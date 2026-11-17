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Να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές επιτυχίες στην ιστορία της τεχνολογίας αναμένεται η επικείμενη είσοδος στο χρηματιστήριο της Anthropic. Η εταιρεία που ανέπτυξε το chatbot Claude έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 300 επενδυτές, ενώ η τελευταία ιδιωτική χρηματοδότησή της, τον Μάιο, την αποτίμησε στα 965 δισ. δολάρια. Για τη δημόσια εγγραφή, η οποία έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, ο στόχος αποτίμησης φέρεται να ξεπερνά τα 1,33 τρισ. δολάρια.

Η διαδρομή προς αυτή την αποτίμηση αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία άλλαξε η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από ομάδα ερευνητών που είχαν αποχωρήσει από την OpenAI, με έμφαση στην ασφάλεια και στην υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Στους πρώτους χρηματοδότες της περιλαμβάνονταν ιδιώτες επενδυτές, αρκετοί από τους οποίους συνδέονταν με το κίνημα του effective altruism, αναφέρει η Wall Street Journal.

Από τα εκατομμύρια στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια

Στην πρώτη σειρά χρηματοδότησης, το 2021, η εταιρεία συγκέντρωσε 124 εκατ. δολάρια, με αποτίμηση 461 εκατ. δολαρίων. Επικεφαλής ήταν ο Γιάαν Ταλίν, ένας από τους πρώτους μηχανικούς του Skype. Το 2022 ακολούθησε χρηματοδότηση 580 εκατ. δολαρίων, με επικεφαλής τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, τότε διευθύνοντα σύμβουλο του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Οι μετοχές του πωλήθηκαν αργότερα στο πλαίσιο των διαδικασιών πτώχευσης της εταιρείας.

Καθοριστική για την προσέλκυση μεγάλων θεσμικών επενδυτών ήταν η Series C, το 2023. Η Spark Capital ηγήθηκε γύρου 450 εκατ. δολαρίων, που αποτίμησε την Anthropic στα 4,5 δισ. δολάρια. Η απόφαση δεν ήταν αυτονόητη, καθώς τότε αρκετά επενδυτικά κεφάλαια έδιναν προτεραιότητα στην ανταγωνίστρια OpenAI. Ακολούθησε η Menlo Ventures, η οποία ηγήθηκε χρηματοδότησης άνω των 750 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμηση περίπου στα 18 δισ. δολάρια.

Στα επόμενα χρόνια προστέθηκαν επενδυτικοί βραχίονες εταιρειών όπως η Salesforce και η Zoom, αλλά και τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Amazon και η Alphabet. Το 2025, η Lightspeed Venture Partners ηγήθηκε γύρου 3,5 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση άνω των 60 δισ. δολαρίων.

Η είσοδος των κρατικών επενδυτικών ταμείων στην Anthropic

Η κλίμακα των χρηματοδοτήσεων μεγάλωσε εντυπωσιακά. Αργότερα το 2025, η Iconiq ηγήθηκε επένδυσης 13 δισ. δολαρίων, αποτιμώντας την Anthropic στα 183 δισ. δολάρια. Η τοποθέτηση αυτή έγινε η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας διαχείρισης περιουσίας, η οποία εξυπηρετεί και εύπορους πελάτες όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ο ιδρυτής της, Ντιβές Μάκαν, δήλωσε ότι θα ήθελε να είχε επενδύσει ακόμη περισσότερα.

Στις αρχές του 2026, η Anthropic συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια σε νέο γύρο, με αποτίμηση 380 δισ. δολαρίων. Επικεφαλής ήταν η GIC της Σιγκαπούρης και η Coatue Management. Συμμετείχαν επίσης η Temasek, επίσης από τη Σιγκαπούρη, και η MGX, επενδυτικός φορέας με τη στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση ήρθε τον Μάιο: 65 δισ. δολάρια, με επικεφαλής τις Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital. Στον γύρο συμμετείχαν ακόμη οι κατασκευαστές ημιαγωγών Micron, SK Hynix και Samsung Electronics, καθώς και η Amazon με 5 δισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη και η σύγκριση με την OpenAI

Η εκρηκτική άνοδος συνδέεται και με την επιτυχία του Claude Code, του εργαλείου προγραμματισμού της Anthropic, το οποίο γνώρισε ταχεία ανάπτυξη και ενίσχυσε τη θέση της εταιρείας απέναντι στην OpenAI. Η Anthropic ανακοίνωσε ότι τα ετησιοποιημένα έσοδά της είχαν ξεπεράσει τα 47 δισ. δολάρια μετά τον γύρο του Μαΐου. Σε έγγραφα που υπέβαλε ενόψει της δημόσιας εγγραφής, ανέφερε ότι στο τέλος Οκτωβρίου ο σχετικός δείκτης είχε φθάσει περίπου τα 81 δισ. δολάρια.

Η σύγκριση με την OpenAI είναι αναπόφευκτη. Η ανταγωνίστριά της έχει συγκεντρώσει μικρότερο ποσό από τον αρχικό στόχο του τελευταίου γύρου χρηματοδότησής της, με αποτίμηση περίπου 1,25 τρισ. δολαρίων, ενώ έχει ενημερώσει τους μετόχους ότι σκοπεύει να αναζητήσει πρόσθετα κεφάλαια.

Για τους πρώτους επενδυτές της Anthropic, η δημόσια εγγραφή μπορεί να αποτελέσει το σημείο όπου οι αρχικές τοποθετήσεις μετατρέπονται σε τεράστια περιουσιακά κέρδη. Το μέγεθος της αποτίμησης θα δοκιμαστεί πλέον στην αγορά: η επιτυχία της εταιρείας δεν θα κρίνεται μόνο από την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την εμπορική της δυναμική και να δικαιολογήσει τις εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες.