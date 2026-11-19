Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απάντηση, στην πρόσφατη ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, έδωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας αναφορά στην επάρκεια αποθεμάτων στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, Υπεύθυνη του Τομέα για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους-προστασίας δανειοληπτών και επενδύσεων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι σημαντικό ότι η Εποπτική Αρχή αναφέρεται στην επάρκεια των αποθεμάτων για τις ισόβιες ασφαλίσεις υγείας στην Ελλάδα. Δέχεται ότι τέτοιες ασφαλίσεις, όταν είναι στο πεδίο των υποχρεωτικών ασφαλίσεων, όπως στη Γερμανία, πρέπει να συγκροτούν αποθεματικά, ούτως ώστε το ασφάλιστρο να είναι σταθερό για όλα τα έτη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Στην Ελλάδα, οι ισόβιες ασφαλίσεις της ιδιωτικής αγοράς δεν είναι συμπληρωματικές ασφαλίσεις υγείας, αλλά αποτελούν δεύτερη, διπλή, ασφάλιση, παράλληλα με την ασφάλιση στον ΕΟΠΥΥ. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της αποθεματοποίησης σε ένα ισόβιο ασφαλιστήριο (Ζωής ή Υγείας) , άσχετα εάν είναι υποχρεωτική ή εθελοντική η ασφάλιση. Απόδειξη αυτού είναι ότι η ισόβια ασφάλιση Ζωής κάνει αποθεματοποίηση, ούτως ώστε να έχει σταθερό ασφάλιστρο για όλη την διάρκεια του συμβολαίου.

Το γεγονός της έλλειψης αποθεμάτων στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, έχει οδηγήσει στην τρέχουσα εκτίμηση για απαιτούμενα τεχνικά αποθέματα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ,υπό την προϋπόθεση ότι τα ισόβια ασφάλιστρα θα αυξάνονται κατ’ έτος μόνο 7% !!

Αυτό σημαίνει ότι εάν οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες δεν συμπληρώσουν τα αποθέματά τους, τότε τα 5 δισεκατομμύρια θα πρέπει να πληρωθούν από τους ασφαλισμένους επί πλέον ετήσιων αυξήσεων της τάξης του 7%. Τα συμπεράσματα είναι προφανή.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον επί του θέματος συνολικά, την απόφαση της EIOPA, στην οποία έχουμε προσφύγει.

Πέραν όμως των εποπτικών ζητημάτων, η πολιτική πλευρά του θέματος αφορά τις κυβερνητικές ευθύνες που έχουν οδηγήσει περίπου 700.000 ασφαλισμένους με ισόβια ασφαλιστήρια υγείας, σε απόλυτο αδιέξοδο».