ψήφιζαν το 2016.

Τέλος, θα αναφέρει ότι κάθε συμφωνία πρέπει να περάσει το «τεστ του Makerfield», δηλαδή να προσφέρει απτές βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών – μια αναφορά στους ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειας του Μπέρναμ στο Μάντσεστερ.

Θα δηλώσει ότι η προοπτική μιας νέας συμφωνίας είναι «win-win» και αντικατοπτρίζει μια «νέα προσέγγιση».

«Χωρίς αντιπαραθέσεις. Χωρίς να καίνε πλέον τις γέφυρες. Αλλά με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα — δείχνοντας ότι μπορούμε να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις».

Στη σύνοδο της ΕΕ

Στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιδιώξει να συμφωνήσει περαιτέρω αλλαγές στη συμφωνία του πρώην πρωθυπουργού Σερ Κίρ Στάρμερ, η οποία συνήφθη τον Μάιο του 2025 και αφορά την αλιεία, το εμπόριο και άλλους τομείς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει, πριν από τη σύνοδο, σε ένα σχέδιο συμφωνίας για την κατάργηση των ελέγχων μετά το Brexit στις εξαγωγές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μετατρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο σε «αποδέκτη κανόνων» από τις Βρυξέλλες, καθώς θα ευθυγραμμίζεται με τους κανονισμούς της ΕΕ χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου επί αυτών.

Παρόμοια κείμενα για συμφωνίες σχετικά με την εμπορία εκπομπών και ένα πρόγραμμα ταξιδιών και εργασίας για νέους έχουν επίσης διανεμηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μετά τις εκλογές

Ως υποψήφιος στις εκλογές του Makerfield, οι οποίες οδήγησαν στην επιστροφή του στο Κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα «επανέφερε» τα επιχειρήματα για το Brexit και δήλωσε ότι «δεν προτείνει το Ηνωμένο Βασίλειο να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξής του στην ΕΕ».

Ωστόσο, από τη στιγμή που ανέλαβε πρωθυπουργός, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διερευνήσει μια διαφορετική μακροπρόθεσμη σχέση με την Ένωση.

Έχει υποδείξει ότι οι πιθανές επιλογές για το μέλλον θα μπορούσαν να κυμαίνονται από την διατήρηση της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, έως την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση, την ενιαία αγορά ή τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές θα απαιτούσαν εντολή από τον λαό μέσω γενικών εκλογών.

Τι είπε ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ το 2020 και διαπραγματεύτηκε την αρχική συμφωνία για το Brexit, προειδοποίησε τον Μπέρναμ να μην «σπαταλήσει τη θητεία του ως πρωθυπουργού» για την Ευρώπη.

Δήλωσε στην εφημερίδα «Daily Telegraph» ότι πιστεύει ότι το κοινό θα υποστηρίξει ξανά το Brexit, αν ο Μπέρναμ επιβάλει νέα ψηφοφορία για το θέμα.

«Είναι τρέλα να αναγάγεις το ζήτημα του Brexit σε πολιτική προτεραιότητα», δήλωσε ο Τζόνσον στην εφημερίδα.

«Θα καταστρέψει τον εαυτό του και το κόμμα του σε αυτό το θέμα, και πρέπει να το αφήσει στην άκρη γιατί δεν θα κερδίσει – καθώς η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ανόητος».

Ο αναπληρωτής ηγέτης των Συντηρητικών, Άλεξ Μπέργκαρτ, κατηγόρησε τον Μπέρναμ ότι «ξανανοίγει μια συζήτηση που η χώρα έχει κλείσει εδώ και καιρό, αγνοώντας παράλληλα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Βρετανία».

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