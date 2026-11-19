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Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην ιστορική εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street, η οποία αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,43%, στις 646 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,01%, στις 10.552 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,77%, στις 25.934 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,62%, στις 8.197 μονάδες.

Στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Anthropic, η εταιρεία ανάπτυξης του chatbot Claude, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Wall Street σήμερα, μετά τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών.

Η εταιρεία καθόρισε την τιμή διάθεσης στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αρχικό εύρος τιμών, αντλώντας περίπου 81 δισ. δολάρια. Με βάση την τιμή αυτή, η αποτίμησή της διαμορφώνεται κοντά στα 1,5 τρισ. δολάρια, σε πλήρως απομειωμένη βάση.

Η Anthropic γίνεται έτσι η πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που εισάγεται στο χρηματιστήριο, με την πορεία της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης να αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ένδειξη για τη διάθεση των θεσμικών επενδυτών απέναντι στον κλάδο.

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, υποστήριξε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί πιο επιθετικά προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Μιλώντας στο CNBC, ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είτε μέσω ενός ιδιαίτερα αυστηρού μηνύματος μετά τη συνεδρίαση, το οποίο θα προετοιμάζει τις αγορές για πρόσθετες αυξήσεις μέσα στο 2027.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τα πρόσφατα στοιχεία που έδειξαν υψηλότερο των εκτιμήσεων πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 90% σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις γύρω από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά τα τελευταία στοιχεία που έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε απροσδόκητα στο 2,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, περιορίζοντας τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ στο άμεσο μέλλον.