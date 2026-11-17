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Επιβεβαιώνει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2027 η Nike ενόψει της πρώτης της ημέρας επενδυτών έπειτα από εννέα χρόνια.

Η εταιρεία λιανικής αθλητικών ειδών παρουσίασε επίσης ένα οικονομικό πλαίσιο και δήλωσε ότι έως το τέλος του οικονομικού έτους 2031 στοχεύει σε πρόσθετη αύξηση εσόδων περίπου 5 δισ. δολαρίων σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2027, λειτουργικά περιθώρια κέρδους 12% έως 14% και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μεταξύ 3,00 και 3,50 δολαρίων.

Πώς θα πετύχει τους στόχους της; Με τα υψηλότερης ποιότητας έσοδα, τη διεύρυνση του περιθωρίου μικτού κέρδους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Οι οικονομικές προβλέψεις της Nike για το 2027 περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για πτώση των εσόδων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους περίπου 6% και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 1,15 έως 1,35 δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης μια στρατηγική την οποία ονομάζει «Full Stride Ahead», η οποία, όπως ανέφερε, στοχεύει «να έρθουμε πιο κοντά στους αθλητές και να εστιάσουμε τους πόρους μας στις μεγαλύτερες ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

H νέα στρατηγική της Nike

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nike, Elliott Hill, δήλωσε στο CNBC ότι η νέα πρωτοβουλία αφορά το «να είμαστε πιο κοντά στους αθλητές που εξυπηρετούμε».

«Αυτό που διαφέρει σήμερα είναι το βάθος και το εύρος που υιοθετούμε από πλευράς καινοτομίας», δήλωσε ο Χιλ.

Πρόσθεσε ότι η Nike δίνει έμφαση στα αθλητικά είδη σε μια εποχή που ο αθλητισμός δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Χιλ ανέφερε επίσης ότι η Nike εργάζεται για να ανακτήσει την πολιτισμική της απήχηση, έπειτα από μια αισθητή υποχώρηση που συνέβαλε στην επιβράδυνσή της τόσο στην εγχώρια αγορά της όσο και στην Κίνα.

Έπειται, η Nike δήλωσε ότι θα εστιάσει στα αθλήματα επιδόσεων και στις ευκαιρίες στον κλάδο των αθλητικών ειδών «με τις μεγαλύτερες προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης», διευκρινίζοντας ότι τα πέντε αθλήματα προτεραιότητάς της θα είναι το τρέξιμο, η προπόνηση, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και οι δραστηριότητες υπαίθρου.

Στο φόντο η υποχώρηση των εσόδων – Οι προσδοκίες

Η Nike διοργανώνει την Τρίτη ημέρα επενδυτών στα κεντρικά της γραφεία στο Όρεγκον, καθώς επιδιώκει να αποδείξει στους επενδυτές ότι η στρατηγική ανάκαμψής της αποδίδει καρπούς έπειτα από πολυετή κάμψη.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε μεικτά αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει απολύσεις που, όπως ανέφερε, θα ξεκινήσουν το επόμενο έτος. Πρόκειται για τον τρίτο γύρο απολύσεων που ανακοινώνει η εταιρεία φέτος.

Πιο ειδικά, τα καθαρά κέρδη και τα έσοδα της Nike υποχώρησαν κατά την πιο πρόσφατη περίοδο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, με την εταιρεία να αναφέρει ότι αναμένει πτώση των εσόδων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό το οικονομικό έτος 2027, όπως αναφέρει το CNBC.

Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας και στην αναδιοργάνωσή της σε τρεις γεωγραφικές ζώνες.

Η Nike δήλωσε ότι το σχέδιο ανάκαμψης αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση πόρων ύψους περίπου 2,5 δισ. δολαρίων έως το οικονομικό έτος 2031.

Κίνα και Ινδία στο επίκεντρο

Η Nike καταγράφει σημαντική, παρατεταμένη πτώση στην αγορά της Κίνας, όπου τα έσοδα το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 26%. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία χάνει την απήχησή της στη χώρα, ενώ η Nike δηλώνει ότι εργάζεται ενεργά για να κερδίσει ξανά τους νεότερους καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, η Nike ανακοίνωσε το περασμένο τρίμηνο ότι δημιουργεί ένα νέο παγκόσμιο κέντρο στην Ινδία στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής της στρατηγικής, ελπίζοντας ότι η χώρα θα συμβάλει στην ενίσχυση των επιδόσεών της. Η εταιρεία τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στην Κίνα, ακόμη και καθώς ξεκινά να αναπτύσσει την παρουσία της στην Ινδία.

Η στρατηγική ανάκαμψης του CEO Elliott Hill περιλαμβάνει τη βελτίωση διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης με διαφορετικούς ρυθμούς, βάσει προτεραιοτήτων.

Αν και έχουν διαφανεί ορισμένα σημάδια προόδου στη δραστηριότητα της Βόρειας Αμερικής, ο Hill ανέφερε ότι οι επιδόσεις αυτές δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που δέχεται η εταιρεία αλλού, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αγορών.