Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρώτης δημόσιας επίσκεψής του στο Σενζέν ότι ο αμερικανικός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων θα συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή του στην Κίνα.

O Μασκ χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «μεγάλο θαυμαστή» της Κίνας, εκθειάζοντας την αρχιτεκτονική, τα φυσικά τοπία και το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Ο Μασκ έκανε αυτές τις δηλώσεις σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Σενζέν με τον Ρεν Χονγκμπίν, πρόεδρο του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου και πρόεδρο της Διάσκεψης Κορυφής Διευθυντών της APEC για το 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα της Πέμπτης από το Yuyuan Tantian, ένα μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με την Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μασκ χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «μεγάλο θαυμαστή» της Κίνας, εκθειάζοντας την αρχιτεκτονική, τα φυσικά τοπία και το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Ο Μασκ έφτασε στο Σενζέν στις 18 Νοεμβρίου μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Εβδομάδα των Οικονομικών Ηγετών του APEC 2026, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη.

Συμμετέχοντας εξ αποστάσεως σε συνέντευξη για αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή, χαρακτήρισε το Σενζέν ως το μεγαλύτερο κέντρο προηγμένης τεχνολογίας της Κίνας και δήλωσε ότι η διατήρηση καλών εμπορικών σχέσεων και σχέσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι, σε κάποιο βαθμό, θετική για τον κόσμο.

Giga Shanghai και Tesla

Το Giga Shanghai είναι η μεγαλύτερη βάση παραγωγής και ο κόμβος εξαγωγών της Tesla παγκοσμίως. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη του 2019 και σήμερα διαθέτει ετήσια παραγωγική ικανότητα περίπου 1 εκατομμυρίου οχημάτων, παράγοντας κυρίως τα μοντέλα Model 3 και Model Y.

Τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το εργοστάσιο της Σαγκάης παρέδωσε 810.889 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 21,42% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το CnEVPost.

Καθώς οι τοπικές πωλήσεις στην Κίνα αντιμετωπίζουν επί του παρόντος πιέσεις, οι ισχυρές επιδόσεις των εξαγωγών από το εργοστάσιο της Σαγκάης έχουν στηρίξει τη συνολική αύξηση της παραγωγής της.

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους, οι λιανικές πωλήσεις της Tesla στην Κίνα ανήλθαν συνολικά σε 389.905 οχήματα, σημειώνοντας μείωση 15,00% σε ετήσια βάση. Κατά την ίδια περίοδο, οι σωρευτικές εξαγωγές από το εργοστάσιο της Σαγκάης έφτασαν τα 420.984 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 101,28% σε ετήσια βάση.

Τον Οκτώβριο, οι εγχώριες λιανικές πωλήσεις της Tesla στην Κίνα μειώθηκαν κατά 66,10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 8.817 οχήματα, ενώ οι εξαγωγές από το εργοστάσιο της Σαγκάης έφτασαν τα 59.012 οχήματα, αντιπροσωπεύοντας ένα ρεκόρ 87% των 67.829 χονδρικών πωλήσεών της εκείνο το μήνα.

Η Tesla ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια της 9ης Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας (CIIE), ότι το ποσοστό τοπικής παραγωγής εξαρτημάτων στο Giga Shanghai αυξήθηκε περαιτέρω στο 98%, από το προηγούμενο ποσοστό άνω του 95% που είχε ανακοινώσει.

Επί του παρόντος, η Tesla έχει συνάψει συμβάσεις με περισσότερους από 400 τοπικούς προμηθευτές πρώτης κατηγορίας στην Κίνα, εκ των οποίων πάνω από 60 έχουν ενταχθεί στο παγκόσμιο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας της.